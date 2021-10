Bayraklı Belediye Başkanı Sandal: "Yaralarımızı el birliğiyle sardık" - Son Dakika

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, 30 Ekim İzmir depreminin yıl dönümünde geçtiğimiz yıldan bugüne kadar gelinen süreçte yapılan çalışmaları değerlendirdi. Sandal, Bayraklı'nın yaralarını el birliğiyle sardıklarını belirtti.

30 Ekim İzmir depreminin en çok etkilediği ilçe Bayraklı'da, meydana gelen yıkımların ve yitirilen canların üzüntüsünü ilk günkü gibi hissettiklerini belirten Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, 1 yılda yapılan çalışmaları anlattı.

Başkan Sandal, "Geçtiğimiz yıl yaşadığımız depremde hemen olay yerine gittik. Acilen kriz masası oluşturarak, gece gündüz demeden görevli personellerimizle depremzede vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına koştuk. Enkazın ilk günü İzmir Büyükşehir Belediyemiz ile 100'e yakın insanımızı enkazdan kurtardık. İlk gece için en önemli şey; binlerce vatandaşımızın sokakta, barınma ihtiyaçları, yemek, su, maske ve hijyen malzemeleri ihtiyaçlarına yanıt verebilmekti. O gece herkes yanımızdaydı ve yurttaşlarımızla el ele vererek tüm ihtiyaçları çözebildik. Bir yandan arama kurtarma faaliyetleri sürerken, diğer yandan belediye ekiplerimiz geceyi parklarda ve toplanma alanlarında geçiren binlerce vatandaşımıza çadır, battaniye, gıda, hijyen malzemeleri, ayakkabı gibi desteklerde bulundu.

"Yaralarımızı yardıma gelen tüm ekipler ve vatandaşlarımızla dayanışma içinde, el birliğiyle sardık"

Başkan Sandal, "Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu, sürecin başından bu yana neredeyse her gün bizden bilgi aldı, yapılacaklarla ilgili talimat verdi. Genel başkan yardımcılarımız, parti meclisi üyelerimiz, milletvekillerimiz bölgedeydi. İzmir Büyükşehir Belediyemiz başta olmak üzere diğer büyükşehir belediyelerimiz, arama kurtarma ekiplerimiz, jandarma, sivil toplum örgütleri, vatandaşlar sürekli yanımızdaydı. Biz bu süreçte planlamayı çok doğru bir şekilde yaptık. Vatandaşlarımızın bebek mamasında hijyen malzemesine, gıdadan farklı alanlara kadar her ihtiyacını hemen çözdük. Deprem sonrası evleri zarar gören vatandaşlarımıza destek amacıyla Bayraklı Belediyesi olarak Hürriyet Emlak ve Sanatçı Haluk Levent'in kurucusu olduğu AHBAP Derneği ile iş birliği yaptık. Bu kapsamda 20 ailenin 1 yıllık kira masrafları karşılandı. Yaptığımız diğer iş birlikleriyle de çadır sürecinden sonra Büyükşehir Belediyemiz aracılığıyla Uzundere'ye yerleşen ve konteyner kentte kalan yurttaşlarımızın mutfak araç gereçlerinden 3'lü beyaz eşya setlerine kadar ne ihtiyaçları varsa imkanlarımız dahilinde destekte bulunduk. Belediyemizin tüm imkanları 7/24 vatandaşımızın hizmetinde oldu. Tüm gücümüzle; memuru, işçisi tüm çalışanlarımızla sahada görevdeydik. Parkları, toplanma alanlarını, çadırları, enkazları, arama kurtarma ekiplerini sürekli ziyaret ederek, ihtiyaçların tespit edilmesi ve koordineli şekilde hızla yanıt verilmesi için var gücümüzle çalıştık ve yaralarımızı yardıma gelen tüm ekipler ve vatandaşlarımızla dayanışma içinde, el birliğiyle sardık" diye belirtti.

Apartman görevlileri işe yerleştirildi

Depremde evlerini ve işlerini kaybeden apartman görevlileriyle bir araya gelerek, İzmir Büyükşehir Belediyesinde işe yerleştirilme sürecini anlatan Başkan Sandal, "Depremde en fazla mağdur olanların başında apartman görevlilerinin geldi. Onlarla bir araya gelerek, 'Derdiniz derdimizdir' dedik ve bugüne kadar tüm yurttaşlarımıza nasıl yardımcı olduysak, bugünden sonra da her zaman tüm ihtiyaçlarında yanlarında olduğumuzu belirttik. Din, dil, ırk, siyasi görüş ayrımı yapmadan insana verdiğimiz değerden dolayı görevimizi yaptık ve hızla sayılarını belirledik ve büyükşehir belediyemizde iş başı yaptılar" dedi.

