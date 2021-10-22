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Bülent Ecevit'in mahkumiyetini çekmek istediği cezaevi demokrasi müzesine dönüştürüldü - Son Dakika

Bülent Ecevit'in mahkumiyetini çekmek istediği cezaevi demokrasi müzesine dönüştürüldü

22.10.2021 13:43

Bülent Ecevit'in mahkumiyetini çekmek istediği cezaevi demokrasi müzesine dönüştürüldü Datça'da 'Kavakdibi Demokrasi Evi' açıldı Muğla'nın Datça ilçesinde Türkiye'nin en küçük cezaevlerinden biri olan, 1980 askeri darbesi sonrası Bülent Ecevit'in cezasını çekmek istediği ve 2002 yılında...

Bülent Ecevit'in mahkumiyetini çekmek istediği cezaevi demokrasi müzesine dönüştürüldü

Datça'da 'Kavakdibi Demokrasi Evi' açıldı

MUĞLA - Muğla'nın Datça ilçesinde Türkiye'nin en küçük cezaevlerinden biri olan, 1980 askeri darbesi sonrası Bülent Ecevit'in cezasını çekmek istediği ve 2002 yılında kapatılan cezaevi, Demokrasi Evi'ne dönüştürülerek düzenlenen tören ile hizmete açıldı.

Yapım tarihi 1885 olan cezaevi 1980 askeri darbesinden sonra Bülent Ecevit'in aldığı mahkumiyet cezasını çekmek için Datça cezaevinde kalmak üzere başvurmasıyla ülke gündeminde yer aldı. 2002 yılında cezaevi kapatıldıktan sonra, ilgisizlikten kısa zaman öncesine dek yıkık ve mezbelelik halde kaldı. Datça Belediyesi tarafından kamulaştırılan, Ahmet Taner Kışlalı Caddesi üzerinde bulunan eski cezaevinin yeniden restitüsyonu çalışmalarına 2020 yılı Şubat ayında başlandı. 4 parçadan oluşan alanın 1. etabı olan 655 metrekareyi kapsayan 'Demokrasi Evi ve Sınırsızlık Meydanı' düzenlenen tören ile hizmete açıldı.

'Fikir sağlığı' heykeli açıldı

Törende ilk olarak Ahmet Taner Kışlalı adına yapılmış 'fikir sağlığı' adlı heykeli açıldı. Ahmet Taner Kışlalı ismini çok önemsediklerini ifade eden Datça Belediye Başkanı A. Gürsel Uçar, "Ahmet Taner Kışla'nın ölümünün hemen ardından ismini Datça'da yaşatmak amacıyla bu caddeye Ahmet Taner Kışlalı Caddesi ismini verdik. O güzelliği biraz daha zenginleştirme adına değerli heykeltıraş arkadaşımızın yapmış olduğu ve adına 'fikir sağlığı' heykelini de hep birlikte açarak Datça'ya bu güzelliği kazandırmanın heyecanını yaşıyorum. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim" dedi.

Başkan Uçar'ın ardından Heykeltıraş Elbruz Denge de fikir anıtının yapımını ve anlatılmak istenen düşünceyi vatandaşlarla paylaştı.

Demokrasi Evi açılışında barış güvercinleri uçuruldu

Demokrasi Evi açılışında, uzun yıllardır Datça'da yaşayan Ressam İbrahim Çiftçioğlu 4 binden fazla kitap ve basılı materyali Datça Belediyesi'ne bağışladığı kitaplardan oluşan Kavakdibi Demokrasi İbrahim Çiftçioğlu kütüphanesi ile barış güvercini heykelinin de açılışları gerçekleştirildi. Barış dileğiyle güvercinler uçurulduğu açılışta, heykeltıraş Halil İbrahim Sever ve cezaevinin kapandığı yıl olan 2002 yılına kadar gardiyanlık görevini yürüten Cafer Gölçek de törende duygularını dile getirdi.

Emeği geçenlere plaketlerin sunulmasının ve sınırsızlık meydanına hatıra çınar ağacının dikilmesinin ardından Muğla Büyükşehir Belediyesi Quartet Orkestrasının klasik müzik dinletisi ve verilen kokteyl ile tören sona erdi.

Törene Datça Belediye Başkanı A. Gürsel Uçar, Ahmet Taner Kışlalı'nın kızı Dolunay Kışlalı, emekli vali Yener Ünlüer, Datça Belediyesi meclis üyeleri, belediye müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Bülent Ecevit'in mahkumiyetini çekmek istediği cezaevi demokrasi müzesine dönüştürüldü
Bülent Ecevit'in mahkumiyetini çekmek istediği cezaevi demokrasi müzesine dönüştürüldü
Bülent Ecevit'in mahkumiyetini çekmek istediği cezaevi demokrasi müzesine dönüştürüldü
Bülent Ecevit'in mahkumiyetini çekmek istediği cezaevi demokrasi müzesine dönüştürüldü

Bülent Ecevit, Cezaevi, Türkiye, Muğla, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bülent Ecevit'in mahkumiyetini çekmek istediği cezaevi demokrasi müzesine dönüştürüldü - Son Dakika


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