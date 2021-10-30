Üye Girişi
2 blok 73 dairenin temeli Battalgazi Mahallesi'nde atıldı - Son Dakika

2 blok 73 dairenin temeli Battalgazi Mahallesi'nde atıldı

30.10.2021 14:48
2 blok 73 dairenin temeli Battalgazi Mahallesi'nde atıldı

Melikgazi Belediyesi, Battalgazi Mahallesi'nde yapımına başlayacağı 2 blok 73 daireden oluşan kentsel dönüşüm projesinin temelini attı.

Melikgazi Belediyesi, Battalgazi Mahallesi'nde yapımına başlayacağı 2 blok 73 daireden oluşan kentsel dönüşüm projesinin temelini attı.

Temel atma programına AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki, AK Parti Kayseri Milletvekilleri İsmail Tamer, İsmail Emrah Karayel, Hülya Atçı Nergis, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Emine Timuçin, MHP İl Başkanı Adnan İncetoprak, Melikgazi İlçe Başkanı Gökhan Ülke ve meclis üyeleri katıldı. Melikgazi'nin kentsel dönüşüm çalışmalarının Türkiye'de örnek ve referans olduğunu söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Bugün temelini attığımız bu 2 bloğun hemen tamamlanmasını ve bu bölgenin çehresinin değişmesini temenni ediyorum. Burada Özhaseki Bakanımızla başlayan ve Memduh Başkanımızla devam eden hizmet atağı devam ediyor. Biz burada çok hizmet yaptık. Son iki ay içinde hem otopark hem yol hem yaya yolu olarak hizmetler yapıldı. Battalgazi Bulvarımızı yenileyerek hizmete açtık. Bugünde tam 21 milyon liralık yatırımı hayata geçiriyoruz. Şuanda Kazım Karabekir, Anbar ve Küçükali Mahallesinde devam eden projelerimize Yıldırım Beyazıt ile bir yenisini ekliyoruz. Şimdi de burada yeni bir proje hayata geçiyor. Vatandaşlarımızın daha iyi hizmet alması ve daha konforlu yerlerde yaşaması için çalışıyoruz. 2023 yılının Mayıs ayı gibi bu bloklarımızı tamamlamayı düşünüyoruz. Kayseri modeli ile bilinen bir şehir bir marka olduk. Şehircilik açısından en önde gösterilen belediyelerden bir tanesi. Hizmet açısından yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Melikgazi'nin yapmış olduğu kentsel dönüşüm çalışmaları Türkiye'de örnek gösteriliyor. 2 blok 73 daireden oluşan kentsel dönüşüm projemizin hayırlı olmasını dilerim" dedi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç; "İnşallah içimizi ısıtan bu hizmetlerle yol alacağız. Birliğimizi, beraberliğimizi koruyarak daha güzel günlere inşallah kavuşacağız. Kayserimiz, büyükşehirlerin konforunu yaşatan, hepimizin gurur duyduğu bir şehir. Böyle bir şehirde yaşadığımız için Allah'a şükrederek elbette ki insanımızın, ülkemizin kıymetini bilelim. Bu gördüğümüz tepeler tamamen gecekondularla doluydu. Apartmanlar, Melikgazi Belediyemiz tarafından yapıldı. 8 bin civarında hak sahibine sosyal konut dağıtıldı. Hiç kimseyi dışlamadan, ötekileştirmeden, kimsenin evini başına yıkmadan, insanımızı incitmeden bu hizmetleri sürdürmeye devam ettik. Amacımız, insanı yaşat ki devlet yaşasın" şeklinde konuştu. Binaların kazasız belasız yapılmasını temenni eden Kayseri Milletvekili Hülya Atçı Nergis, Melikgazi Belediyesi'nin yine güzel bir işe daha imza attığını söyleyerek, projenin hayırlı olmasını diledi. Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel konuşmasında, "Şehrimizin bu güzel semtlerinde bir kentsel dönüşüm projesi daha hayata geçiyor. Kayserimiz kentsel dönüşüm çalışmalarında çok öncelerden projeler yapan bir il. İnsanların rızasını alarak dönüşüm yapmak çok önemli. Kazasız belasız tamamlanmasını, hak sahibi kardeşlerimizin sağlıkla oturmasını diliyorum. Hayırlı olsun" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı - Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki ise "Temelini atacağımız binaların kazasız belasız bitmesini diler, içinde oturacakları bu evlerin kendilerine hayırlı olmasını temenni ederim. AK Parti belediyeciliği olarak zora talip olduk. ve birçok mümkün olmayan hizmeti hayata geçirdik. Bu güzel projenin hayırlı ve uğurlu olmasını dilerim" diye konuştu.

