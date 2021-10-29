Üye Girişi
Adana'da Cumhuriyet Bayramı 15 Temmuz şehidinin isminin verildiği okulda kutlandı - Son Dakika

Adana'da Cumhuriyet Bayramı 15 Temmuz şehidinin isminin verildiği okulda kutlandı

29.10.2021 13:39
Adana'da Cumhuriyet Bayramı 15 Temmuz şehidinin isminin verildiği okulda kutlandı

Adana'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 98'inci kuruluş yıldönümü 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan polis memuru Yunus Uğur'un isminin verildiği okulda kutlandı.

Adana'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 98'inci kuruluş yıldönümü 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan polis memuru Yunus Uğur'un isminin verildiği okulda kutlandı.

Cumhuriyet'in ilanının 98. yıl dönümü nedeniyle Şehit Yunus Uğur Ortaokulu'nda kutlama programı düzenlendi. Programa Adana Valisi Süleyman Elban, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, askeri erkan, kent protokolü, öğretmenler, öğrenciler ve velileri katıldı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları için saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan program Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın günün anlam ve önemini anlatan mesajının okunmasıyla devam etti. Daha sonra konuşan Vali Elban, Türkiye topraklarını millete vatan kılan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitleri rahmet ve minnetle andığını belirterek "Cumhuriyet Bayramı'nızı tebrik ediyor ve saygılarımı sunuyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Çukurova İsmail Kulak Anadolu Lisesi öğrencileri Kerem Görmez " Akdeniz'e Doğru", Dalya Aydoğan ise "Atatürk ve Cumhuriyet" şiirlerini okudu. Şiirlerin okunmasından sonra Adana Anadolu Lisesi öğrencileri " Selanik'ten Cumhuriyet'e" adlı oratoryoyu sahneledi. Son olarak "Atatürk ve Cumhuriyet" konulu resim, şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri Vali Elban tarafından takdim edildi. - ADANA

Adana'da Cumhuriyet Bayramı 15 Temmuz şehidinin isminin verildiği okulda kutlandı
Adana'da Cumhuriyet Bayramı 15 Temmuz şehidinin isminin verildiği okulda kutlandı
Adana'da Cumhuriyet Bayramı 15 Temmuz şehidinin isminin verildiği okulda kutlandı
Adana'da Cumhuriyet Bayramı 15 Temmuz şehidinin isminin verildiği okulda kutlandı
Adana'da Cumhuriyet Bayramı 15 Temmuz şehidinin isminin verildiği okulda kutlandı
Adana'da Cumhuriyet Bayramı 15 Temmuz şehidinin isminin verildiği okulda kutlandı

Cumhuriyet, 15 Temmuz, Şehit, Adana, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Adana'da Cumhuriyet Bayramı 15 Temmuz şehidinin isminin verildiği okulda kutlandı - Son Dakika


Son Dakika

Inter'deki Hakan Çalhanoğlu krizi ayrılık doğurdu! Milli futbolcumuz, Lazio'nun yolunu tutuyor 13:32 Inter'deki Hakan Çalhanoğlu krizi ayrılık doğurdu! Milli futbolcumuz, Lazio'nun yolunu tutuyor TESK Başkanı Bendevi Palandöken: Zamlar nedeniyle zorlanan esnafa ticari akaryakıt verilmesi elzemdir 13:15 TESK Başkanı Bendevi Palandöken: Zamlar nedeniyle zorlanan esnafa ticari akaryakıt verilmesi elzemdir Son seçim anketinde ittifaklar arası fark 1 puana indi, belirleyici parti HDP olacak 13:07 Son seçim anketinde ittifaklar arası fark 1 puana indi, belirleyici parti HDP olacak
Mehmet Boynukalın, Cumhuriyet Bayramı paylaşımıyla gündemde yer aldı 12:30 Mehmet Boynukalın, Cumhuriyet Bayramı paylaşımıyla gündemde yer aldı Sosyal medyada başlayan tartışma tekme tokat kavgaya dönüştü 12:08 Sosyal medyada başlayan tartışma tekme tokat kavgaya dönüştü Çin'in füze testi ABD'yi endişelendirdi: Acilen bir şeyler yapmamız gerekiyor 12:03 Çin'in füze testi ABD'yi endişelendirdi: Acilen bir şeyler yapmamız gerekiyor
Oyun videoları çekerek ünlenen TikTok fenomeni Ali Nasser Abulaban, eşini ve arkadaşını öldürdü 12:01 Oyun videoları çekerek ünlenen TikTok fenomeni Ali Nasser Abulaban, eşini ve arkadaşını öldürdü Bu kadarı pes dedirtti! Radara yakalanmamak için kamyon plakasına düzenek kurdular 09:50 Bu kadarı pes dedirtti! Radara yakalanmamak için kamyon plakasına düzenek kurdular

