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ERKON danışma kurulu toplandı - Son Dakika

ERKON danışma kurulu toplandı

25.10.2021 15:26
ERKON danışma kurulu toplandı

İstanbul ve diğer illerde faaliyetlerini sürdüren Erzurum Dernek ve Federasyonlarının çatı kuruluşu olan ERKON Erzurum Konfederasyonu Danışma Kurulu ilk toplantısını yaptı.

İstanbul ve diğer illerde faaliyetlerini sürdüren Erzurum Dernek ve Federasyonlarının çatı kuruluşu olan ERKON Erzurum Konfederasyonu Danışma Kurulu ilk toplantısını yaptı.

Üsküdar Kandilli-Çengelköy'de bulunan İTO Vakfı tesisi Cemile Sultan Köşkü toplantı salonunda kahvaltılı programa Erkon Genel Başkanı Mustafa Macit'in Başkanlık yaptığı toplantıya Danışma Kurulu üyeleri, Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, Prof. Dr. Muzaffer Gülyurt, Çevre Şehircilik Eski Bakanı İdris Güllüce, İBB Mezarlıkllar Daire Başkanı Dr. Ayhan Koç, Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Karatemiz, İTO Başkan Yardımcısı Dr.İsrafil Kuralay, Emekli General Sezai Aksakallı, Hafız Karadağ, Av. Haki Baran, Yakup Köç, Av.Dursun İzci, Hamit Aldır, Beyoğlu İlçe Tarım Müdüresi Serap Öztürk, Osman Nuri Toraman, Mikail Sabikar, Esenyurt Erzurum Dernekler Federasyonu Başkanı Halil Karapınar, Aşkale Dernekler Federasyonu Başkanı Güngör Obak, Kenan Kağanaslan, Ahmet Altaş, Fuat Gedik, Musa Akın, Dr.Sadık Bayraktar, Cezayir Yılmaz, Yusuf Cebeci, Kenan Keskeler, Musa Akan, Beylikdüzü Kurucu Belediye Başkanı Vehbi Orakçı, Mustafa Akbulut, Musa Akar, Gurbetteki Erzurum gazetesi İmtiyaz sahibi Mustafa Bilgen ve Erzurum Vitrin Gazetesi İmtiyaz sahibi Tahsin Kara katıldılar.

Güçlü Bir Lobiye İhtiyacımız Var

Erkon'un faaliyet ve önümüzdeki dönemde planlanan çalışmalarını anlatan Erkon Genel Başkan Mustafa Macit, Erzurum'un yıllardan beri göç verdiğini belirterek Erzurum'da yatırımları yapılması ve ekonominin daha canlı hale gelmesi için güçlü bir lobi oluşturmamız gerektiğine vurgu yaptı.

Macit; "Bu lobinin oluşması ise güçlü STK'lar ile mümkündür. Biz bunu gerçekleştirmek için dernekleri bir araya getirip federasyonlar kurduk. Federasyonların bir araya gelmesi ile ERKON Erzurum Konfederasyonu kuruldu. Kısa zamanda hızlı mesafe aldık.

2019 yılı Maltepe sahil etkinlik alanında yaptığımız Erzurum tanıtım günleriyle gücümüzü ortaya koyduk. 1 milyon 200 bin kişilik katılımla rekor kırdık. Araya giren pandemi döneminde biraz gözlerden uzak olmakta Erkon olarak boş durmadık. Ramazan ayı münasebetiyle Valilikten izin alınarak yapılan resmi kampanyada 1,5 milyon gibi bir rakama ulaşarak ihtiyaç sahibi ailelere derneklerimiz aracılığıyla gıda ve nakdi yardım ulaştırdık. Yine bu eğitim yılı başında ihtiyaç sahibi bir çok aileye eğitim yardımında bulunduk. Bu yardımları yaparken kurum ve kuruluşlardan yardım talebinde bulunmadık. Tamamını kendi kaynaklarımızdan karşıladık.

