Günün acı en acı haberi: 8 aylık oğlunun kefenini çözüp son kez sevdi - Son Dakika
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Günün acı en acı haberi: 8 aylık oğlunun kefenini çözüp son kez sevdi

22.12.2022 17:15
Günün acı en acı haberi: 8 aylık oğlunun kefenini çözüp son kez sevdi

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde doğuştan kalbi delik olan 8 aylık bebek hastanede hayatını kaybetti.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde doğuştan kalbi delik olan 8 aylık bebek hastanede hayatını kaybetti. Oğluna son görevi yerine getiren babanın, defin esnasında kefeni çözüp son kez sevmesi yürekleri burktu.

Doğuştan kalbi delik olan 8 aylık Ömer Ali Kılıçkeser, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Hastane işlemleri sonrasında ailesine teslim edilen bebek, Alaağaç Mahallesi Yavuz Sultan Selim Camii'nde öğle vakti kılınan namazın ardından aile mezarlığına götürüldü. Burada oğluna son görevi yapan babanın defin sırasında kefeni açarak oğlunu sevmesi yürekleri burktu. - SAKARYA

Kaynak: İHA
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Ömer Ali, Sakarya, Akyazı, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Günün acı en acı haberi: 8 aylık oğlunun kefenini çözüp son kez sevdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Günün acı en acı haberi: 8 aylık oğlunun kefenini çözüp son kez sevdi - Son Dakika
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