Son Dakika Haberleri
13:15 TESK Başkanı Bendevi Palandöken: Zamlar nedeniyle zorlanan esnafa ticari akaryakıt verilmesi elzemdir
13:11 Ünlü isimlerin sosyal medyada 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı paylaşımları
13:07 Son seçim anketinde ittifaklar arası fark 1 puana indi, belirleyici parti HDP olacak
12:52 111 yaşındaki Fatma nine, Ata'yı gördüğü anı anlatıyor: Boyum yetmedi, taşın üzerine çıktım
12:29 Mehmet Boynukalın, Cumhuriyet Bayramı paylaşımıyla gündemde yer aldı
12:07 Sosyal medyada başlayan tartışma tekme tokat kavgaya dönüştü
12:03 Genç kadın itiraf etti: Engellilerle cinsel ilişkiye giriyorum
12:02 Çin'in füze testi ABD'yi endişelendirdi: Acilen bir şeyler yapmamız gerekiyor
12:01 Çift başlı ve sakallı inek görenler neye uğradıklarını şaşırdı
11:25 Son dakika spor haberleri! Spor dünyasında yaşanan son dakika gelişmeler
Yaptığı hareket pes dedirtti! Asker konvoyunda yürekleri ağza getiren dakikalar Yaptığı hareket pes dedirtti! Asker konvoyunda yürekleri ağza getiren dakikalar         
13:33
Hayatında hiç İstanbul'a gitmeyen çiftçi, gelen trafik cezaları karşında şaşkınlık yaşadı Hayatında hiç İstanbul'a gitmeyen çiftçi, gelen trafik cezaları karşında şaşkınlık yaşadı         
13:16
Ünlü isimlerin sosyal medyada 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı paylaşımları Ünlü isimlerin sosyal medyada 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı paylaşımları         
13:12
TBMM önünde çekilen meşhur fotoğrafın öyküsü TBMM önünde çekilen meşhur fotoğrafın öyküsü         
12:53
İstanbul'un işlek caddesinde esnaf çalıştıracak eleman arıyor İstanbul'un işlek caddesinde esnaf çalıştıracak eleman arıyor         
12:15
Genç kadın itiraf etti: Engellilerle cinsel ilişkiye giriyorum Genç kadın itiraf etti: Engellilerle cinsel ilişkiye giriyorum         
12:04
Çift başlı ve sakallı inek görenler neye uğradıklarını şaşırdı Çift başlı ve sakallı inek görenler neye uğradıklarını şaşırdı         
12:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anıtkabir defterine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anıtkabir defterine "Ekonomi" vurgulu not         
11:14
Son Dakika: Rekabet Kurumu'ndan 5 zincir markete 22 milyon TL'den 958 milyon TL'ye varan idari para cezası Son Dakika: Rekabet Kurumu'ndan 5 zincir markete 22 milyon TL'den 958 milyon TL'ye varan idari para cezası         
09:36
Bir dönem tüm Türkiye onu konuşuyordu! İşte herkesten saklanan yılan bebeğin akıbeti Bir dönem tüm Türkiye onu konuşuyordu! İşte herkesten saklanan yılan bebeğin akıbeti         
09:07
Türkiye, ABD'ye 3 seçenek sundu, kabul edilmezse yeni rota Rusya olacak Türkiye, ABD'ye 3 seçenek sundu, kabul edilmezse yeni rota Rusya olacak         
08:49
Taksi bulamayan bulamayan Ezgi Mola, belediye otobüsünden paylaşım yaptı: Taksinizi başınıza çalın Taksi bulamayan bulamayan Ezgi Mola, belediye otobüsünden paylaşım yaptı: Taksinizi başınıza çalın         
08:48
Yolsuzluktan tutuklanan milli eğitim müdürünün 1 kilo altınla kaçarken yakalandığı ortaya çıktı Yolsuzluktan tutuklanan milli eğitim müdürünün 1 kilo altınla kaçarken yakalandığı ortaya çıktı         
23:59
PSG'li Ander Herrera'nın kabus dolu gecesi! Hayat kadınının esiri oldu PSG'li Ander Herrera'nın kabus dolu gecesi! Hayat kadınının esiri oldu         
20:26
Alişan ve Buse Varol boşanıyor mu? Ortaya atılan iddialara cevao geldi Alişan ve Buse Varol boşanıyor mu? Ortaya atılan iddialara cevao geldi         
18:35
Açılışta aceleci davranan çocuk kurdeleyi erken kesince Erdoğan'ın şaşkınlığı sözlerine yansıdı: Eyvah Açılışta aceleci davranan çocuk kurdeleyi erken kesince Erdoğan'ın şaşkınlığı sözlerine yansıdı: Eyvah         
17:20
Melisa'nın doğum gününü paylaştığı fotoğrafla kutlayan Acun'un düştüğü not, herkese aynı şeyi düşündürdü Melisa'nın doğum gününü paylaştığı fotoğrafla kutlayan Acun'un düştüğü not, herkese aynı şeyi düşündürdü         
16:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.10.2021 13:48:28. #1.12#
SON DAKİKA: Adana'da Cumhuriyet Bayramı 15 Temmuz şehidinin isminin verildiği okulda kutlandı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement