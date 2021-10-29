Üye Girişi
Arsuz'da Cumhuriyet coşkusu - Son Dakika

Arsuz'da Cumhuriyet coşkusu

29.10.2021 17:17
Arsuz'da Cumhuriyet coşkusu

Cumhuriyetin 98. yıl dönümü Hatay'ın Arsuz ilçesinde coşkuyla kutlandı.

Cumhuriyetin 98. yıl dönümü Hatay'ın Arsuz ilçesinde coşkuyla kutlandı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Kaymakam Hacı Hasan Gökpınar, Belediye Başkanı Dr. Asaf Güven, askeri erkan, kamu kurum kuruluşları, Sivil Toplum Kuruluşu (STK) temsilcileri ile vatandaşların katılımıyla coşkuyla kutlandı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan törende konuşan Kaymakam Hacı Hasan Gökpınar, Cumhuriyetin ilanının şuanda içinde bulunulan toprakların ana vatana katılması ile taçlandırıldığını belirtti. Kaymakam Gökpınar, "98 yıl önce küçük ama sağlam kökler üzerine yeşeren Cumhuriyetimiz, zamanla gelişti ve koca bir çınar haline geldi. Ancak son 40 yıldır bu ulu çınarın kol ve dallarını ana gövdeden ayırmaya yönelik hain bir plan adım adım uygulanmaya çalışılmaktadır. Aziz Atatürk ve Cumhuriyetimizin kurucu iradesi, devletimizi üniter devlet olarak kurgulamışlardır. Bizim bu noktada geri adım atmayacağımızın bilinmesini, üniter devlete karşı bölücü unsurların başarılı olmayacağını bir kez daha haykırmak isterim" dedi.

"Hatay Atatürk'ün bize son armağanı"

20 Ekim 1921'de Fransa ve Türkiye arasında imzalanan Ankara antlaşmasına göre İskenderun ve Antakya sancağı Misak-ı Milli sınırları dışında kalarak özel yönetimli bir statüye kavuşturulduğunu hatırlatan Kaymakam Gökpınar "Ancak, Atatürk'ün bu Türk yurdunu ana vatan dışında bırakmaya niyeti yoktu. Falih Rıfkı Atay, Çankaya adlı eserinde 'Hatay, büyük ıstırabı idi. Sanki bir can sevgilisi ağyar kucağında imiş gibi çırpınıyordu' sözleriyle durumu çarpıcı şekilde ifade etmiştir. 1939'da Hatay'ın ana vatana kazandırılması, Atatürk'ün bize en son hatırasıdır" diye konuştu.

Törende ayrıca öğrenciler tarafından oratoryo, şiir, folklor, muaythai gösterileri gerçekleşti. Kaymakam Hacı Hasan Gökpınar, Belediye Başkanı Dr. Asaf Güven, Garnizon Komutanı Albay Hasan Özkan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerini takdim etti. - HATAY

Arsuz'da Cumhuriyet coşkusu
Arsuz'da Cumhuriyet coşkusu
Arsuz'da Cumhuriyet coşkusu
Arsuz'da Cumhuriyet coşkusu

Mustafa Kemal Atatürk, Hasan Gökpınar, Cumhuriyet, Hatay, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Arsuz'da Cumhuriyet coşkusu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Koeman'ın kovulması sonrası Beşiktaş, Luuk de Jong için yeniden harekete geçiliyor 17:08 Koeman'ın kovulması sonrası Beşiktaş, Luuk de Jong için yeniden harekete geçiliyor Siirt'te 17:07 Siirt'te "Burası Kürdistan" diyen esnaf gözaltına alındı Cumhurbaşkanlığı'ndaki 29 Ekim törenine Osman Kavala çağrısı yapan 10 büyükelçi, kabul edilmedi 16:59 Cumhurbaşkanlığı'ndaki 29 Ekim törenine Osman Kavala çağrısı yapan 10 büyükelçi, kabul edilmedi
Igor Tudor'dan Galatasaray taraftarını kızdıracak sözler: Hajduk U16 takımını çalıştırırken daha mutluydum 16:56 Igor Tudor'dan Galatasaray taraftarını kızdıracak sözler: Hajduk U16 takımını çalıştırırken daha mutluydum Güzel oyuncu Cemre Baysel, ameliyat oldu! Sevgilisi Aytaç Şaşmaz yalnız bırakmadı 16:35 Güzel oyuncu Cemre Baysel, ameliyat oldu! Sevgilisi Aytaç Şaşmaz yalnız bırakmadı 5 yaşındaki kız çocuğuna istismarda bulunan Murat Özyiğit'e 18 yıl hapis cezası isteniyor 16:13 5 yaşındaki kız çocuğuna istismarda bulunan Murat Özyiğit'e 18 yıl hapis cezası isteniyor
Arkeologlar kapıyı açınca neye uğradığını şaşırdı! Kanlı dövüşlerden önce kullanılmış 15:49 Arkeologlar kapıyı açınca neye uğradığını şaşırdı! Kanlı dövüşlerden önce kullanılmış Anıtkabir ziyaretinde Bahçeli ve İYİ Parti heyeti arasındaki yakınlaşma dikkat çekti 14:19 Anıtkabir ziyaretinde Bahçeli ve İYİ Parti heyeti arasındaki yakınlaşma dikkat çekti

