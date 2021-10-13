Bilecik'te "Kaan" projesi hayata geçti - Son Dakika

Özel güvenlik görevlilerinin genel kolluk kuvvetleri ile etkili iletişimi, etkin iş birliği ve koordinasyonunun sağlaması amacıyla, Türkiye genelinde uyguladığı "Kaan" projesi eğitimi Bilecik'te hayata geçti.

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü (EMG) Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından 'Türkiye benim ülkem, Türkiye için ben de hazırım' sloganıyla, özel güvenlik görevlilerinin genel kolluk kuvvetleri ile etkili iletişimi, etkin iş birliği ve koordinasyonunun sağlaması amacıyla, Türkiye genelinde uyguladığı "Kaan" projesi eğitimi Bilecik'te hayata geçti.

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Ticaret ve Sanayi Odası konferans salonunda, Bilecik İl Jandarma Komutanı Albay Muzaffer Sandal, Bilecik İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, Bilecik Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Suat Günbey, Polis Başmüfettişi Ali Saydam ve Akın Acar ile genel kolluk ve özel güvenlik görevlilerinin hazır bulunduğu eğitimin açılış programına Fırat Kalkanı Bölgesinde terör örgütü PKK ve PYD'nin saldırısı sonucu şehit olan özel harekat polislerine Allah'tan rahmet, ailelerine ve Türk milletine başsağlığı dileğinde bulundu.

"Kamu hizmetinin temel taşlarından birisi"

"Kaan" projesinin, genel kolluk ve özel güvenlik görevlilerinin uyum içerisinde görev yapmalarına katkı sağlayacağını ifade eden Vali Dr. Kızılkaya, "Özel güvenlik, 2000'li yıllardan sonra ülkemizde nicelik ve nitelik açısından hızla gelişme gösterdi. Bugün özel güvenlik görevlilerimiz, kamu hastaneleri, eğitim kurumları, hava limanları, alışveriş merkezleri, park ve bahçeler ile toplu taşıma istasyonlarında görev yapmaktadır. Özel güvenliğin her geçen gün yükselişi aynı zamanda bir kamu hizmetinin temel taşlarından birisi olan güvenlik hizmetinin daha sağlıklı ve daha eş güdüm içerisinde yapılmasını önemli hale getirmiştir" dedi.

133 özel güvenlik personeli "Kaan" projesine dahil edildi

Bilecik İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal ise, özel güvenlik görevlilerinin genel kolluklara gösterilen uygulama üzerinden gerekli desteği sağlamak, olaylara karşı önleyici tedbirler alabilmek ve müdahaleyi çabuklaştırmak, özel güvenlik ile genel kolluğun uyum içerisinde görev yapmaları adına EGM'nin projeyi hayata geçirdiğini anlatarak, Bilecik'te 697 özel güvenlik görevlisinin bulunduğunu şuana kadar 133 özel güvenlik personelinin "Kaan" projesine dahil edildiğini bildirdi.

Öte yandan Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı bünyesinde görevli polis başmüfettişleri Ali Saydam ve Akın Acar ile Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) eğitmenleri tarafından genel kolluk ve özel güvenlik görevlilerine eğitim verildi. - BİLECİK