Gurbetçiler Gaziantep Esnafını Güldürüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Gurbetçiler Gaziantep Esnafını Güldürüyor

Gurbetçiler Gaziantep Esnafını Güldürüyor
09.08.2025 11:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avrupa'dan gelen gurbetçiler, Gaziantep'te alışveriş yaparak esnafın yüzünü güldürüyor.

Avrupa'nın farklı kentlerinde yaşayan ve yaz tatillerini geçirmek için memleketleri Gaziantep'e gelen gurbetçiler, yaptıkları alışverişlerle esnafın yüzünü güldürüyor.

Çoğunluğu Almanya, Hollanda ve Fransa gibi Avrupa ülkelerinde yaşayan gurbetçiler, Ağustos ayının ilk günlerinden itibaren Gaziantep'e gelmeye başladı.

Avrupa ülkelerinden Gaziantep'in yanı sıra Kahramanmaraş, Adıyaman, Kilis ve Şanlıurfa'daki baba ocaklarına gelen gurbetçi vatandaşlar, hem tatil süresi boyunca ihtiyaçlarını hem de yurt dışına götürmek istedikleri ürünleri almak için tarihi çarşıların yolunu tutuyor.

Yaz aylarında Gaziantep'e ve çevre illere gelen gurbetçilerle birlikte çarşı ve pazarda da hareketlilik başladı. Esnafın dört gözle beklediği gurbetçilerin gelmesiyle yüzler gülmeye başlarken, Almacı Pazarı, Bakırcılar Çarşısı ve Kapalı Çarşı gibi tarihi çarşılarda, alışveriş merkezleri ile mağazalarda yoğunluk oluşturan gurbetçiler, gıdadan düğün alışverişine, kıyafetten ayakkabıya kadar aradıkları her türlü ürünü bulmanın sevincini yaşıyor.

Ekonomik ve ticari hayatı canlandırarak esnafın yüzünü güldüren gurbetçiler, kentte bulunan çarşı ve pazarlarda hareketliliği artırdı. Yaz tatillerini Türkiye'de geçirmek için Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden memleketlerine gelen gurbetçi vatandaşlar, esnafın yüzünü güldürüyor.

Geçmiş yıllardan bu yana Gaziantep'in önemli alışveriş merkezlerinden olan tarihi Bakırcılar Çarşısı ve Almacı Pazarı esnafının yüzü gurbetçilerin gelmesiyle gülmeye başladı. Memleketlerinde buldukları eşsiz yöresel lezzetleri almak isteyen gurbetçiler, daha çok tarihi çarşıların yolunu tuttu.

Gaziantep mutfağının önemli lezzetleri arasında yer alan kurutmalık sebzelerden salçaya, biberden bin bir çeşit baharata, Antep fıstığı ile baklava başta olmak üzere kente özgü olan kuruyemiş ve tatlı çeşitlerini alan gurbetçiler, esnafa umut oldu.

Artan gurbetçi hareketliliğinden memnun kaldıklarını belirten esnaf, yaz aylarının gelmesiyle birlikte esnafın dört gözle beklediği gurbetçilerin gelmeye başladığını ve yüzlerin güldüğünü dile getirdiler.

Gurbetçilerin gelmeye başlamasıyla esnafın yüzünün güldüğünü ifade eden Almacı Pazarı esnafı Fatih Özsefil, gurbetçilerin gelmesiyle esnafın çok mutlu olduğunu belirterek, "Yurt dışından şehrimize gelen kardeşlerimiz alış veriş için çarşımıza geliyor. Gurbetçilerin gelmesinden memnunuz. Gurbetçilerimiz de şehrimize gelmekten memnun kalıyor. Yavaş yavaş gurbetçi kardeşlerimiz geliyorlar. Senelik alış verişlerini yapıyorlar. Yeni mahsul olan kurutmalık, biber, patlıcan, pul biber, nar ekşisi, Antep fıstığı gibi ihtiyaçlarını alıyorlar. Ürünlerimiz taze ve yeni olduğu için gurbetçiler Gaziantep'e gelip alış veriş yapıyorlar. Ürün fiyatlarımızda uygundur. Yapılan alış verişten hem kendileri hem de biz esnaf olarak memnun oluyoruz" dedi.

Gurbetçi sezonunun başladığını belirten Sedat Akbayram ise, "Almanya başta olmak üzere Avrupa'da bulunan gurbetçilerimiz yavaş yavaş gelmeye başladı. Gurbetçiler bir yıllık ihtiyaçlarını aldıkları için esnaf olarak bu durumdan memnunuz. Çünkü gurbetçilerimiz yüklü miktarda ürün alıyorlar. Sağ olsunlar bizi destekliyorlar. Gurbetçilerimiz Avrupa'da organik ürün bulamadıkları için Gaziantep'te kurutmalık, salça, baharat, Antep fıstığı, cevizli sucuk gibi doğal ürünler ile tohum alıyorlar. Nar ve sumak ekşisi alıyorlar" şeklinde konuştu.