Depremden en çok etkilenen başta Adalet, Manavkuyu ve Mansuroğlu mahallelerinde artan talep üzerine harekete geçen Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Meclisimize, vatandaşlarımızın kentsel dönüşümde mağduriyetlerini giderecek bir önerge sunduk ve oy birliğiyle kabul edildi. Tek amacımız vatandaşımızın evlerini yıkıp, mağduriyet yaşamadan ve hak kaybı olmadan sağlıklı, yeni konutlara kavuşmalarıdır" diye konuştu.

Depremzedelere vergi ve ruhsat kolaylığı

Başkan Sandal, "Bayraklı Belediyesi meclisi şubat ayı toplantısında, depremde evleri yıkılan, orta veya ağır hasar alan vatandaşlarımızdan bir defaya mahsus imar durum belgesi, esnaftan da yeni iş yeri açma ve çalışma ücreti alınmamasını da oy birliğiyle karara bağladık. Buna göre İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce düzenlenen her türlü imar durumu belgesinden evleri yıkılan, orta veya ağır hasar alan depremzedeler muaf oldu. Bir diğer önemli madde ise, ilçemiz sınırları içinde iş yerleri yıkılan, orta veya ağır hasar alan esnafın, Bayraklı'da yeniden iş yeri açması durumunda, 2 yıl içinde bir defa geçerli olmak üzere; iş yeri açma ve çalışma, gayrisıhhi müessese ve iş yeri ile ilgili alınan diğer ücretleri ödememesini kararlaştırdık" diye kaydetti.

Emsal artış kararı

Deprem sonrasındaki süreçte depremzedelerin taleplerini hayata geçirmek ve mağduriyetlerini azaltmak için yaptıkları çalışmalara değinen Başkan Sandal, şunları söyledi:

"Bu işin tüm aşamalarını Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer ile müzakere ederek yaptık. Biz Soyer ile müzakeremizde bu oranın parsel bazında yüzde 20, ada bazında yüzde 30 olacağını zaten konuşmuştuk. Bununla ilgili de mecliste söz alarak; Bayraklı Belediyesi olarak gönderdiğimiz önergede alt birim olarak minimum yüzde 10 ama meclis komisyonumuzun yeniden değerlendirmesi kaydıyla hem ada hem de parsel bazında depremzede yurttaşlarımızın sorununu çözebilecek şekilde komisyonlarda yeniden görüşülmesini Bayraklılı depremzedelerimiz adına ifade ettim. Yüzde 10 emsal artışını alt sınır olarak belirlediğimizi, vatandaşın talebini karşılamadığını ifade ettik. Bunun parsel ve ada bazında yeniden düzenlenerek değerlendirilmesini istedik. Bunun sonucunda parsel bazında yüzde 20, ada bazında yüzde 30 artış Büyükşehir Meclisi'nde oy çokluğu ile kabul edildi. AKP'li ve MHP'li meclis üyeleri ret oyu verdi."

Başkan Sandal, "Mağduriyetin, sıkıntıların hat safhada olduğu ilçe Bayraklı; ama Bayraklılı depremzedelerimizin tek sorunu imar artışı ile ilgili değil. Bayraklı neden afet bölgesi ilan edilmedi? Devletimiz selden mağdur olan tüm bölgeleri afet bölgesi ilan ederek, 8 haneli bir köyde bile evleri yıkıp yaptı ve afet bölgesi ilan etti. Devlet üzerine düşeni yapmıştır. Bu kararı alan devlet büyüklerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Bizim en büyük sıkıntılarımızdan biri, bugüne kadar yaşadığımız tartışmaların en önemli nedenlerinden biri; bölgenin 'afet bölgesi' ilan edilmemesi. Eğer bölge, afet bölgesi ilan edilmiş olsaydı ne emsal artışını ne krediyi konuşacaktık. Vatandaşın sıkıntıları çözülmüş olacaktı. Şimdi 200 bin liralık krediyle bu meselenin çözülemeyeceği açık. Artan maliyetler ve faizlerden kaynaklı olarak vatandaşın bu işi hızlı olarak yürütebilmesiyle ilgili vatandaşın ekonomik sıkıntısını çözelim. Gelin afet bölgesindeki gibi bu konutları yapın, yapmıyorsanız da 2 yıl ödemesiz 18 yıl minimum 400 bin liralık krediyi yurttaşlarımıza verin bu sorunu çözüp, yurttaşlarımızı konutlarına kavuşturalım" diye kaydetti. - İZMİR