Gurbetçiler Kapıkule'de Coşkuyla Karşılandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Gurbetçiler Kapıkule'de Coşkuyla Karşılandı

Gurbetçiler Kapıkule\'de Coşkuyla Karşılandı
01.07.2025 09:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'de gurbetçiler, Kapıkule Sınır Kapısı'nda halk oyunları ve ikramlarla karşılandı. 180 bin kişi yurda girdi.

Avrupa'dan yaz tatili için memleketlerine dönen gurbetçiler, Kapıkule Sınır Kapısı'nda halk oyunları ve ikramlarla karşılandı. Edirne Valisi Yunus Sezer, 1 haftada 180 bin kişinin yurda giriş yaptığını açıkladı.

Avrupa'da yaşayan Türk vatandaşlarının yaz tatili için memleketlerine dönüş yolculuğu başladı. Edirne'den Avrupa'ya açılan Kapıkule Sınır Kapısı'nda gurbetçi sezonu yoğunlukla sürüyor.

22 Haziran'dan bu yana sınır kapılarında hareketlilik yaşanırken, Kapıkule'de gurbetçiler, halk oyunları ekipleri ve ikramlarla karşılandı. Edirne'ye özgü yöresel lezzetlerin ikram edildiği karşılama, uzun yolculuk sonrası Türkiye'ye ulaşan vatandaşları sevindirdi. Gurbetçiler, Kapıkule Sınır Kapısı'nda ana vatana ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirttiler.

"46 bin araç, 180 bin giriş"

Edirne Valisi Yunus Sezer, yaptığı açıklamada, 22 Haziran'da gurbetçi sezonunun başladığını belirtti. Fransa ve Belçika başta olmak üzere Avrupa'nın farklı ülkelerinden gelen vatandaşların Türkiye'ye giriş yaptığını ifade eden Sezer, son 2 günde yoğunluğun artığını söyledi.

Sezer, 1 haftalık süreçte yaklaşık 46 bin araçla giriş yapıldığını, 180 bin kişinin ülkeye geldiğini belirterek, "Bu rakamlar geçtiğimiz yıl ile benzerlik gösteriyor. Gurbetçilerimiz memleketlerine büyük bir özlem ve heyecanla geliyor. Sıla-i rahim için yola devam ediyorlar" dedi.

"Kapıda personel ve gişe takviyesi"

Sınır geçişlerini hızlandırmak için gerekli tedbirlerin alındığını dile getiren Sezer, "Bulgaristan tarafındaki yetkililerle geçtiğimiz hafta görüşmeler yaptık. Türkiye tarafında ise emniyet ve gümrük personelimize takviyeler yaptık. Toplamda 320 polis ve 850 gümrük personeli, dört sınır kapımızda 24 saat esasına göre görev yapıyor. Bu yıl ayrıca 8 yeni gişe daha ekleyerek kapasiteyi artırdık. Dönüşlerde sıkıntı yaşanmaması için de hazırlıklarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu. - EDİRNE

Kaynak: İHA

Yunus Sezer, edirne, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gurbetçiler Kapıkule'de Coşkuyla Karşılandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çalışır vaziyette bulunan araçtan 4 cansız beden çıktı Çalışır vaziyette bulunan araçtan 4 cansız beden çıktı
Türkiye’yi gezmeye gelen Özbek kadına ahlaksız teklif O anları böyle kayda aldı Türkiye'yi gezmeye gelen Özbek kadına ahlaksız teklif! O anları böyle kayda aldı
Manzarayı kapattığı gerekçesiyle asırlık ağacı kesen aile, evsiz kaldı Manzarayı kapattığı gerekçesiyle asırlık ağacı kesen aile, evsiz kaldı
İskenderi 2 bin TL’ye satan restoranda ikram çay için tepki çeken uygulama İskenderi 2 bin TL'ye satan restoranda ikram çay için tepki çeken uygulama
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yıl sonu enflasyonu için rakam telaffuz etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, yıl sonu enflasyonu için rakam telaffuz etti
Özel’den CHP kurultay davasının ertelenmesine ilk tepki Özel'den CHP kurultay davasının ertelenmesine ilk tepki
Sabri Ugan’ın vasiyeti ortaya çıktı Son isteği yerine getirilecek Sabri Ugan'ın vasiyeti ortaya çıktı! Son isteği yerine getirilecek
Görüntüler Seferihisar’dan Alevlerin sardığı evlerinin arkasından böyle bakakaldılar Görüntüler Seferihisar'dan! Alevlerin sardığı evlerinin arkasından böyle bakakaldılar
Evine gizli kamera koyan adam bakıcının vahşetini ortaya çıkardı Evine gizli kamera koyan adam bakıcının vahşetini ortaya çıkardı
Gökten para yağdı, vatandaşlar yakalamak için birbiriyle yarıştı Gökten para yağdı, vatandaşlar yakalamak için birbiriyle yarıştı
Şeyma Subaşı kırmızı bikinili pozuyla karın kaslarını sergiledi Şeyma Subaşı kırmızı bikinili pozuyla karın kaslarını sergiledi

