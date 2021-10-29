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Aydın'da Cumhuriyet Coşkusu gün boyu devam etti - Son Dakika

Aydın'da Cumhuriyet Coşkusu gün boyu devam etti

29.10.2021 20:30
Aydın'da Cumhuriyet Coşkusu gün boyu devam etti

Aydın'da Cumhuriyet'in ilanının 98'inci yıl dönümü etkinlikleri gün boyu devam etti.

Aydın'da Cumhuriyet'in ilanının 98'inci yıl dönümü etkinlikleri gün boyu devam etti. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tüm yurtta olduğu gibi Efeler'de de coşkuyla kutlandı. Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ın, Aydın Valiliği tarafından İstasyon Meydanı'nda düzenlenen resmi tören ile başlayan 29 Ekim programı, Efeler Kent Konseyi tarafından Kuyucular Mahallesi'nde gerçekleşen Cumhuriyet Bayramı programı ile devam etti.

Başkan Atay, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Kuyucular Mahallesi, Umurlu Kuyucular İlkokulu'nda düzenlenen programda ilkokul öğrencileri ve Kuyucularlı vatandaşlarla bir araya geldi.

Programa Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, sivil toplum örgütü temsilcileri, muhtarlar, öğretmen ve öğrenciler ile çok sayıda vatandaş katıldı. Coşkulu bir kalabalıkla gerçekleşen programda Kuyucular İlkokulu öğrencileri Cumhuriyet temalı şiirlerini seslendirdi. Başkan Mehmet Fatih Atay, programa katılan çocuklara hediyeler dağıttı.

Başkan Atay, buradaki konuşmasında, Atatürk'ün kadınlara çoğu Avrupa ülkesinden daha önce seçme ve seçilme hakkını verdiğine vurgu yaparak, "Öyle bir deha ki, öyle ileri görüşlü ve demokrat bir insan ki Atatürk, toplumda kadınların hak ettikleri değeri görebilmeleri için, daha Avrupa'da kadınların seçme ve seçilme hakkı yokken Türkiye'de kadınlara bu hakkı veren yasayı çıkarmıştır. Sevgili hanımefendiler, sizleri ikinci sınıf vatandaşlıktan, erkekler ile eşit bir yurttaş haline getiren bu anlayış bile, Ulu Önder'in düşüncülerine sahip çıkmanız için yeterli bir neden diye düşünüyorum." dedi.

"Cumhuriyet'in 100. yılını herkesin imreneceği bir programla kutlayacağız"

"Bugün Cumhuriyet'in 98'inci yılını kutluyoruz, iki yıl sonra da 100'üncü yılını kutlayacağız." diyen Başkan Atay, sözlerine şöyle devam etti: "Sağlığım el verip, Allah nasip ederse, Cumhuriyet'in 100'üncü yıl dönümünde belediye başkanı olmak bana nasip oldu. 100'üncü yılımızı inşallah hep birlikte herkesin imreneceği çok ama çok görkemli bir şekilde kutlayacağız. Bunun için gereken her türlü çalışmayı yapacağız."

"Çocukların eğitimine önem vermeliyiz"

Atatürk'ün "Cumhuriyet'i biz kurduk onu yaşatacak ve yükseltecek olan sizlersiniz." Sözünü hatırlatan Atay, "Çocuklarımızın eğitimine önem vermemiz gerekiyor. Çocuklarımız gelecekte bu kürsülerden konuşan belediye başkanları olacaklar, bizleri yönetecekler. Ülkemize faydalı olan bir nesil yetiştirmek için onları doğru bilgilerle ve ahlaklı birer birey olarak geleceğe hazırlamalıyız. Çocuklarımıza, kadın vatandaşlarımıza, hepinize güveniyorum. Bunu başarabiliriz. Hepinizin Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum." diye konuşu. - AYDIN

Aydın'da Cumhuriyet Coşkusu gün boyu devam etti
Aydın'da Cumhuriyet Coşkusu gün boyu devam etti
Aydın'da Cumhuriyet Coşkusu gün boyu devam etti
Aydın'da Cumhuriyet Coşkusu gün boyu devam etti

Mustafa Kemal Atatürk, Mehmet Fatih Atay, Cumhuriyet, Aydın, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Aydın'da Cumhuriyet Coşkusu gün boyu devam etti - Son Dakika


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