Üye Girişi
Azerbaycan Yatırım ve Kültür Zirvesi başladı - Son Dakika

Azerbaycan Yatırım ve Kültür Zirvesi başladı

27.10.2021 13:43
Azerbaycan Yatırım ve Kültür Zirvesi başladı

Azerbaycan Yatırım ve Kültür Zirvesi'ne katılan Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, "Türkiye-Azerbaycan kardeşliğinin bölgenin huzuru, barışı, gelişmesi için ne kadar kritik, ne kadar anlamlı olduğunu bize hatırlatan bu zaferin yıldönümünde burada olmaktan duyduğum...

Azerbaycan Yatırım ve Kültür Zirvesi'ne katılan Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, "Türkiye-Azerbaycan kardeşliğinin bölgenin huzuru, barışı, gelişmesi için ne kadar kritik, ne kadar anlamlı olduğunu bize hatırlatan bu zaferin yıldönümünde burada olmaktan duyduğum memnuniyeti bildirmek istiyorum. Dün Füzuli Havalimanı'nın açılışı, oradaki hızlı kalkınmanın da öncü göstergesi" dedi.

Azerbaycan Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Geliştirilmesi Ajansı (KOBİA) ve İslam İşbirliği Teşkilatı (ICYF) Gençlik Forumu tarafından Azerbaycan Ekonomi ve Kültür Bakanlıklarının desteğiyle düzenlenen "Azerbaycan Yatırım ve Kültür Zirvesi" Bakü'de başladı. Zirvenin açılış törenine Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov, Azerbaycan Gençlik ve Spor Bakanı Ferid Gayıbov, Türkiye'den ise Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez, Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA) Genel Direktörü Prof. Dr. Mahmut Erol Kılıç, İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF) Başkanı Taha Ayhan ve Azerbaycan Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Geliştirilmesi Ajansı (KOBİA) Başkanı Orhan Mammadov, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Azerbaycan Kafkas Müslümanlar İdaresi Başkanı Allahşükür Paşazade, iş adamları, yatırımcılar, girişimciler, gençlik örgütleri, uluslararası kuruluşların temsilcileri ve İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan diplomatik birliklerin temsilcileri katıldı.

Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından başlayan programda konuşan Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov, 44 gün süren 2. Karabağ Savaşı'nın adaletin sağlanmasıyla birlikte bölgedeki siyasi, ekonomik dengelerin değişmesine, Kafkasya'da kalıcı barışın sağlanmasında zemin oluşturduğunu söyledi.

"Füzuli Havalimanı'nın açılışı, oradaki hızlı kalkınmanın da öncü göstergesi"

Azerbaycanlıları Karabağ zaferi nedeniyle tebrik eden Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, "Türkiye-Azerbaycan kardeşliğinin bölgenin huzuru, barışı, gelişmesi için ne kadar kritik, ne kadar anlamlı olduğunu bize hatırlatan bu zaferin yıldönümünde burada olmaktan duyduğum memnuniyeti bildirmek istiyorum. Dün Füzuli Havalimanı'nın açılışı, oradaki hızlı kalkınmanın da öncü göstergesi. Hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

KOBİA Başkanı Orhan Mammadov da zirve kapsamında yeni iş alanlarının oluşturulması, yeni yatırımların imkanlarının belirlenmesi ve ekonomik iş birliği faaliyetlerinin gelişmesi bakımından başarılı sonuçların elde edileceğini umduğunu belirtti.

"İmar çalışmalarının öncelikle tarihi eserlerin restorasyonuyla başlaması gerçekten çok değerli"

Zirvenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Erdoğan, Karabağ'ın Azerbaycan'a geri dönmesinin çok kıymetli olduğunu belirterek, "Bu sene Nizami Gencevi'nin 880. yıl dönümü. Bu sadece Şuşa'nın değil, Gence'nin, Azerbaycan'ın birçok yerinin, Karabağ'ın birçok yerinin kültürel olarak ne kadar kıymetli olduğunu bizlere bir kez daha hatırlatıyor. Oradaki imar çalışmalarının öncelikle tarihi eserlerin restorasyonuyla başlaması gerçekten çok değerli. Bu bölgenin turistik potansiyelinin ne kadar önemli olduğunu görüyoruz" dedi.

