Sakarya 'nın Akyazı ilçesinde doğuştan kalbi delik olan 8 aylık bebek hastanede hayatını kaybetti. Oğluna son görevi yerine getiren babanın, defin esnasında kefeni çözüp son kez sevmesi yürekleri burktu.

Kaynak: İHA

Ömer Ali, Sakarya, Akyazı, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Günün acı en acı haberi: 8 aylık oğlunun kefenini çözüp son kez sevdi - Son Dakika

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