" Ankara'ya hızlı tren işi başlayacak ve bunu da ölmeden göreceğiz"

Kayseri'ye yapılacak olan hızlı tren ile ilgili de bilgiler veren Özhaseki; "30 yıl önceki Kayseri'yi ve çevresindeki illeri bir düşünün. Kayseri, içlerinde parlayan yıldız gibi. En çok yatırımı burası almıştır. Millet Bahçesi'ni Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, havaalanındaki genişletmeyi Ulaştırma Bakanlığımız yapıyor, Belsin'den Şehir Hastanesi'ne giden hattı Ulaştırma Bakanlığı yapıyor. Allah'ın izniyle hiç kimse endişe etmesin, bizim kendi iktidarımız döneminde Ankara'ya hızlı tren işi başlayacak ve bunu da göreceğiz ölmeden Allah'ın izniyle. Kredi görüşmeleri son aşamasında. Şu anda karşılıklı yazışmaları biz de Büyükşehir Belediye Başkanımız da takip ediyor. Orada bulunan kredinin faizleri tartışılıyor. Haliyle krediyle yapılacak bir iş, 1 milyar dolarlık bir iş. Her bir aşamasını cumhurbaşkanımız da bizlere soruyor, biz de takip ediyoruz. Taş üzerine taş koyandan Allah razı olsun ama niyeti bozuk, militanlarla düşüp kalkan, bu vatanın bölünmesini, parçalanmasını isteyen insanları da Allah'a havale ediyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından dualar eşliğinde projenin temelleri atıldı. - KAYSERİ

2 blok 73 dairenin temeli Battalgazi Mahallesi'nde atıldı
2 blok 73 dairenin temeli Battalgazi Mahallesi'nde atıldı
2 blok 73 dairenin temeli Battalgazi Mahallesi'nde atıldı
2 blok 73 dairenin temeli Battalgazi Mahallesi'nde atıldı
2 blok 73 dairenin temeli Battalgazi Mahallesi'nde atıldı
2 blok 73 dairenin temeli Battalgazi Mahallesi'nde atıldı
2 blok 73 dairenin temeli Battalgazi Mahallesi'nde atıldı

Melikgazi Belediyesi, geri dönüşüm, Battalgazi, Kayseri, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel 2 blok 73 dairenin temeli Battalgazi Mahallesi'nde atıldı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

G20 Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, tercüman olarak eleştirilerin hedefindeki Fatima Gülhan Abushanab eşlik etti 14:42 G20 Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, tercüman olarak eleştirilerin hedefindeki Fatima Gülhan Abushanab eşlik etti Gülşen'in konserinde cinayet işlendi! Ölen 15, öldüren ise 17 yaşında 14:09 Gülşen'in konserinde cinayet işlendi! Ölen 15, öldüren ise 17 yaşında Dünyanın en ilginç sekiz stadyumu belirlendi! Listenin tepesindeki stat Türkiye'den 14:07 Dünyanın en ilginç sekiz stadyumu belirlendi! Listenin tepesindeki stat Türkiye'den
Şok'tan Rekabet Kurumu'nun kestiği cezalara açıklama: İtiraz edeceğiz 13:39 Şok'tan Rekabet Kurumu'nun kestiği cezalara açıklama: İtiraz edeceğiz AK Parti'den asgari ücret ve emekli aylıklarıyla ilgili açıklama: İnsani yaşam seviyesine getireceğiz 13:38 AK Parti'den asgari ücret ve emekli aylıklarıyla ilgili açıklama: İnsani yaşam seviyesine getireceğiz Kılıçdaroğlu'nun adaylık sorusuna verdiği cevap çok konuşulacak: Olmaz demedim 13:28 Kılıçdaroğlu'nun adaylık sorusuna verdiği cevap çok konuşulacak: Olmaz demedim
Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 zirvesi törenine katıldı 12:53 Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 zirvesi törenine katıldı Küçük kız çocuğunun talebini duyan Cumhurbaşkanı Erdoğan: İyi yetiştirmişsin 12:02 Küçük kız çocuğunun talebini duyan Cumhurbaşkanı Erdoğan: İyi yetiştirmişsin

