Hababam Sınıfı Oyuncuları Odunpazarı Belediye Başkanı\'nı Ziyaret Etti

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Türk sinemasının unutulmaz serilerinden Hababam Sınıfı'nın oyuncuları, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'u ziyaret etti.

Hababam Sınıfı serisinin ilk 3 filminde rol alan Dilaver Gür, memleketi Malatya'da 6 Şubat depremlerine yakalandı. Depremlerde evi ağır hasar alan Gür, ardından Eskişehir'de yaşamaya başladı. Gür'ü yalnız bırakmayan Hababam Sınıfı oyuncuları Bülent İğdiroğlu, Cengiz Nezir, Ercan Gezmiş, Cafer Dere, Yılmaz Kaya, Gazanfer Şener, Mehmet Çatay, Eyüp Güçmen ve İrfan Erol Eskişehir'e geldi. Oyuncular, ayaklarının tozu ile de Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'u ziyaret etti.

Kazım Kurt, oyunculara Eskişehir'de yapacakları gezi için öneriler verdi

Başkan Kurt'un makamında gerçekleşen buluşmada, Başkan Kurt ve Hababam Sınıfı oyuncuları Odunpazarı, kültür ve sanat ile ilgili sohbet etti. Kültür ve sanat alanında Odunpazarı'nda gerçekleştirdikleri çalışmaları anlatan Başkan Kurt, Hababam Sınıfı'nın Türk kültüründe özel bir yere sahip olduğunu belirtti. Hababam Sınıfı oyuncularını Eskişehir'de ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu söyleyen Başkan Kurt, oyunculara Eskişehir'de yapacakları gezi için önerilerde bulundu.

Ziyaret sırasında oyuncular, serinin unutulmaz hatıralarını paylaşarak nostaljik anlar yaşadı. 6 Şubat depremlerinin ardından Eskişehir'de yaşamaya başladığını dile getiren Dilaver Gür, kendisine verdiği destek ve konuk severliği için Başkan Kurt'a teşekkür etti. Ziyaret, samimi bir atmosferde geçerken, oyuncular ve Başkan Kurt, anı fotoğrafları çektirerek bu özel anı ölümsüzleştirdi. - ESKİŞEHİR