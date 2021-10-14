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Başkan Hançerli: "3 yılda 1 milyona yakın konutu yenileyebiliriz" - Son Dakika

Başkan Hançerli: "3 yılda 1 milyona yakın konutu yenileyebiliriz"

14.10.2021 12:05
Başkan Hançerli:

Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, İBB Meclisi Ekim ayı toplantısında yaptığı açıklamada, "Sıfır faizli finansmana dayalı dönüşüm modeli hayata geçirildiği takdirde 3 yılda 1 milyona yakın konutu yenileyebiliriz" dedi.

Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, İBB Meclisi Ekim ayı toplantısında yaptığı açıklamada, "Sıfır faizli finansmana dayalı dönüşüm modeli hayata geçirildiği takdirde 3 yılda 1 milyona yakın konutu yenileyebiliriz" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi Ekim ayı toplantısının ikinci birleşiminde, gündem dışı söz alan Avcılar Belediye Başkanı Av. Turan Hançerli, kentsel dönüşümdeki ekonomik engelleri meclis gündemine taşıdı. Yenikapı'daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde yapılan toplantıda konuşan Hançerli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslendi. Hançerli, "Kentsel dönüşümde sıfır faizli finansmana dayalı bir dönüşüm modelini hayata geçirelim" dedi.

Hançerli konuşmasında özetle şunlara değindi:

"Avcılar'da kentsel dönüşüm konusunda önemli mesafe kat ettik. Bin 600 binayı kentsel dönüşüme soktuk. Daha dönüşmesi gereken binalar var. Avcılar halkı dönüşüm istiyor. Sadece Avcılar'da değil, tüm İstanbul'da 1 milyona yakın konutun yenilenmesi gerekiyor.

"Kentsel dönüşüm deyince 3 temel konuda problem yaşıyoruz"

Kentsel dönüşüm konusunda 3 problem yaşandığını kaydeden Başkan Hançerli, bunların uzlaşma, imar problemleri ve ekonomi olduğunu kaydetti.

Başkan Hançerli devamla, "Vatandaşlar arasındaki uzlaşma konusunda gerek merkezi hükümet, gerekse yerel yönetimler olarak gönüllü birlikteliklerini desteklememiz gerekiyor. Biz bunu yaptık ve çok yararlı olduğunu gördük. 2'inci sorun olan İmar konusu da imar değişikliği İBB Meclisimizin gündeminde. Gerek İmar Komisyonumuzun, gerekse meclisimizin oy birliği ile işin ciddiyetine uygun ve hızlı bir şekilde geçeceğine inanıyorum. Şimdiden hem İmar Komisyonumuza, hem de meclisimize peşin peşin teşekkür ederim" dedi.

Ekonomi sorununa yönelik de değerlendirmelerde bulunan Başkan Hançerli, "Bu konu İBB ve Avcılar Belediye'mizin çözüm üretebileceği ölçüde bir konu değil. Ülkenin enflasyonu düşer ve ülkemin insanlarının mali durumu iyileşirse bu durum kolaylaşacak. Ama yakın zamanda bu pek mümkün görünmüyor. O nedenle güvensiz binalarda yaşayan vatandaşlarımızın desteğe ihtiyacı var. Bakanlığımızda faiz desteği, 400 baz puan olarak söyleyebiliriz. Faiz desteğinden yararlanmayanlar için kira desteği, belediyelerimizce sunulan harçlardan muaf olma desteği mevcut durumda var. Ama bu desteklere rağmen kentsel dönüşüm, mali kriz ve ekonomik problemler nedeniyle çok hızlı ilerlemiyor. Biliyorum merkezi hükümet ve diğer iller bu sorunu çözmek için çaba ve girişimlerde bulunuyor. Geçmişte gayrimenkul, konut alımı için düşük faizli uygulamalar yapıldı. Yine merkez bankasının bir araştırmasına göre konut alımında faiz indiriminin, riskli yapıda oturan maliklere faydası neredeyse sıfıra yakın. 1 puan faiz indiğinde, konut fiyatları metrekarede 2,5 lira yukarıya çıkıyor. Yani faiz indiriminin faydası müteahhitlere ya da diğer yandaşlara gidiyor" dedi.

"Çözüm: Sıfır faizli finansmana dayalı dönüşüm modeli"

Avcılar Belediyesi olarak buna çözüm bulduklarını kaydeden Başkan Hançerli, "Buna bir çözüm bulduk. Bu çözümü buradan ifade etmek istiyorum. Tabi bu çözümü uygulayacak kişi sayın Cumhurbaşkanımızdır. Bir kararname ile bu çözümü hayata geçirebilir. Eğer ki bu çözüm hayata geçerse iddia ediyorum; 3 yıl içerisinde tüm Türkiye'de 1 milyon konut yenilenir. Bu modelin 4 ana unsuru var. Bu model öyle bir model ki kendi kaynağını üretiyor. Yani sürdürülebilir bir model. Yine bu model doğrudan ihtiyaç sahibinin sorununu çözüyor. ve dolayısıyla gerçek çözüm üreten bir model. Paydaşların bir ortak hedef etrafında birleşmesini ve kenetlenmesini sağlıyor, dolayısıyla güçlü ve kaynak üreten bir model. Yine bu model bütün yurtta ve her koşulda kolaylıkla uygulanabilen bir model, dolayısıyla kesin ve hızlı bir çözüm üreten bir model. Modelin adı 'Sıfır faizli finansmana dayalı dönüşüm modeli' " ifadelerini kullandı.

"Halk için halktan yana siyasette hadi birleşelim"

Bu modelin ayrıntılarını herkesle ve her kurumla konuşmak ve anlatmak için yollara düşeceğini kaydeden Başkan Hançerli, "Beraber düşelim istiyorum. Bu model 1 milyon riskli konutu 3 yıl içerisinde yenileyebilme yeteneğine sahip bir model. ve bu modelin kaynağı ülkemizde var. Yurt dışından ya da başka yerlerden para aramaya gerek yok. Bu ortak sorun için, milli güvenlik sorunu diye ifade ettiğimiz deprem sorununa karşı hani siyaset yapmayalım diyoruz ya, hayır siyaset yapalım. Halk için halktan yana siyasette hadi birleşelim. Bu ülkeyi kurtarmak için, İstanbul'umuzu kurtarmak için, muhtemel bir tehlikeden ivedi bir şekilde kurtarmak için hadi el ele verelim. Adres belli, sayın Cumhurbaşkanımızın bir gece de çıkarabileceği bir kararname ile Kentsel Dönüşümde sıfır faizli finansmana dayalı bir dönüşüm modelini hayata geçirmek için, bu ülkenin bugün gücü var ve bu kaynak ülke ekonomisini geliştirecek, devletin bütçesini zayıflatacak değil, aksine güçlendirecek bir model" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Başkan Hançerli: 3 yılda 1 milyona yakın konutu yenileyebiliriz
Başkan Hançerli: 3 yılda 1 milyona yakın konutu yenileyebiliriz
Başkan Hançerli: 3 yılda 1 milyona yakın konutu yenileyebiliriz
Başkan Hançerli: 3 yılda 1 milyona yakın konutu yenileyebiliriz

istanbul büyükşehir belediyesi, Amelia Hamlin, geri dönüşüm, Avcılar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Hançerli: '3 yılda 1 milyona yakın konutu yenileyebiliriz' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başkan Hançerli: "3 yılda 1 milyona yakın konutu yenileyebiliriz" - Son Dakika
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