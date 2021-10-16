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Altıntepe Kalesi turizme açılmak için gün sayıyor - Son Dakika

Altıntepe Kalesi turizme açılmak için gün sayıyor

16.10.2021 11:52

Altıntepe Kalesi turizme açılmak için gün sayıyor Erzincan'da 2 bin 900 yıllık Altıntepe Kalesi'ne turizm öğrencileri gezi düzenledi Erzincan'da Tarihi İpek Yolu üzerinde bulunan ve kazı çalışmaları sonrası açık hava müzesine dönüştürülen 2900 yıllık Altıntepe Kalesi'nde restorasyon...

Altıntepe Kalesi turizme açılmak için gün sayıyor

Erzincan'da 2 bin 900 yıllık Altıntepe Kalesi'ne turizm öğrencileri gezi düzenledi

ERZİNCAN - Erzincan'da Tarihi İpek Yolu üzerinde bulunan ve kazı çalışmaları sonrası açık hava müzesine dönüştürülen 2900 yıllık Altıntepe Kalesi'nde restorasyon çalışmaları sürüyor. Altıntepe Kalesi turizme açılmak için gün sayarken üniversite öğrencileri düzenlenen etkinlikle buraya ziyarette bulundu.

Erzincan'da Tarihi İpek Yolu üzerinde yer alan ve restorasyon ile yürüyüş yolları yapılarak "arkeopark" olarak bilinen açık hava müzesine dönüştürülen Urartuların günümüzü ulaşan en önemli şehirlerinden Altıntepe Kalesi turizme açılmak için gün sayıyor.

Doğu Roma İmparatorluğunun da önemli merkezlerinden olan Altıntepe Kalesi, Erzincan il merkezinin 14 kilometre kuzeydoğusunda Üzümlü ilçesinde yer alan yaklaşık 60 metre yüksekliğindeki tepede bulunuyor. Urartu döneminde inşa edilen ve yapılan kazılarda özellikle milattan önce 850-590 yıllarına ait yüzlerce tarihi eserin bulunduğu kale ve çevresindeki ilk kazı, 1959-1967 yılları arasında Ankara Üniversitesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Tahsin Özgüç başkanlığında gerçekleştirildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Atatürk Üniversitesi iş birliğiyle 2003 yılında Prof. Dr. Mehmet Karaosmanoğlu tarafından kalede yeniden yapılan kazı çalışmaları ise 2019 yılında tamamlandı.

Gerçekleştirilen kazılarda Doğu Anadolu Bölgesi'nde Urartu dönemine ait olan ve bazıları tek örnek olan birçok önemli bilgi ve tarihi eser elde edildi. Urartuların Anadolu'da bugüne ulaşan en önemli şehirlerinden olan 2900 yıllık kale, bu kazı çalışmaları sonrası hazırlanan projeyle restore edilip yürüyüş yolları yapılarak açık hava müzesine dönüştürüldü. Özellikle tarih meraklılarının ilgisini çekmesi beklenen kaledeki arkeoparak, tamamlanmak üzere olan projenin bitmesiyle turizme açılacak.

"2 bin 900 yıllık Altıntepe Kalesi'ne gezi düzenlendi"