Almanya'dan memleketi Gaziantep'e geldiğini ve Almacı Pazarı'na da alış veriş için geldiğini belirten Dilek Gökdere ise, "Bir senelik alış verişimi yapmak için geldim. Çerez, kurutmalık, salça, biber gibi ne gerekiyorsa almaya geldim. Aynı zamanda ziyaret için geldik. Memleketimiz çok güzel, cennet gibi bir ülkemiz var" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Alışveriş, gaziantep, Ekonomi, Kültür, Yerel, Yaşam, Tatil, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gurbetçiler Gaziantep Esnafını Güldürüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanlığı el atıyor Serpme kahvaltı tarih olabilir Cumhurbaşkanlığı el atıyor! Serpme kahvaltı tarih olabilir
Yıldız futbolcunun tatil sefası Özel jetle Bodrum’a geldi, servet harcadı Yıldız futbolcunun tatil sefası! Özel jetle Bodrum'a geldi, servet harcadı
Sevgilisinden özür dilemek için ilginç bir yola başvurdu, komşular polis çağırdı Sevgilisinden özür dilemek için ilginç bir yola başvurdu, komşular polis çağırdı
Genç kadın peşindekilerden dakikalarca kaçtı, videoyu izleyen gülmekten kırıldı Genç kadın peşindekilerden dakikalarca kaçtı, videoyu izleyen gülmekten kırıldı
Çocuk yaştaki saldırgan, polisi böyle yumrukladı Çocuk yaştaki saldırgan, polisi böyle yumrukladı
Kuzenini bıçakla katletti, tüm suçu adını bile bilmediği ilaca attı Kuzenini bıçakla katletti, tüm suçu adını bile bilmediği ilaca attı
Adalet Bakanı Tunç: 30 tane AK Partili belediyeye de soruşturma açıldı Adalet Bakanı Tunç: 30 tane AK Partili belediyeye de soruşturma açıldı
Muslera’dan Galatasaray’a mesaj var Muslera'dan Galatasaray'a mesaj var
Nüfusu 1 milyona yaklaşan tatil cenneti ilçede su krizi Nüfusu 1 milyona yaklaşan tatil cenneti ilçede su krizi
İsrail’in işgal planı ifşa oldu 2.3 milyon kişi ölümle burun buruna gelebilir İsrail'in işgal planı ifşa oldu! 2.3 milyon kişi ölümle burun buruna gelebilir
17 yaşındaki genç kız 2 günlük yaşam savaşını kaybetti 17 yaşındaki genç kız 2 günlük yaşam savaşını kaybetti

10:58
Alevlere teslim olan köyden yürek yakan manzara Bir kimliği, bir de telefonu kaldı
Alevlere teslim olan köyden yürek yakan manzara! Bir kimliği, bir de telefonu kaldı
10:37
Hangi ilde hangi parti birinci İşte 10 büyükşehirde yapılan seçim anketinin sonuçları
Hangi ilde hangi parti birinci? İşte 10 büyükşehirde yapılan seçim anketinin sonuçları
09:53
Trump ve Putin’in “toprak takası“ planı çöktü Zelenskiy’den sert tepki
Trump ve Putin'in "toprak takası" planı çöktü! Zelenskiy'den sert tepki
09:23
Türkiye bu tarihlerde kavrulacak: 55 dereceleri göreceğiz
Türkiye bu tarihlerde kavrulacak: 55 dereceleri göreceğiz
19:00
“Resmi plakalı araca eskort bindi“ iddiası iki kişinin başını yaktı
"Resmi plakalı araca eskort bindi" iddiası iki kişinin başını yaktı
14:10
“Resmi plakalı araca eskort bindi“ iddiasının ardından valilik soruşturma başlattı
"Resmi plakalı araca eskort bindi" iddiasının ardından valilik soruşturma başlattı
14:09
Yok artık Kerem Aktürkoğlu Gemileri resmen yaktı
Yok artık Kerem Aktürkoğlu! Gemileri resmen yaktı
14:03
Almanya, İsrail’e silah ihracatını durdurdu
Almanya, İsrail'e silah ihracatını durdurdu
14:03
Kızının dans figürleri başörtülü anneyi çileden çıkardı
Kızının dans figürleri başörtülü anneyi çileden çıkardı
14:02
Yol Verme Tartışması: Baltalı Saldırı
Yol Verme Tartışması: Baltalı Saldırı
13:59
Münir Özkul’un eşi Umman Özkul son yolculuğuna uğurlandı Son isteği cenazede ortaya çıktı
Münir Özkul'un eşi Umman Özkul son yolculuğuna uğurlandı! Son isteği cenazede ortaya çıktı
13:49
Yargıtay’dan Narin Güran cinayeti davası talebi
Yargıtay'dan Narin Güran cinayeti davası talebi
13:37
Minibüs şoförü yolculara aldırış etmeden cinsel içerikli film izledi
Minibüs şoförü yolculara aldırış etmeden cinsel içerikli film izledi
13:37
4 ilçedeki su kesintisi öncesi bidon satışları ikiye katlandı
4 ilçedeki su kesintisi öncesi bidon satışları ikiye katlandı
13:30
17 yaşındaki genç kız 2 günlük yaşam savaşını kaybetti
17 yaşındaki genç kız 2 günlük yaşam savaşını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.08.2025 11:24:21. #7.12#
SON DAKİKA: Gurbetçiler Gaziantep Esnafını Güldürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.