İnegöl Hükümet Konağı'nın yıkımı yapıldı - Son Dakika

İnegöl Hükümet Konağı'nın yıkımı yapıldı

BURSA - İnegöl'de 34 yıldır hizmet veren Hükümet Konağı'nın yıkımına bu sabah başlandı.

Alınan güvenlik önlemleri altında protokol üyelerinin de takip ettiği çalışmayla yıkım gerçekleştirildi. İnegöl'de uzun süredir gündemde olan 34 yıllık hükümet konağının yıkımı bugün yapıldı. Geçtiğimiz hafta hükümet konağında bulunan birimler, şehrin farklı noktalarında binalara taşınmıştı. Ardından bina etrafında güvenlik amacıyla alınan önlemler sonrası, 1987 yılında hizmet vermeye başlayan binanın yıkımı da bugün yapıldı. Sabah 10.00'da başlayan yıkım çalışması sırasında Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ve AK Parti İnegöl İlçe Başkanı Mustafa Durmuş da yıkım bölgesine gelerek incelemede bulundular. İnegöl'de tarihi bir gün adım olan yıkım öncesi açıklama yapan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, tarihe tanıklık yapmak için geldiğini söyledi. Aktaş, "Dün gibi hatırlıyorum. Yaklaşık 34-35 yıl önce... İnegöl'e yeni bir hükümet konağı ve ona bağlı Milli Eğitim Müdürlüğü, diğer birimlerinde konuşlandığı bu bina ki göreve geldiğimde 2004 yılında Belediye Başkanı olduğumda yapmış olduğumuz en büyük işlerden bir tanesi bol bol oda bölüp adliye yer açmaktı burada. Yeni gelen hakim ve savcılara oda açmak, oda bölmek, oda yapmak gibi durumla karşı karşıyaydık. Nihayetinde Allaha hamd olsun ki 2011 senesinde bir adliye binası yaptık. Şuan gayet güzel İnegöl'e hizmet veriyor. Şimdide bu bina artık işlevi tamamladı. Belediye Başkanımız Alper beyin, Kaymakam beyinde öngörüsüyle artık farklı bir alanda konuşlandırılması görüşüyle nihayetinde bu alanında meydan olarak İnegöl'e kazandırılması bana göre yakışan bir konudur. Yeni belediye binasından sonra bu bölge ayrı bir cazibe merkezi olacak Kuğulu Park ve diğer alanlarla beraber. Hayırlı uğurlu olsun. Çok güzel bir çalışma. Nihayetinde şehri dağıtmak lazım. Daha önce hastane yapımı için aynı şeyi söylemiştik. Bir de şunu da unutmamak gerekiyor yeni İnegöl diye bir projemiz var. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Bina zaten kötü bir binaydı" dedi.

Yıkarak güzelleştireceğiz

Aynı çalışmayı Bursa merkezde de yaptıklarını hatırlatan Aktaş, "İnanın iki tane kolonu kesmekle koca binaların devrildiğini görüyorum. Eğer bitişik nizam olmasa hanlar belgesindeki binaların ayakta durması mümkün değil açıkçası. Aslında bir iyilik yapıyoruz. Ciddi maliyetlerle kamulaştırıyoruz. Yıkma zor bir iştir. Dönem başında bir hedef koyduk. Bursa'yı sadece yaparak değil, yıkaraktan güzelleştireceğiz. O yüzden yaptığımız işin daha doğru olduğunu şimdi anlıyorum. Tebrik ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun inşallah" diye konuştu.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ise "Tarihe tanıklık ediyoruz. Şehirler canlı bir organizma. Nihayetinde ihtiyaç olduğunda ihtiyaçlar karşılanmak için adımlar atılıyor. Yeri geldiğinde de vadesi dolduysa ona göre değiştiriliyor yenileniyor. Burada da 85 yılında temeli atıldı. 87 yılında da yapımı tamamlanmış 34 yıllık bir bina. O günün bina mevzuatlarına göre yapılmış ancak bugün gerçekten riskli diyebileceğimiz bir yapı. İnşallah deprem yönetmenliğine uygun, sağlam yapılmış bir binaya dönüşecek. Bu şehrin önemli bir ihtiyacı" dedi.

Yıkımı yapılan binanın yapıldığı tarihteki gazete manşetlerini hatırlatarak konuşmasını sürdüren Taban, "O günün tarihinde atılmış gazete manşetlerine baktık. İnegöl ikinci bir merkez kazanıyor gibi yazılar gördük. Tabi o zaman bu kadar yapılaşma olmadığını ön görüyoruz bu bölgede. Ancak tabi zamanla bu yapı buraya geldikten sonra bu bölgede canlılık kazanmış. Tabi inşallah yenisini Bakanlığımız hızlıca tamamlayacak. Ben burada kıymetli Kaymakamıma çok teşekkür ediyorum. Bir hayal kurmuştuk burayı bir kent meydanına kavuşturabilir miyiz diye. Biliyorsunuz hemen karşı bölgede İnegöl Belediyesi Hizmet Binası ve meydan projesi vardı. Bu meydan projesini büyütelim hayalini kurduk. Bulduğumuz hükümet binasının beraberinde yan tarafta Sayın Kaymakamımızın lojmanı, sedir kafe diye adlandırdığımız bölge buraları da kapsayacak şekilde. Biliyorsunuz şehirler meydanlarıyla anılıyor. İnşallah güzel bir meydan çalışmasını buraya kazandırmak istiyoruz. Tabi sonrasında da yeni yerinde yapılmasıyla beraber hem daha güzel ve prestijli bir yapıya hem de çalışanlarımızın daha huzurlu, daha güvenli burada hizmet verecekler. Aynı zamanda vatandaşlarımızda en güzel binalarda hizmet almış olacak. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" açıklamalarında bulundu.

Şehrimize yakışır yeni bir proje yapacağız

Kaymakam Eren Arslan ise 34 yıl İnegöl'e hizmet etmiş Hükümet Konağını bugün deprem mevzuatına dayanıklı olmadığı için yıkma kararıyla birlikte yıkımının yapıldığını hatırlatarak; "Öncelikle hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Benden öncede ifade edildiği gibi şehrin gelişimine, şehrin artan nüfus yapısına bağlı olarak ihtiyaçların artmasıyla birlikte kurumsal yapıların kapasitesinin artmasıyla birlikte fiziksel olarak yeterli durum da olmayan binaların aynı zamanda güvenlik açısından riskli olması nedeniyle yıkımını gerçekleştiriyoruz. İnşallah bundan sonraki süreçte İnegöl'e yakışır, İnegöl'ün ihtiyaçlarına cevap verir. Türk ve İslam sentezine uygun, Osmanlı ve Selçuklu mimarisinin örneklerini yansıtan, tip proje mantıyla değil de kültürümüze şehrimize yakışır bir proje yapacağız. Halkımızın hizmetine sunulacak. Bu süreçte destek veren katkı koyan herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" ifadelerinde bulundu. Açıklamaların ardından iş makineleri binanın yıkımını gerçekleştirmek üzere çalışmalara başladı.