Erzincan'da yüz yüze eğitimin açılmasıyla birlikte tarihi İpek Yolu üzerinde yer alan 2 bin 900 yıllık Altıntepe Kalesi'ne Turist Rehberliği Programı tarafından gezi düzenlendi.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Turizm Seyahat ve Eğlence Hizmetleri Bölümünün etkinliğiyle, günümüze kadar ulaşmış en önemli Urartu şehirlerinden olan, Anadolu arkeolojisi açısından büyük önem arz eden Altıntepe Kalesi'nin tarihi izleri bu kez gençlerle hayat buldu. Konum olarak Erzincan il merkezinin 14 kilometre kuzeydoğusunda ki Üzümlü ilçesinde yer alan, yaklaşık 60 metre yüksekliğiyle şehrin manzarasını gözler önüne seren Altıntepe Kalesi, öğrencilerin de ilgi odağı oldu. Doğu Roma İmparatorluğu'nun önemli merkezlerinden olan ve 3 medeniyete ev sahipliği yapan Altıntepe Kalesi, gerçekleştirilen kazılarda bulunan yüzlerce tarihi eser ve çevresindeki kalıntılar ile birlikte yeni düzenlemesiyle turizme kazandırılacak.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Erkan Güneş, "Bugün öğrencilerimizle pandeminin vermiş olduğu evlerde kalma durumunu atlattık" diyerek, "Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu olarak öğrencilerimize Erzincan'ın sahip olduğu doğal ve kültürel kaynakları yerinde görme imkanı sağladık. Hem pandemiden sonra yüz yüze açılan eğitime katkı vermek açısından hem de öğrencilerimizin kişisel gelişimine katkı sunmak açısından böyle bir eğitim gerçekleştiriyoruz. Erzincan sahip olduğu doğal ve kültürel kaynaklar açısından çok zengin bir coğrafya. Önümüzde ki 2 yıl boyunca öğrencilerimize Erzincan'ın sahip olduğu kaynakları bu şekilde gezilerimizle sunacağız. Bugün birçok medeniyete ev sahipliği yapmış Altıntepe'deyiz. Önemli bir coğrafya ve bu coğrafyayı tanıtıyoruz." şeklinde konuştu.

Yapılan etkinliğin amacına değinen Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Turizm Seyahat ve Eğlence Hizmetleri Bölümü Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Necibe Şen, "Bugün okulumuzda ki öğrencilerimizle birlikte okul gezisi gerçekleştirdik. Gezimizin programında öncelikle Erzincan Ekşisu'da bulunan Kaplıcamızı gezdik. ve personellerimizden kaplıca ile ilgili bilgi aldık. Sonrasında Ekşisu sazlık ve mesire alanı hakkında öğrencilerimiz sunumlarını yaptılar. Turist Rehberliği Programı öğrencileri, Turizm İşletmeciliği öğrencileri ve Turizm Seyahat Hizmetleri Programında ki öğrencilerimizle birlikte Altıntepe'deyiz. Altıntepe tabi Erzincan için çok önemli bir ören yeri, bir kale. Kale antik uygarlıklara ait özellikle Urartu Dönemine ait bize oldukça bilgiler veriyor. Buraya gelmekte ki amacımız Erzincan'daki Turizm sektörünü canlandırmak. Bizim yapmamız gereken şeylerin başında Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu olarak hem de Turizm Seyahat ve Eğlence Hizmetleri programı olarak öğrencilerimize bölgemizle ilgili doğru bilgileri aktarıp, onların sonrasında bölgemizi daha iyi tanıtmalarını sağlamak. Bu doğrultuda bu programlarda ki öğrencilerimizle birlikte şuanda Altıntepe'de yer alıyoruz. Öğrencilerimizin hepsine görevler verildi. Her yapı. Bine ve kalıntı ile ilgili sunumları var. Bundan sonra 2 haftada bir bölgelerimizi ziyaret edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu Turist Rehberliği Programında görev yapan Öğr. Gör. Özkan Usullu ise, " Bugün Altıntepe ören yerindeyiz. 3 medeniyete ev sahipliği yapmış bu ören yerini yüz yüze eğitimin başlamasıyla öğrencilerimizle birlikte gezme fırsatı bulduk. Yeni düzenlemesi yapılan bu ören yerinde öğrencilerimizle birlikte yapılan ilk gezimiz." dedi.

Altıntepe Kalesi turizme açılmak için gün sayıyor
Altıntepe Kalesi turizme açılmak için gün sayıyor
Altıntepe Kalesi turizme açılmak için gün sayıyor
Altıntepe Kalesi turizme açılmak için gün sayıyor

İpek Yolu, Erzincan, Turizm, Roma, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Altıntepe Kalesi turizme açılmak için gün sayıyor - Son Dakika


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