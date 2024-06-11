Gurbetçiler Arabalı Treni Tercih Ediyor - Son Dakika
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Gurbetçiler Arabalı Treni Tercih Ediyor

Kurban Bayramı'nı ve yaz tatilini Türkiye'de geçirmek isteyen gurbetçiler, bin 400 kilometrelik 'sıla' yolculuğunda arabalı treni tercih ediyor. Avusturya'dan kalkan tren, 40 saate yakın süren yolculuğun ardından Edirne Tren Garı'na ulaştı. Yıllık izinlerini Türkiye'de geçirmek için ana vatana gelmeye başlayan binlerce gurbetçi, her yıl olduğu gibi bu yıl da yolculuklarında arabalı treni tercih etti. Avusturya'nın Villach şehrinde arabalarını oto kuşet vagonlara yükleyen gurbetçiler, kompartımanda rahat şekilde yorulmadan yolculuk yapmanın keyfini çıkardı. Avusturya, Slovenya, Hırvatistan, Sırbistan ve Bulgaristan'ın ardından 40 saat süren yolculuğun sonunda Edirne Tren Garına ulaşan gurbetçiler, ana vatana kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. Yolculuk sonrası Kapıkule'den Türkiye'ye giriş yapan trenden Edirne Garı'nda araçlarını indiren gurbetçiler, gümrük işlemleri sonrası memleketlerinin yolunu tutuyor. Almanya'dan gelen gurbetçilerden Ümit Ersoy, belinden rahatsızlığı olduğunu ve uzun süre araç kullanmak istemediği için ilk kez arabalı trenle geldiğini belirtti. Hollanda'dan gelen gurbetçilerden İsmail Ercan, altıncı kez arabalı trenle geldiğini ve rahat olduğunu söyledi. Memleketi Afyon'a gitmek üzere Fransa'dan yola çıkan İsa Gündoğan, 'Vagonda 4 kişiydik. Beraber sohbet ettik yolculuğumuz iyi geçti. Özledik geldik. Türkiye'ye giriş yapınca duygulandık. Kapıkule'de Türk bayrağının dalgalandığını görünce tüylerim diken diken oldu. Neredeyse ağlayacaktım kendimi zor tuttum' dedi. - EDİRNE

11.06.2024 10:02
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Kurban Bayramı'nı ve yaz tatilini Türkiye'de geçirmek isteyen gurbetçiler, bin 400 kilometrelik 'sıla' yolculuğunda arabalı treni tercih ediyor. Avusturya'dan kalkan tren, 40 saate yakın süren yolculuğun ardından Edirne Tren Garı'na ulaştı.

Yıllık izinlerini Türkiye'de geçirmek için ana vatana gelmeye başlayan binlerce gurbetçi, her yıl olduğu gibi bu yıl da yolculuklarında arabalı treni tercih etti. Ana vatana geliş ve dönüşlerde yıllardan beri arabalı treni kullana da var, ilk kez deneyen de...

Avusturya'nın Villach şehrinde arabalarını oto kuşet vagonlara yükleyen gurbetçiler, kompartımanda rahat şekilde yorulmadan yolculuk yapmanın keyfini çıkardı.

Avusturya, Slovenya, Hırvatistan, Sırbistan ve Bulgaristan'ın ardından 40 saat süren yolculuğun sonunda Edirne Tren Garına ulaşan gurbetçiler, ana vatana kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. Yolculuk sonrası Kapıkule'den Türkiye'ye giriş yapan trenden Edirne Garı'nda araçlarını indiren gurbetçiler, gümrük işlemleri sonrası memleketlerinin yolunu tutuyor.

Almanya'dan gelen gurbetçilerden Ümit Ersoy, belinden rahatsızlığı olduğunu ve uzun süre araç kullanmak istemediği için ilk kez arabalı trenle geldiğini belirtti.

Hollanda'dan gelen gurbetçilerden İsmail Ercan, altıncı kez arabalı trenle geldiğini ve rahat olduğunu söyledi.

Memleketi Afyon'a gitmek üzere Fransa'dan yola çıkan İsa Gündoğan, "Vagonda 4 kişiydik. Beraber sohbet ettik yolculuğumuz iyi geçti. Özledik geldik. Türkiye'ye giriş yapınca duygulandık. Kapıkule'de Türk bayrağının dalgalandığını görünce tüylerim diken diken oldu. Neredeyse ağlayacaktım kendimi zor tuttum" dedi. - EDİRNE

Kaynak: İHA

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