Hizmet Yolculuğumuz Devam Ediyor

Önümüzdeki dönem yapacağımız projeleri planlayarak hizmet yolculuğuna çıkmış bulunuyoruz. Siz değerli danışma kuruluyla yaptığımız bu ilk yüz yüze toplantı. Sizlerin bize vereceğiniz güç ve enerji ile bizler Erkon yönetim kurulu olarak Erzurumluya yakışır bir hizmet anlayışıyla bu koca metropolde ve ülke genelinde hedeflediğimiz ve kımız olan güçlü bir lobiye kavuşacağız. Artık Erzurum'un ne siyasetçisi ne bürokratı, ne sanatçısı, sporcusu iş dünyası veya stk cemiyetleri kendisini yalnız hissetmeyecek" diye açıklamalarda bulundu.

Eylemde Birliği Sağlayan Kurum Olmayı Hedefledik

ERKON olarak sözde kurum olmaktan ziyade eylemde birliği sağlayan bir kurum olmayı hedeflediklerini anlatan Macit, "Erkon partiler üstü bir kurumdur. Erkon çatısı altında siyasete yer yok bizlerin tek partisi var oda Erzurum. Bu kurumda ırk, bölge, parti ayırımı yapmadan Erzurum sinerjisini ortaya koymaya çalışıyoruz. Değerlerimize sahip çıkacağız. Donanımlı bir kurulumuz var. Ayrıca kadın ve gençlik kurulları oluşturacağız. İllerdeki diğer federasyonları da bir araya getirip büyük bir güç ortaya koyacağız. Bu konuda sizlerden de öneriler bekliyoruz" dedi.

Önümüzdeki dönemde yapılacak çalışmalarla ilgili bilgi veren Macit, Kasımın ilk haftasında yapacakları iki gün sürecek STK çalıştayda bu projeler için federasyon, vakıf ve dernek başkanlarını bilgilendirip çalışmalara start vereceklerini anlattı.

Önümüzdeki Aralık ayı başında Maltepe Belediyesi etkinlik alanında yine Erzurum Günleri festivalini düzenlemek için izinlerin alındığını kaydeden Macit; "Geçen sene 1 Milyon iki yüz bin ziyaretçi geldi. Bu sene Türkiye'nin en çok ziyaretçi alan etkinliğini kazanan festival olmayı hedefliyoruz" dedi.

Erzurum İş İnsanları ve Turizm Fuarı düzenleyeceğiz

ERZURUM EXPO 2022 Fuarı, Erzurumlu İş İnsanlarının iş birliği içinde olması, sağduyulu ve rekabetçi bir iş çevresinin geliştirilmesi gözönünde tutularak, vatandaşlar ve iş adamlarının yararına pazarlar paylarının daha da artırılmasının zeminini hazırlayacaklarını dile getiren Macit; "Erzurumlu İş İnsanları'nın tanışacağı, farklı sektörlerdeki firmaların ayni çatı altında buluşacağı, fuara ilgi duyan binlerce insanın ziyaret edeceği, ticari bağlantıları kurulacağı, fiili satışların gerçekleşeceği ve yeni pazarların açılacağı bir fırsat olacaktır.

Erzurum EXPO 2022 Fuarı, Erzurumlu İş İnsanlarının iş birliği içinde olması, sağduyulu ve rekabetçi bir iş çevresinin geliştirilmesi göz önünde tutularak, vatandaşlar ve iş adamlarının yararına pazarlar paylarının daha da artırılmasının zeminini hazırlayacak

Erzurum EXPO 2022 Fuarı, hem iş adamlarımızın birbirleri arasındaki iletişimini, alışverişini güçlendirecek hem de ortak projeler üretmelerini ve yeni iş birliklerinin oluşumunu hazırlayacak.

Erzurum EXPO 2022 Fuarı, Türkiye'de bir çok sektördeki Erzurumlu firmaların bir araya gelmesine, tanışmasına, yeni projeler ve ortak iş birlikteliklerinin oluşmasına imkan sağlayacak" diye konuştu. - ERZURUM

ERKON danışma kurulu toplandı
ERKON danışma kurulu toplandı

Sivil Toplum Kuruluşları, İstanbul, Türkiye, Erzurum, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel ERKON danışma kurulu toplandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: ERKON danışma kurulu toplandı - Son Dakika
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