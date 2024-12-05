Gürsu Belediyesi Romanya'da Mülteci Projesi Konferansına Katıldı - Son Dakika
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Gürsu Belediyesi Romanya'da Mülteci Projesi Konferansına Katıldı

Gürsu Belediyesi Romanya\'da Mülteci Projesi Konferansına Katıldı

Gürsu Belediyesi, Romanya'nın Ploieşti Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen mülteci projesinin konferansına katıldı. Başkan Mustafa Işık, Türkiye'nin en başarılı gençlik projeleri hakkında bilgi verdi ve yeni işbirlikleri için ilham aldığını belirtti.

05.12.2024 12:07  Güncelleme: 12:09
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Gürsu Belediyesi, Romanya'nın Ploieşti Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen mülteci projesinin proje paydaşı olarak Romanya'daki konferansa katıldı. Belediye Başkanı Mustafa Işık'ın konuşmacı olarak yer aldığı konferansta yeni işbirlikleri de konuşuldu.

Başkan Işık Romanya Belediyesi'nin konuğu oldu

Erasmus+ Projesi "Ukrayna ile Dayanışma: Sınırları Aşan Dayanışmanın Manifestosu" Final Konferansı, Romanya'nın Ploieşti Belediyesi ev sahipliğinde düzenlendi. Proje, barışı teşvik etmek ve krizlerden etkilenenlere destek olmak için uluslararası dayanışma ve kültürler arası iş birliğinin önemini gözler önüne sermesi açısından büyük önem taşıyor.

Gürsu Belediyesi ise bu zamana kadar yaptığı gençlik projelerinde sağladığı fayda ve sunduğu katkı nedeniyle paydaş olarak bu projede yer aldı.

Türkiye'nin gençlik projelerinde en başarılısıyız

Mültecilerin ihtiyaçlarını ve çıkarlarını daha iyi karşılayabilmek için kuruluşlar, gençlik çalışanları ve liderlerinin sunumlarını takip eden Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, sunumunda Avrupa Birliği'nde Gürsu Belediyesi'nin gençlik projelerinin elde ettiği başarılardan söz etti. " Gençlik projelerinde AB'deki Dayanışma Ağı'nın da yazılı olarak belirttiği üzere Türkiye'deki en etkin belediyeyiz. EURODESK Gürsu ile başarımızı kanıtlamış bulunuyoruz. Dolayısı ile burada bulunmak bize yeni projeler için ilham oluyor" dedi.

Konferans, Başkan Işık'a takdim edilen teşekkür belgesi ile sona erdi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gürsu Belediyesi Romanya'da Mülteci Projesi Konferansına Katıldı - Son Dakika

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