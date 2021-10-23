Hayırsever iş adamının yaptırdığı Kur'an kursu hizmete açıldı - Son Dakika

Muş'un Varto ilçesinde hayırsever iş adamı Gıyasettin Bingöl Ballı tarafından babası Hacı Şemsettin Bingöl Ballı adına yaptırılan 50 kişilik yatılı kız Kur'an kursu hizmete açıldı.

Vartolu iş adamı Gıyasettin Bingöl Ballı tarafından Gümgüm Mahallesi'nde inşa edilen 4 katlı ve 50 kişilik Kur'an kursunun açılışına Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, Muş Valisi İlker Gündüzöz, Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Fethi Polat, Muş Emniyet Müdürü Engin Kaloğlu, iş adamı Gıyasettin Bingöl Ballı'nın ağabeyi Hüsamettin Bingöl Ballı ve çok sayıda davetli katıldı. Burada konuşan iş adamı Gıyasettin Bingöl Ballı, babası Hacı Şemsettin Bingöl Ballı'ya söz verdiğini ve bugün sözünü yenine getirdiğini belirterek, "İlçemde Kur'an kursu yokmuş, çok üzüldüm. Ben bir ilahiyatçıyım. Böyle bir şey olmaması beni çok üzdü. İlk iş dedim ki kız Kur'an kursu yapalım. Her gazetecinin bana sorduğu bir soru var. 'Elde edemediğin bir şey var mı?' Ömrümde hafız olmak istedim, olamadım. İçimde bir hasretti. Allah'a şükür babam adına yaptırdığımız kursta kızlar hafız olacak. İlelebet onlar okudukça biz bu hayırdan hissedar olacağız. Emeği geçen herkese huzurlarınızda teşekkür ederim. Varto'muza hayırlı olsun" dedi.

"Bu memleketin en önemli savaşı eğitimdir" diyen Muş Valisi İlker Gündüzöz ise "Hayırsever iş adamımız Gıyasettin Bingöl Ballı pek çok hayırlı iş yaptığı gibi bugün de Varto'da yaptırdığı yatılı kız Kur'an kursunun açılışını yapmaktan büyük mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. Çünkü bu memleketin en önemli savaşı eğitimdir. Hem okullarımızda hem Kur'an kurslarımızda daha donanımlı, ilmi ve manevi değerlerini bilen gençlik yetiştiği zaman bizim geleceğimiz çok parlak olacak. Önemli olan bu eğitim kurumlarının sayısının artmasıdır. Devletimizin kendi imkanlarıyla yaptığı pek çok eğitim yatırımı var. Ama hayırsever vatandaşımızın da konuya el atması işi daha verimli ve tatlı hale getiriyor. Gıyasettin abi hem Muş'ta hem de Varto'da yaptığı işlerle adından söz ettiriyor. Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.

Dualarla açılış kurdelesi kesilen programın sonunda Kızılay Varto Şube Başkanı Hamza sezgin Yonat tarafından Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık'a çiçek takdim edildi. - MUŞ