"Türkiye ve Azerbaycan'ın dayanışmasının ne kadar muvaffak olduğunu gördük"

Erdoğan, "Bu toplantıya gelen yatırımcılar, girişimciler Karabağ bölgesinin bu potansiyelinin açığa çıkarılmasında, İslam dünyasının da belki birlik içinde çalışmasına olanak sağlayacaktır, aracı olacaktır. Karabağ zaferi şunu göstermiştir, kardeş ülkelerin, dost ülkelerin birbirleriyle dayanışması her zaman olumlu sonuçlar doğurmaktadır. Türkiye ve Azerbaycan'ın dayanışmasının ne kadar muvaffak olduğunu gördük. Ümit ediyorum ki bu dayanışma İslam İşbirliği Teşkilatı bünyesindeki Müslüman ülkeler arasında da olsun. Ekonomi alanında, kültürel alanında olsun ve başka alanlarda olsun ve tabii ki, Türk Konseyi bünyesindeki bütün ülkelerimiz, Türk dili konuşan ülkeler arasında da benzer dayanışmanın tezahürlerini görmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Aşan: "Sadece Türkiye değil, İslam İşbirliği Teşkilatı da burada"

Zirve kapsamında iki kardeş ülkenin Karabağ'ın bağımsızlık sürecinden sonra görüşebileceği ve tartışabileceği bir ortam oluşturduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, "Burada sadece Türkiye değil, İslam İşbirliği Teşkilatı da burada. Burada İslam ülkeleri de yine karşılıklı iş birliğiyle Karabağ'a ne katabilirler, Azerbaycan'a ne katabilirler, Azerbaycan elbette İslam dünyasına ne verebilir, bunların konuşulduğu bir ortam" diye konuştu.

Bakü'de 29 Ekim'e kadar devam edecek olan Azerbaycan Yatırım ve Kültür Zirvesi kapsamında çeşitli paneller, sunumlar, ikili toplantılar, girişimler için özel program, kültürel ve diğer etkinlikler düzenlenecek. Katılımcılar Karabağ'da Şuşa, Fuzuli'yi ziyaret edecek ve Gence'de Nizami Gencevi'nin 880. doğum yıl dönümüne adanan kültürel etkinliklere katılacak. - BAKÜ

Dünya Etnospor Konfederasyonu, Azerbaycan, Türkiye, Yatırım, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Azerbaycan Yatırım ve Kültür Zirvesi başladı - Son Dakika


Son Dakika

Türkiye Futbol Federasyonu eski başkanı Mahmut Özgener'in oğlu, Süper Lig ekibinde sahaya çıktı 13:26 Türkiye Futbol Federasyonu eski başkanı Mahmut Özgener'in oğlu, Süper Lig ekibinde sahaya çıktı Kasımpaşa'dan önemli adım! Ya Guti Hernandez ya da Ersun Yanal 13:10 Kasımpaşa'dan önemli adım! Ya Guti Hernandez ya da Ersun Yanal Erdoğan'dan HDP ile hareket eden CHP'ye ağır sözler: Size Mustafa Kemal'in itleri dediler 12:44 Erdoğan'dan HDP ile hareket eden CHP'ye ağır sözler: Size Mustafa Kemal'in itleri dediler
Işıl Reçber'den Özcan Deniz'e uyarı: En yumuşak geçişle bitir, kadını bitirme 12:29 Işıl Reçber'den Özcan Deniz'e uyarı: En yumuşak geçişle bitir, kadını bitirme TikTok'ta yaşanan olay kimilerine ilginç, kimilerine iğrenç geldi! Kendi sütünden yaptığı tereyağını kocasına yedirdi 12:08 TikTok'ta yaşanan olay kimilerine ilginç, kimilerine iğrenç geldi! Kendi sütünden yaptığı tereyağını kocasına yedirdi Acun Ilıcalı, satın alacağı Hull City takımı için ne kadar ödeyecek? İşte yapılan anlaşmanın ayrıntıları 11:47 Acun Ilıcalı, satın alacağı Hull City takımı için ne kadar ödeyecek? İşte yapılan anlaşmanın ayrıntıları
Bu kez sevindiren haber geldi! Benzine 25 kuruş indirim geliyor 10:43 Bu kez sevindiren haber geldi! Benzine 25 kuruş indirim geliyor Hastane odasında servet buldular! Yaşamını yitiren alzheimer hastası yatağının altına saklamış 10:31 Hastane odasında servet buldular! Yaşamını yitiren alzheimer hastası yatağının altına saklamış

Son Dakika Haberleri
13:33 Sevgilisiyle kavga eden genç kız sinir krizi geçirdi! Tekme tokat saldırdığı anlar saniye saniye kamerada
13:25 Türkiye Futbol Federasyonu eski başkanı Mahmut Özgener'in oğlu, Süper Lig ekibinde sahaya çıktı
13:10 Kasımpaşa'dan önemli adım! Ya Guti Hernandez ya da Ersun Yanal
12:57 Fuzuli'den İstanbul'a dev proje! Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında detayları anlattı
12:51 Son dakika gündem haberleri! Dünyada ve Türkiye'de son 24 saatte yaşanan olaylar
12:44 Erdoğan'dan HDP ile hareket eden CHP'ye ağır sözler: Size Mustafa Kemal'in itleri dediler
12:31 Şebnem Şirin, erkek arkadaşı tarafından boğazı kesilerek öldürüldü
12:29 Işıl Reçber'den Özcan Deniz'e uyarı: En yumuşak geçişle bitir, kadını bitirme
12:08 TikTok'ta yaşanan olay kimilerine ilginç, kimilerine iğrenç geldi! Kendi sütünden yaptığı tereyağını kocasına yedirdi
12:01 Bakan Özer, hedeflerini anlattı! Zorunlu eğitim yaşı 5'e düşüyor!
Sevgilisiyle kavga eden genç kız sinir krizi geçirdi! Tekme tokat saldırdığı anlar saniye saniye kamerada Sevgilisiyle kavga eden genç kız sinir krizi geçirdi! Tekme tokat saldırdığı anlar saniye saniye kamerada         
13:34
Sokak ortasında cesedi bulunan kadının, intihar ettiği ortaya çıktı Sokak ortasında cesedi bulunan kadının, intihar ettiği ortaya çıktı         
13:10
Fuzuli'den İstanbul'a dev proje! Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında detayları anlattı Fuzuli'den İstanbul'a dev proje! Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında detayları anlattı         
12:57
Şebnem Şirin, erkek arkadaşı tarafından boğazı kesilerek öldürüldü Şebnem Şirin, erkek arkadaşı tarafından boğazı kesilerek öldürüldü         
12:31
Aşiretten yeni karar: Düğünlerde 50 bin liranın üzerinde altın takılmayacak Aşiretten yeni karar: Düğünlerde 50 bin liranın üzerinde altın takılmayacak         
12:17
Fuhuş operasyonunda detaylar kan dondurdu! 18 yaşından küçük kızları asker eğlencesi ve düğünlere götürmüşler Fuhuş operasyonunda detaylar kan dondurdu! 18 yaşından küçük kızları asker eğlencesi ve düğünlere götürmüşler         
12:06
Gelecekten geldiğini söylen adamın anlattıkları korkuttu Gelecekten geldiğini söylen adamın anlattıkları korkuttu         
11:23
Kulislerin konuştuğu o iddia: Kemal Kılıçdaroğlu'nun kafasındaki Cumhurbaşkanı adayı Özgür Demirtaş Kulislerin konuştuğu o iddia: Kemal Kılıçdaroğlu'nun kafasındaki Cumhurbaşkanı adayı Özgür Demirtaş         
10:33
Kur-an-ı Kerim sayfalarının konfeti yapılması skandalından sonra ilk açıklama yapıldı Kur-an-ı Kerim sayfalarının konfeti yapılması skandalından sonra ilk açıklama yapıldı         
10:18
Doktor adayları için kadavra bulmakta zorlanıyor! Fakülteler, 16 bin dolara yurt dışından ithal ediyor Doktor adayları için kadavra bulmakta zorlanıyor! Fakülteler, 16 bin dolara yurt dışından ithal ediyor         
09:49
Okuyan köy! 350 nüfuslu Zile'de 1 başbakan yardımcısı, orgeneral ve 20 tane profesör yetişti Okuyan köy! 350 nüfuslu Zile'de 1 başbakan yardımcısı, orgeneral ve 20 tane profesör yetişti         
09:41
Çin, dünyanın ilk çift koltuklu savaş uçağını üretti! İkinci pilot elektronik ekipmanı ve silahı kontrol edecek Çin, dünyanın ilk çift koltuklu savaş uçağını üretti! İkinci pilot elektronik ekipmanı ve silahı kontrol edecek         
09:30
Beşiktaş yenilgisiyle sinirlenen Fatih Terim'in soyunma odası sözleri ortaya çıktı Beşiktaş yenilgisiyle sinirlenen Fatih Terim'in soyunma odası sözleri ortaya çıktı         
09:28
Bennu Gerede'nin oğlundan olay poz! Sevgilisinin çırılçıplak halini paylaştı Bennu Gerede'nin oğlundan olay poz! Sevgilisinin çırılçıplak halini paylaştı         
23:26
EDHO'nun başlamadığını gören Demet Akalın nedenini Oktay Kaynarca'ya sordu! Aldığı yanıt krizin habercisi EDHO'nun başlamadığını gören Demet Akalın nedenini Oktay Kaynarca'ya sordu! Aldığı yanıt krizin habercisi         
23:05
Tanıtımı yapılıp yayınlanmayan EDHO'da büyük kriz! Son gelişme dizinin hayranlarını yıkacak Tanıtımı yapılıp yayınlanmayan EDHO'da büyük kriz! Son gelişme dizinin hayranlarını yıkacak         
21:33
Annesinin Annesinin "Yılan" dediği nişanlısından ayrılan İsmail Balaban, yeni sevgilisi İlayda Şeker'e aşkını ilan etti         
19:26
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.10.2021 13:48:35. #1.11#
SON DAKİKA: Azerbaycan Yatırım ve Kültür Zirvesi başladı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement