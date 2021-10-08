Üye Girişi
Ağabeyi, 1980 darbesinde idam edilen Ülkücü Pehlivanoğlu'nu gözyaşları içinde andı - Son Dakika

Ağabeyi, 1980 darbesinde idam edilen Ülkücü Pehlivanoğlu'nu gözyaşları içinde andı

08.10.2021 12:53
Ağabeyi, 1980 darbesinde idam edilen Ülkücü Pehlivanoğlu'nu gözyaşları içinde andı

12 Eylül 1980 darbesi sonrası idam edilen Ülkücü Mustafa Pehlivanoğlu'nun ağabeyi Oktay Fırtına, kardeşinin ölümünün yıl dönümünde o günleri anlatarak, "Kenan Evren soyadımızı değiştirdi bize zarar gelmesin diye. Sen bize zaten fazlasıyla zarar verdin.

12 Eylül 1980 darbesi sonrası idam edilen Ülkücü Mustafa Pehlivanoğlu'nun ağabeyi Oktay Fırtına, kardeşinin ölümünün yıl dönümünde o günleri anlatarak, "Kenan Evren soyadımızı değiştirdi bize zarar gelmesin diye. Sen bize zaten fazlasıyla zarar verdin. Bundan başka bir zarar olur mu?" dedi.

12 Eylül 1980 darbesinin üzerinden tam 41 sene geçti. Darbe sonrası cezaevlerinde 171'i işkence sonucu olmak üzere yaklaşık 300 kişi hayatını kaybetti, 50 kişi ise idam edildi. Mustafa Pehlivanoğlu da 7 Ekim 1980'de 22 yaşındayken Ankara Merkez Kapalı Ceza ve Tutukevi'nde asılarak idam edildi. Pehlivanoğlu'nun ağabeyi Oktay Fırtına o dönemi gözyaşları içinde anlattı. 12 Eylül dönemi yaşanan olayların hepsini hatırladığını belirten Fırtına, "41 yıldır bu acıyı çekiyorum, hala da çekmeye devam ediyoruz. Yapılan zulümler, yapılan işkenceler babama, bana, ailemize. Hiçbir suçu olmadan gencecik 22 yaşındaki bir genci suçsuz yere idam etmek hangi devlette, hangi dünyada görülmüş bir olay. Kenan Evren denilen zat gencecik çocukları bitirdi. Hiç acımadan kıydı onlara sorgusuz sualsiz. Kiminin yaşını büyüttü, kimini suçsuz olarak dengeledi" dedi.

"Emniyette kardeşimi tanıyamadım, her yeri mosmordu"

O dönemde sol görüşten Necdet Adalı'nın idam edildiğini hatırlatan Fırtına, "Denge unsuru olarak bir de sağdan asalım diyor. Böyle bir şey var mı? Sağdan asalım diye. Denge unsuru olsun diye kimi asmışlar? Duyulmuş mu böyle bir olay? Fakat bunlar yargılandı, rütbesi sökülmeden kendisi vefat etti. İsterdim ki rütbesi sökülsün, er olarak kalsın. Diğer yaşayanların rütbelerinin sökülmesini istiyorum" açıklamasında bulundu.

Kardeşi Mustafa Pehlivanoğlu'nu emniyette tanıyamadığını aktaran Fırtına, "Annem de yanımdaydı. 20 dakikadır yanımızda oturuyormuş biz tanıyamadık. Nasıl tanıyamadık? Yüzü mosmor. Morarmış, sararmış her yeri. Tembih etmişler 'Konuşmayacaksın' diye. 20 dakika sonra polise sordum, 'Memur bey kardeşim gelmedi mi' diye. Polis bana dedi ki 'Yanınızda oturuyor.' Hesap edin ki o kadar tanıyamadım. Türkiye'de yapılan işkencelerin haddi hesabı yok" ifadelerini kullandı.

