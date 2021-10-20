Bilecik'teki okullarda afet eğitimi - Son Dakika

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde eğitim güren ilk orta ve lise öğrencilerine afet eğitimi verildi.

AFAD Bilecik İl Müdürlüğünde görevli Şube Müdürü Mustafa Karaca ve personeli tarafından ilçede öğretim gören ilk Orta ve lise öğrencilerine 'Afetlerde Türkiye'nin Ortak Gücü' sloganıyla eğitim verildi. İlçe genelindeki okulların konferans salonlarında verilen eğitimde yaklaşık 900 ile bin öğrenciye ulaşılması hedefleniyor. Eğitimde başta deprem olmak üzere Türkiye'de sıkça görülen afetlerin öncesi, sırası ve sonrasında yapılacak doğru davranışlar öğrencilere anlatılıyor. Eğitime katılan öğrencilerimizin heyecanı gözlerinden okunurken ayrıca verilen bilgilerin de öğrencilerimizi olumlu yönde etkilediği gözlemlenmiştir.

Öte yandan AFAD ekipleri tarafından Gölpazarı Öğretmen Evi konferans salonunda öğrencilere deprem korkularını yenmek amacıyla deprem öncesi, sırası ve sonrasında yapılacaklar ile ilgili teorik eğitim verdi. - BİLECİK