Son Dakika Haberleri
17:08 Dünürlerin arasında yaşanan silahlı kavgada: 1 ölü, 2 yaralı
17:07 Koeman'ın kovulması sonrası Beşiktaş, Luuk de Jong için yeniden harekete geçiliyor
17:07 Siirt'te "Burası Kürdistan" diyen esnaf gözaltına alındı
17:01 Yolun karşısına geçmeye çalışan iki kardeşe otomobil çarptı
16:59 Cumhurbaşkanlığı'ndaki 29 Ekim törenine Osman Kavala çağrısı yapan 10 büyükelçi, kabul edilmedi
16:58 Yavru maymun, leoparın avladığı annesine sımsıkı sarıldı! O anlar kameralara yansıdı
16:56 Igor Tudor'dan Galatasaray taraftarını kızdıracak sözler: Hajduk U16 takımını çalıştırırken daha mutluydum
16:34 Güzel oyuncu Cemre Baysel, ameliyat oldu! Sevgilisi Aytaç Şaşmaz yalnız bırakmadı
16:33 Üniversitenin yanlışlıkla attığı mesaj sonrası 21 yaşındaki genç kız intihar etti
16:09 Manchester United taraftarı saçları döküldüğü için kulübe dava açıyor
Dünürlerin arasında yaşanan silahlı kavgada: 1 ölü, 2 yaralı Dünürlerin arasında yaşanan silahlı kavgada: 1 ölü, 2 yaralı         
17:09
Yasa boğan ölüm! Kestiği ağacın altında kalarak can verdi Yasa boğan ölüm! Kestiği ağacın altında kalarak can verdi         
17:07
Yolun karşısına geçmeye çalışan iki kardeşe otomobil çarptı Yolun karşısına geçmeye çalışan iki kardeşe otomobil çarptı         
17:01
Yavru maymun, leoparın avladığı annesine sımsıkı sarıldı! O anlar kameralara yansıdı Yavru maymun, leoparın avladığı annesine sımsıkı sarıldı! O anlar kameralara yansıdı         
16:59
Denizli'de sağlık çalışanlarına ithafen yapılan tartışmalı heykeller kaldırıldı Denizli'de sağlık çalışanlarına ithafen yapılan tartışmalı heykeller kaldırıldı         
16:46
Üniversitenin yanlışlıkla attığı mesaj sonrası 21 yaşındaki genç kız intihar etti Üniversitenin yanlışlıkla attığı mesaj sonrası 21 yaşındaki genç kız intihar etti         
16:33
Bülent Ersoy, sahte PCR testi sebebiyle cezaevinde kalan orkestra üyesiyle birbirine girdi Bülent Ersoy, sahte PCR testi sebebiyle cezaevinde kalan orkestra üyesiyle birbirine girdi         
16:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu'na sürpriz davet Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu'na sürpriz davet         
15:42
Rekabet Kurumu'nun yaklaşık 520 milyon TL para cezası kestiği Migros'tan açıklama geldi: Kararın iptali için dava açacağız Rekabet Kurumu'nun yaklaşık 520 milyon TL para cezası kestiği Migros'tan açıklama geldi: Kararın iptali için dava açacağız         
14:10
Son seçim anketinde ittifaklar arası fark 1 puana indi, belirleyici parti HDP olacak Son seçim anketinde ittifaklar arası fark 1 puana indi, belirleyici parti HDP olacak         
13:07
Mehmet Boynukalın, Cumhuriyet Bayramı paylaşımıyla gündemde yer aldı Mehmet Boynukalın, Cumhuriyet Bayramı paylaşımıyla gündemde yer aldı         
12:30
İstanbul'un işlek caddesinde esnaf çalıştıracak eleman arıyor İstanbul'un işlek caddesinde esnaf çalıştıracak eleman arıyor         
12:15
Genç kadın itiraf etti: Engellilerle cinsel ilişkiye giriyorum Genç kadın itiraf etti: Engellilerle cinsel ilişkiye giriyorum         
12:04
Çin'in füze testi ABD'yi endişelendirdi: Acilen bir şeyler yapmamız gerekiyor Çin'in füze testi ABD'yi endişelendirdi: Acilen bir şeyler yapmamız gerekiyor         
12:03
Çift başlı ve sakallı inek görenler neye uğradıklarını şaşırdı Çift başlı ve sakallı inek görenler neye uğradıklarını şaşırdı         
12:02
Oyun videoları çekerek ünlenen TikTok fenomeni Ali Nasser Abulaban, eşini ve arkadaşını öldürdü Oyun videoları çekerek ünlenen TikTok fenomeni Ali Nasser Abulaban, eşini ve arkadaşını öldürdü         
12:01
Bir dönem tüm Türkiye onu konuşuyordu! İşte herkesten saklanan yılan bebeğin akıbeti Bir dönem tüm Türkiye onu konuşuyordu! İşte herkesten saklanan yılan bebeğin akıbeti         
09:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.10.2021 17:23:16. #1.11#
SON DAKİKA: Arsuz'da Cumhuriyet coşkusu - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement