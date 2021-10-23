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Basketbol ve voleybol sahalarında yenileme bakım çalışması - Son Dakika

Basketbol ve voleybol sahalarında yenileme bakım çalışması

23.10.2021 12:48
Basketbol ve voleybol sahalarında yenileme bakım çalışması

Bilecik Belediyesi tarafından çocuklar ve gençlerin daha sağlıklı ve güvenli ortamlarda sportif faaliyetlerini gerçekleştirmeleri amacıyla basketbol ve voleybol sahalarında bakım ve yenileme çalışması gerçekleştiriliyor.

Bilecik Belediyesi tarafından çocuklar ve gençlerin daha sağlıklı ve güvenli ortamlarda sportif faaliyetlerini gerçekleştirmeleri amacıyla basketbol ve voleybol sahalarında bakım ve yenileme çalışması gerçekleştiriliyor.

Başta altyapı olmak üzere birçok alanda vatandaşların memnuniyetini kazanacak çalışmaları yerine getiren Bilecik Belediyesi, bakıma muhtaç alanlar ile günümüz şartlarına uygun olmayan park alanları ve sahalarda bakım ve yenileme çalışması başlattı. Konu hakkında Bilecik Belediyesinden yapılan açıklamada, "Gerçekleştirilecek çalışma kapsamında Bahçelievler Türkmeneli Sokak basketbol sahası, Bahçelievler Huzur Parkı basketbol sahası, Ertuğrulgazi Mahallesi mahalle konağı spor sahası, Beşiktaş Mahallesi Ali Ersoy parkı, Beşiktaş Mahallesi Nene Hatun Parkı, Osmangazi Mahallesi Güneş TOKİ spor sahası, Osmangazi Mahallesi Salkım Parkı, Orhangazi Mahallesi Soğuksu Parkı, ve İsmetpaşa basketbol sahası ile birlikte 10'un üzerinde park alanı ve basketbol sahasında kapsamlı yenileme ve bakım çalışması yapılacak. Çalışmalar kapsamında zemin yenileme, tel örgü yenileme, boya ve işaretleme çalışması gerçekleştirilirken, çevreye kötü görüntü veren noktalarda da düzenlemeler yapılacak" denildi. - BİLECİK

Basketbol ve voleybol sahalarında yenileme bakım çalışması
Basketbol ve voleybol sahalarında yenileme bakım çalışması
Basketbol ve voleybol sahalarında yenileme bakım çalışması

Bahçelievler, basketbol, voleybol, Bilecik, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Basketbol ve voleybol sahalarında yenileme bakım çalışması - Son Dakika


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