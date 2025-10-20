Güngören'de Güneş Enerjili Elektrikli Araç Şarj İstasyonu Kuruluyor - Son Dakika
Güngören'de Güneş Enerjili Elektrikli Araç Şarj İstasyonu Kuruluyor

20.10.2025 11:20  Güncelleme: 11:26
İstanbul Güngören'de E-5 kenarına kurulacak modern şarj istasyonu, güneş enerjisiyle elektrikli araçlara hizmet vermeyi ve vatandaşlara dinlenme alanları sunmayı amaçlıyor. Proje, çevre dostu ulaşım ve sıfır karbon hedeflerine katkı sağlamayı hedefliyor.

İstanbul'un en işlek noktalarından biri olan Güngören Merter'de, E-5'in kenarına kurulacak ultra modern şarj üniteleriyle elektrikli araçlara problemsiz bir şarj hizmeti verilmesi planlanıyor. Güneşten elde edilen enerjinin elektrikli araçların şarj edilmesinde kullanılacağı tesiste arabalar şarj olurken, kafe, mescit, dinlenme ve sosyal donatı alanlarıyla da vatandaşlara hizmet sunulacak.

İstanbul'un en işlek noktalarından biri olan Merter E-5 kenarı, yeni bir projeye ev sahipliği yapacak. Güngören Belediyesi tarafından hayata geçirilecek Güneş Enerjisi Şarj İstasyon Projesi bir otopark değil aynı zamanda çevreci ve modern bir yaşam alanı sunmayı planlıyor.

107 araçlık dev kapasite, çevre dostu şarj üniteleri

Güngören Belediyesi'nin geliştirdiği proje kapsamında 107 araçlık geniş bir otopark inşa edilecek. Projede başlangıçta 75 otomobil ve 3 otobüs olmak üzere toplam 78 araç kapasiteli şarj ünitesi kurulacak. İhtiyaçlara göre bu sayının hızla artırılması planlanıyor.

Enerjisini güneşten alacak

Otoparkın üst kısmı tamamen güneş enerji panelleriyle kaplanacak. Güneşten elde edilen enerji, doğrudan elektrikli araçların şarj edilmesinde kullanılacak. Güngören Belediyesi'nin yenilikçi yaklaşımı, Türkiye'nin sıfır karbon emisyon hedeflerine ulaşmasına da katkı sunmayı hedefliyor.

Şarj ederken keyifli bir mola

Alanda araçlarını şarj etmek için bekleyen vatandaşlar da unutulmadı. Proje içerisinde dinlenme alanı, modern bir kafeterya, mescit ve çeşitli sosyal donatı alanları bulunacak. Bu sayede elektrikli araç sahipleri, araçları şarj alırken keyifli ve konforlu bir mola imkanı bulacak. Projenin, birkaç ay içerisinde hayata geçmesi planlanırken Merter E-5, sadece bir geçiş noktası değil yeşil enerjinin ve sürdürülebilir ulaşımın da öne çıktığı bir alan olarak düşünülüyor.

Elektrikli otobüsler Güngören'de

Güngören Belediyesi elektrikli araç şarj istasyonlarını kurmak için uzun zamandır çalışma yürütürken ilk etapta belediye hizmet binası, Güngören Gösteri Merkezi ve Mareşal Çakmak otoparklarında şarj istasyonları kurulumu tamamlandı. Güngören Belediyesi şarj istasyonu kurmanın yanı sıra elektrikli otobüs dönüşümünü de gerçekleştirdi.

Hem ücretsiz hem temiz ulaşım

Belediye Başkanı Dr. Mimar Bünyamin Demir, yerli üretim 3 adet E-ATAK elektrikli otobüsü vatandaşın hizmetine de sunduklarını söyledi. Başkan Bünyamin Demir, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın sıfır karbon hedefi kapsamında belediyemize 3 adet elektrikli otobüs kattık. Yeni otobüslerle ilçedeki pek çok önemli noktaya ulaşım sağlanıyor. Hanımeli Konağı, Güngören Gösteri Merkezi, Sınıflar, Öğrenci İstasyonları ve Güngören Spor Kompleksi gibi lokasyonlara kültür duraklarından elektrikli e-ATAK otobüslerle ulaşım sağlamaya başladık. Vatandaşlarımız, etkinliklere ve kurslara elektrikli otobüslerimiz ile konforlu ve temiz enerjiyle ücretsiz bir şekilde ulaşım sağlıyor" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

istanbul, Güngören, Enerji, Güneş, Son Dakika