Son Dakika Haberleri
14:52 Galatasaray'a devre arasındaki ilk transfer
14:01 Şarkıcı Serpil Benay'dan gündemi sarsacak itiraf: Yıllar önce İbrahim Tatlıses'in istismarına uğradım
13:51 Lokomotiv'in güzel tribün lideri Elizaveta, Galatasaraylı Kerem ve Morutan'dan etkilendiğini itiraf etti
13:39 Şok'tan Rekabet Kurumu'nun kestiği cezalara açıklama: İtiraz edeceğiz
13:28 Buca Belediyesi'ndeki yolsuzluk operasyonunda 4 tutuklama
13:28 Kılıçdaroğlu'nun adaylık sorusuna verdiği cevap çok konuşulacak: Olmaz demedim
13:25 Messi kariyerinin en kötü sezonunu yaşıyor
12:53 Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 zirvesi törenine katıldı
12:52 Dolar ne kadar? Bugün dolar kaç lira? Dolar düşecek mi?
12:35 Joe Biden'dan Papa'ya Madeni para hediyesi
Galatasaray'a devre arasındaki ilk transfer Galatasaray'a devre arasındaki ilk transfer         
14:53
Çoğu kişi hala bilmiyor! Duyanları tir tir titreten kesik başlı yarbay yeniden gündemde Çoğu kişi hala bilmiyor! Duyanları tir tir titreten kesik başlı yarbay yeniden gündemde         
14:30
Ambulans sesini duyunca bıçaklayan da bıçaklanan da kaçtı Ambulans sesini duyunca bıçaklayan da bıçaklanan da kaçtı         
14:09
Şarkıcı Serpil Benay'dan gündemi sarsacak itiraf: Yıllar önce İbrahim Tatlıses'in istismarına uğradım Şarkıcı Serpil Benay'dan gündemi sarsacak itiraf: Yıllar önce İbrahim Tatlıses'in istismarına uğradım         
14:02
Milyarder iş insanı Jeff Bezos'un lüks yatı Yalıkavak'a demir attı Milyarder iş insanı Jeff Bezos'un lüks yatı Yalıkavak'a demir attı         
13:39
"Parkta ceset gömüyorlar" ihbarı ekipleri harekete geçirdi! Ölen köpeğini defnettiği ortaya çıktı         
13:32
Öztürk Yılmaz, Atatürk'ün kabri başında dua etmeyi unutunca ortaya ilginç görüntüler çıktı Öztürk Yılmaz, Atatürk'ün kabri başında dua etmeyi unutunca ortaya ilginç görüntüler çıktı         
13:20
Sevgisiyle cinsel ilişkiye girerken yakalanan genç, dehşet saçtı Sevgisiyle cinsel ilişkiye girerken yakalanan genç, dehşet saçtı         
12:38
Yeraltı dünyasının ünlü isimlerinden Kürşat Yılmaz gece yarısı tahliye oldu Yeraltı dünyasının ünlü isimlerinden Kürşat Yılmaz gece yarısı tahliye oldu         
12:01
17 yaşındaki kız, Youtube'dan izlediği videolarla tek başına doğum yaptı 17 yaşındaki kız, Youtube'dan izlediği videolarla tek başına doğum yaptı         
11:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatıyla emekli ve asgari ücretliler ciddi zam alacak Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatıyla emekli ve asgari ücretliler ciddi zam alacak         
11:53
958 milyon lira ceza kesilen BİM'den ilk açıklama: Haksız kararı yargıya taşıyacağız 958 milyon lira ceza kesilen BİM'den ilk açıklama: Haksız kararı yargıya taşıyacağız         
11:17
1917 rakımlı tepede nokta operasyonunda 4 PKK'lı teslim oldu 1917 rakımlı tepede nokta operasyonunda 4 PKK'lı teslim oldu         
11:15
Ölmeden önce yakınlarını düşünüp, tabutun yanına sesini koydu Ölmeden önce yakınlarını düşünüp, tabutun yanına sesini koydu         
09:29
AKM açıldı, Meral Akşener'in yıllar önce attığı tweet tekrar gündem oldu AKM açıldı, Meral Akşener'in yıllar önce attığı tweet tekrar gündem oldu         
09:11
Siirt'te Siirt'te "Burası Kürdistan" diyen kişi serbest bırakıldı         
09:05
Muharrem İnce halay çekerken davul bir anda sustu, olayın aslı anlaşılınca arbede yaşandı Muharrem İnce halay çekerken davul bir anda sustu, olayın aslı anlaşılınca arbede yaşandı         
23:32
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2021 14:57:13. #1.11#
SON DAKİKA: 2 blok 73 dairenin temeli Battalgazi Mahallesi'nde atıldı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement