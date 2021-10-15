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Balıkçı 48. ölüm yıl dönümünde anıldı - Son Dakika

Balıkçı 48. ölüm yıl dönümünde anıldı

15.10.2021 11:57
Balıkçı 48. ölüm yıl dönümünde anıldı

"Bir gün gelecek herkes Bodrum'u tanıyacak" diyerek kentin bir dünya markası olmasında önemli yere sahip 'Akdeniz'in Ebedi Genci' Cevat Şakir Kabaağaçlı, ölümünün 48. yıl dönümünde 2 gün süren bir dizi etkinlikle anıldı.

"Bir gün gelecek herkes Bodrum'u tanıyacak" diyerek kentin bir dünya markası olmasında önemli yere sahip 'Akdeniz'in Ebedi Genci' Cevat Şakir Kabaağaçlı, ölümünün 48. yıl dönümünde 2 gün süren bir dizi etkinlikle anıldı.

Anma etkinliklerine; Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, Bodrum Belediye Başkan Vekili Kemal Özsarsılmaz, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe CHP Bodrum İlçe Başkanı Halil Karahan, Bodrum Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Serdar Kocadon, İMEAK Deniz Ticaret Odası Bodrum Şube Başkanı Orhan Dinç, Bodrum Deniz Müzesi Müdürü Selen Cambazoğlu, Bodrum Denizciler Derneği Başkanı Erol Erdoğan, Halikarnas Balıkçısı'nın torunu Sibel Kabaağaçlı, kamu ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

131. doğum yıl dönümünde dolu dolu bir programla anılan Cevat Şakir Kabaağaçlı namı diğer Halikarnas Balıkçısı, 48. ölüm yıl dönümünde de Bodrum Belediyesi ile Bodrum Deniz Müzesi tarafından hazırlanan programla anıldı.

12-13 Ekim günlerini kapsayan etkinlikler, Aysun Eldeniz'in solistliği eşliğinde Şirin Pancaroğlu arp dinletisi ile başladı. Marina Yacht Club'ta başlayan olan programın devamında ise Cevat Şakir Kabaağaçlı'ya ithafen Kültür Bakanlığı sanatçısı Bora Uymaz tarafından bestelenen "Halikarnas Balıkçısı" adlı bestenin tüm hakları Bodrum Belediyesi Bodrum Deniz Müzesi'ne devredildi. Bora Uymaz'ın bestesinin ilk seslendirilişi arp sanatçısı Şirin Pancaroğlu tarafından gerçekleştirilirken, bestenin notası Bodrum Belediyesine takdim edildi.

Halikarnas Balıkçısı 48. ölüm yıl dönümü anma etkinlikleri 13 Ekim sabahı, Gönül Tepe'deki mezarı başında devam etti. Balıkçı'nın Paris'ten Bodrum'a cebinde taşıdığı tohumlardan biri olan Bella Sombra ağacı, katılımcılar tarafından balıkçının mezarı başına dikildi. Gönül Tepe'deki anma etkinliği Özgür Kıyat'ın müzik dinletisi ile sona erdi.

Aynı gün Bodrum Belediye Başkan Vekili Kemal Özsarsılmaz'ın katıldığı etkinlikte, Bodrum Denizcilik Meslek Yüksekokulu öğrencileriyle birlikte Bodrum Limanından denize çelenk bırakıldı.

Cevat Şakir'i anlamak ve tüm dünyaya anlatmak için gerçekleştirilen etkinlik kapsamında, Halikarnas Balıkçısı kitap yazarları, Sönmez Taner & Rüştü Tezcan, Meltem Ulu, Metin Erdoğan & Selen Cambazoğlu, Hatice Orman, Demircan Türkdoğan'ın Deniz Müzesinde imza günü düzenlendi. Kitap imza etkinliğinin hemen ardından, Balıkçı kitaplarının yazarlarıyla bir söyleşi programı gerçekleştirildi.

Anma etkinliği Marmara Koleji Atatürk Kültür Merkezi'nde muhteşem bir gösteri ile sona erdi. Daha önce İstanbul'da Zorlu Performans Sanatları Sahnesi'nde ve İş-Sanat'da prömiyeri gerçekleşen eser, Bodrum'da ilk defa seyirci ile buluştu. Global Turizm Forumu Liderler Zirvesi için Brüksel'de bulunan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, etkinliğe görüntülü bağlanarak izleyicilerle buluştu.

Mavi Sürgün Oratoryosu, Sabri Tuluğ Tırpan'ın klasik, etnik ve güncel müzik öğelerini harmanladığı müziği, Beyti Engin rejisörlüğünde, Kardeş Türküler'in solistlerinden Feryal Öney'in etnik-atmosferik vokalleri, Yetkin Dikinciler'in anlatımı, Su Günes Mihladiz'in modern sema gösterisi ve ebru sanatçısı Garip Ay'ın interaktif video gösterisi eşliğinde hayat buldu.

Bodrum Belediyesi sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanan anma programı teşekkür plaketlerinin takdiminin ardından son buldu. - MUĞLA

Balıkçı 48. ölüm yıl dönümünde anıldı
Balıkçı 48. ölüm yıl dönümünde anıldı
Balıkçı 48. ölüm yıl dönümünde anıldı
Balıkçı 48. ölüm yıl dönümünde anıldı
Balıkçı 48. ölüm yıl dönümünde anıldı
Balıkçı 48. ölüm yıl dönümünde anıldı
Balıkçı 48. ölüm yıl dönümünde anıldı

Cevat Şakir Kabaağaçlı, Halikarnas Balıkçısı, Akdeniz, Bodrum, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Balıkçı 48. ölüm yıl dönümünde anıldı - Son Dakika


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