"Annem babam Mustafa diye diye öldüler"

Oktay Fırtına, kardeşine Pol-Der tarafından suç atıldığının altını çizerek, "Ben yıllardır uğraşıyorum, babam uğraştı ama düzeltemedi. Bizim soy ismimizi Kenan Evren değiştirdi. Avukatı yollayarak, soy ismimizi değiştirdiklerini söyledi. O dönem sorduk neden değiştireceğimizi, 'Size zarar gelmesin' diye değiştirdiklerini söylediler. Sen bize zaten fazlasıyla zarar verdin. Bundan başka bir zarar olur mu? Sen benim kanımı aldın, hayatımı aldın, canımı aldın. Ailemizi bitirdi. Annem babam Mustafa diye diye öldüler" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kardeşinin mektubunu okuduğunu hatırlatan Fırtına, "Rahmetlinin bütün mektuplarını okudu, filmini de izledi. Ben 41 yıldır iade-i itibar için uğraşıyorum. Nedir iade-i itibar? Soy ismimizin verilmesi ve şehit sayılması. Herkes şehit olduğunu biliyor" şeklinde konuştu. - ANKARA

Mustafa Pehlivanoğlu, 12 Eylül Darbesi, Fırtına, Ülkücü, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Ağabeyi, 1980 darbesinde idam edilen Ülkücü Pehlivanoğlu'nu gözyaşları içinde andı - Son Dakika


Son Dakika

Kaza sırasında tutanak tutan doktor feci şekilde hayatını kaybetti! O anlar saniye saniye kamerada 12:36 Kaza sırasında tutanak tutan doktor feci şekilde hayatını kaybetti! O anlar saniye saniye kamerada Son Dakika! Nobel Barış Ödülü sahiplerini buldu: Filipinli gazeteci Maria Ressa ve Rus gazeteci Dmitry Muratov kazandı 12:30 Son Dakika! Nobel Barış Ödülü sahiplerini buldu: Filipinli gazeteci Maria Ressa ve Rus gazeteci Dmitry Muratov kazandı Son Dakika! Erdoğan'dan Kanal İstanbul mesajı: Fiilen uygulama aşamasına gelinmiştir 12:18 Son Dakika! Erdoğan'dan Kanal İstanbul mesajı: Fiilen uygulama aşamasına gelinmiştir
Sözleşmesi biten Arda Turan yeni mukavele imzalamayacak 11:57 Sözleşmesi biten Arda Turan yeni mukavele imzalamayacak Newcastle'ın dünyanın en zengin takımı olmasıyla Altay, beklenenden fazla paraya satılabilir 11:26 Newcastle'ın dünyanın en zengin takımı olmasıyla Altay, beklenenden fazla paraya satılabilir İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan 11:06 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan "Cumhurbaşkanı Erdoğan arasa ona ne söylerdiniz?" sorusuna cevap
Başakşehir'in yeni hocası Emre Belözoğlu, Galatasaray'da istenmeyen Feghouli'ni transfer etmeyi düşünüyor 10:38 Başakşehir'in yeni hocası Emre Belözoğlu, Galatasaray'da istenmeyen Feghouli'ni transfer etmeyi düşünüyor İdo Tatlıses ile evlenen Yasemin Şefkatli'nin gelinliği sosyal medyada çok konuşuldu 09:55 İdo Tatlıses ile evlenen Yasemin Şefkatli'nin gelinliği sosyal medyada çok konuşuldu

Son Dakika Haberleri
12:34 Eşini öldürüp tandırda yakan kadın, suçu ölen kocasına attı: Şakağına av tüfeğini dayayıp zorla ateş ettirdi
12:29 Son Dakika! Nobel Barış Ödülü sahiplerini buldu: Filipinli gazeteci Maria Ressa ve Rus gazeteci Dmitry Muratov kazandı
12:27 Başörtülü fotoğrafını paylaşan Aycan Yanac, kendisini eleştiren takipçisini ifşa etti
12:17 Son Dakika! Erdoğan'dan Kanal İstanbul mesajı: Fiilen uygulama aşamasına gelinmiştir
12:16 İmamoğlu'nun vatandaşa konserve dağıtması "Makarnacı" tartışmalarını yeniden ortaya çıkardı
11:57 Kargolar artık drone'la taşınacak, pilot güzergah İstanbul-Eskişehir-Ankara olacak
11:57 Sözleşmesi biten Arda Turan yeni mukavele imzalamayacak
11:45 Milli yüzücümüz Zeynep Güneş, Dünya Yüzme Kupası'nda altın madalyanın sahibi oldu
11:40 Son Dakika! Dolar 8,97 TL'nin üzerine çıkarak rekor tazeledi
11:25 Newcastle'ın dünyanın en zengin takımı olmasıyla Altay, beklenenden fazla paraya satılabilir
Ailesinden kalan 1 milyon liralık arazisini mübadele müzesi kurulması şartıyla bağışladı Ailesinden kalan 1 milyon liralık arazisini mübadele müzesi kurulması şartıyla bağışladı         
12:54
Eşini öldürüp tandırda yakan kadın, suçu ölen kocasına attı: Şakağına av tüfeğini dayayıp zorla ateş ettirdi Eşini öldürüp tandırda yakan kadın, suçu ölen kocasına attı: Şakağına av tüfeğini dayayıp zorla ateş ettirdi         
12:35
Başörtülü fotoğrafını paylaşan Aycan Yanac, kendisini eleştiren takipçisini ifşa etti Başörtülü fotoğrafını paylaşan Aycan Yanac, kendisini eleştiren takipçisini ifşa etti         
12:28
İmamoğlu'nun vatandaşa konserve dağıtması İmamoğlu'nun vatandaşa konserve dağıtması "Makarnacı" tartışmalarını yeniden ortaya çıkardı         
12:16
Son Dakika! Dolar 8,97 TL'nin üzerine çıkarak rekor tazeledi Son Dakika! Dolar 8,97 TL'nin üzerine çıkarak rekor tazeledi         
11:40
Demet Akalın canlı yayında açıkladı: 10 gün önce Gelinim Mutfakta yarışmasından ayrıldım Demet Akalın canlı yayında açıkladı: 10 gün önce Gelinim Mutfakta yarışmasından ayrıldım         
11:16
Ünlü moda firması Hugo Boss'tan Türkiye'de yatırımı artırma kararı! 1000 kişilik daha istihdam sağlanacak Ünlü moda firması Hugo Boss'tan Türkiye'de yatırımı artırma kararı! 1000 kişilik daha istihdam sağlanacak         
10:43
Kızının doğum gününde eşini kömürlükte boğarak öldüren şahıs, kayıp diye ihbarda bulunmuş Kızının doğum gününde eşini kömürlükte boğarak öldüren şahıs, kayıp diye ihbarda bulunmuş         
09:58
Apartmanın çatısında yangın çıktı, onlarca kişi sokağa çıkıp izledi Apartmanın çatısında yangın çıktı, onlarca kişi sokağa çıkıp izledi         
08:57
3600 ek göstergeyle memurların emekli maaş ve ikramiyelerinde yüzde 25 civarında artışın olması bekleniyor 3600 ek göstergeyle memurların emekli maaş ve ikramiyelerinde yüzde 25 civarında artışın olması bekleniyor         
08:55
Olimpiyat Şampiyonu Mete Gazoz'un anneannesi kazada hayatını kaybetti Olimpiyat Şampiyonu Mete Gazoz'un anneannesi kazada hayatını kaybetti         
07:31
Galatasaray'da Kerem depremi! Astronomik zamlı yeni sözleşmeyi elinin tersiyle itti Galatasaray'da Kerem depremi! Astronomik zamlı yeni sözleşmeyi elinin tersiyle itti         
22:35
Oyuncu Burcu Özberk, dekolteli paylaşımıyla hayranlarını adeta büyüledi Oyuncu Burcu Özberk, dekolteli paylaşımıyla hayranlarını adeta büyüledi         
20:00
Ece Ronay'ın taciz iddialarının ardından Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil sessizliğini bozdu Ece Ronay'ın taciz iddialarının ardından Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil sessizliğini bozdu         
18:58
Dünyanın konuştuğu düğün! Gelin ve damat dahil herkes çok mutsuz bir akşam yaşadı Dünyanın konuştuğu düğün! Gelin ve damat dahil herkes çok mutsuz bir akşam yaşadı         
16:27
"Satılmasın" diye vasiyet edilen otomobile gelen 130 bin liralık teklifi geri çeviremedi         
15:55
Armağan Çağlayan'ın Armağan Çağlayan'ın "Babanız ne iş yapıyor?" sorusuna Tamer Karadağlı'dan beklenmedik yanıt         
15:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2021 12:58:18. #1.11#
SON DAKİKA: Ağabeyi, 1980 darbesinde idam edilen Ülkücü Pehlivanoğlu'nu gözyaşları içinde andı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement