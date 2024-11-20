Güngören'de Kentsel Dönüşüm Tamamlandı - Son Dakika
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Yerel

Güngören'de Kentsel Dönüşüm Tamamlandı

Güngören\'de Kentsel Dönüşüm Tamamlandı

Şişecam blokları, TOKİ ile 1.5 yılda depreme dayanıklı yeni konutlarla yenilendi.

20.11.2024 09:48
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İstanbul Güngören'deki Şişecam Blokları 1,5 yıl içerisinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı koordinesinde TOKİ'nin de inşa güvencesiyle yeniden yapıldı.

İstanbul Güngören'deki Şişecam bloklarının sakinleri zamana yenik düşen evlerini yenilemek için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'na başvurdu. Hak sahiplerinin yüzde 100 uzlaşma sağlamasıyla Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) inşaatları üstlendi. 29 Mayıs 2022'de temeller atıldı.

223 bağımsız birimden oluşan yeni yaşam alanları bir buçuk yıl gibi kısa bir süre içinde tamamlandı. 9 ay önce de konutlar hak sahiplerine kura yöntemiyle teslim edildi.

"Herkese örnek olsun"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yeni Şişecam konutlarının görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşıp İstanbulluları kentsel dönüşüme davet etti. Bakan Kurum, "Az konuşuyoruz, çok çalışıyoruz. 2 yıl önce temelini atmıştık. 9 aydır vatandaşlarımız huzurla, güvenle oturuyorlar. Güngören'deki Şişecam Konutları sakinleri herkese örnek olsun. Aralarında anlaştılar, evlerini TOKİ ile yenilemek istediler ve ailelerimize afetlere dirençli yuvalarını teslim ettik. İstanbul'da riskli bina stokunu bitirene kadar durmayacağız" ifadelerini kullandı.

Depreme karşı güvenli yaşam alanı oluşturuldu

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı Marmara Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü Şube Müdürü Zeynep İnan, bölgede örnek bir dönüşümün tamamlandığını belirterek şunları kaydetti:

"Burada sadece bina yıkıp yapmak şeklinde değil; çocuk oyun alanı, otoparklı, çevresiyle bütünleşmiş, depreme karşı dayanıklı, nitelikli bir yaşam alanı oluşturuldu. Hak sahiplerimiz bir ay gibi çok kısa bir sürede uzlaştılar. Konutların yapımı başladı ve kuraları çekildi. Herkesin dairesi yerinde dönüşerek teslim edildi. Uzlaşmadan 6 ay sonra yapım süreci başladı ve 2 sene dolmadan tamamlayarak teslim ettik."

"Eski komşularımıza kavuştuk"

Yeni evlerine taşınan vatandaşlar deprem riskiyle yaşayan İstanbullulara kentsel dönüşüm için çağrı yaptı. Hak sahiplerinden Aysel Subaşı, "Ev küçük diye söylediler ama evime adımımı attım, sanki cennete girdim. Kapıyı açtım. 'Küçüğü buysa büyüğü hangisi?' dedim. Yani tam gönlümüze göre bir ev. Mutluyuz, huzurluyuz, Allah'a şükürler olsun. Komşularımıza kavuştuk. O kadar mutlu olduk ki, birbirimize koyunun kuzuyla kavuştuğu gibi kavuştuk" diye konuştu.

"Artık herkes binasını TOKİ'ye vermek istiyor"

Vatandaşlardan Seyfullah Tekin ise evlerinin dönüşüm sürecini şöyle anlattı:

"Yıkıma başladılar. Dozer kepçeyle bir vurdu, bina pat diye yıkılıverdi. Temel diye bir şey yoktu. Binanın temelinin durumunu gördük. Dönüşümde fore kazık sistemlerini yaptılar. Temelleri, bağlantıyı sağlam yaptılar. Evlerin yapılışını gördük. Artık herkes binasını TOKİ'ye vermek istiyor. 'TOKİ'nin binaları sağlam, korkmuyoruz' diyorlar. Bunu biz şu anda yapmaya kalksak yapamazdık. Yeni binalarımızda asansörümüz oldu. Çocuklarımız için önceden parkımız yoktu. Ama şimdi güvenli bir parkımız oldu."

"Kentsel dönüşüm güzel bir şey"

50 yıllık evlerinin kentsel dönüşüme girdiğini ifade eden hak sahibi Şefik Elmalı ise, "Birçok müteahhit geldi ama biz neticede TOKİ'ye karar verdik. İki sene önce Sayın Murat Kurum'la birlikte buranın temelini attık. Daha evvelki dairem de yine üçüncü kattı. Bu da üçüncü kat çıktı. Onun için mutluyum. Kentsel dönüşüm güzel bir şey" ifadesini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Güngören'de Kentsel Dönüşüm Tamamlandı - Son Dakika

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