09:25
Terör örgütü PKK’nın silah bırakma tarihi netleşti iddiası
Terör örgütü PKK'nın silah bırakma tarihi netleşti iddiası
08:05
3 ildeki yangınlar sürüyor Birçok ev küle döndü, gerilim hattı bomba gibi patladı
3 ildeki yangınlar sürüyor! Birçok ev küle döndü, gerilim hattı bomba gibi patladı
07:08
Yapay zekayla vurgun yapan çeteler Abdullah Gül’ü de isyan ettirdi
Yapay zekayla vurgun yapan çeteler Abdullah Gül'ü de isyan ettirdi
14:29
Bakan Yerlikaya: 3 ilde 50 binin üzerinde vatandaşımız güvenli bölgelere alındı
Bakan Yerlikaya: 3 ilde 50 binin üzerinde vatandaşımız güvenli bölgelere alındı
14:26
Hatay’da yangın felaketi Vatandaşların çığlıkları kulakları sağır etti
Hatay'da yangın felaketi! Vatandaşların çığlıkları kulakları sağır etti
14:20
İngiliz bakıcı, Suudi Prensine açtığı 200.000 avroluk davayıı kazandı
İngiliz bakıcı, Suudi Prensine açtığı 200.000 avroluk davayıı kazandı
14:09
Neden küstüğünü ilk kez anlattı Ayşe Ekiz’den Beyza Huri Aydın hakkında bomba iddia
Neden küstüğünü ilk kez anlattı! Ayşe Ekiz'den Beyza Huri Aydın hakkında bomba iddia
14:08
Vincenzo Montella imzayı attı: Türk olmak isterim
Vincenzo Montella imzayı attı: Türk olmak isterim
14:05
Ünlü şarkıcı gizemli bir kadınla öpüşürken görüntlendi
Ünlü şarkıcı gizemli bir kadınla öpüşürken görüntlendi
13:57
Hamile olduğunu düşünüp hastaneye başvurdu, yapılan tetkik sonucu acı gerçekle yüzleşti
Hamile olduğunu düşünüp hastaneye başvurdu, yapılan tetkik sonucu acı gerçekle yüzleşti
13:54
Denizde dehşet anları: 16 yaşındaki genci yumruklarla köpek balığından kurtardı
Denizde dehşet anları: 16 yaşındaki genci yumruklarla köpek balığından kurtardı
13:50
Yunus Akgün 4 yıllık imzayı atıyor
Yunus Akgün 4 yıllık imzayı atıyor
13:45
Şeyma Subaşı kırmızı bikinili pozuyla karın kaslarını sergiledi
Şeyma Subaşı kırmızı bikinili pozuyla karın kaslarını sergiledi
13:42
Gökten para yağdı, vatandaşlar yakalamak için birbiriyle yarıştı
Gökten para yağdı, vatandaşlar yakalamak için birbiriyle yarıştı
13:38
Evine gizli kamera koyan adam bakıcının vahşetini ortaya çıkardı
Evine gizli kamera koyan adam bakıcının vahşetini ortaya çıkardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2025 09:40:21. #7.12#
SON DAKİKA: Gurbetçiler Kapıkule'de Coşkuyla Karşılandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.