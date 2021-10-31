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KİGDER'den öğrenciler yararına 'Cumhuriyet Konseri' - Son Dakika

KİGDER'den öğrenciler yararına 'Cumhuriyet Konseri'

31.10.2021 11:07
KİGDER'den öğrenciler yararına 'Cumhuriyet Konseri'

Kadın İşbirliğini Geliştirme Derneği (KİGDER) tarafından Cumhuriyetin 98. yılı nedeni ile öğrenciler yararına Cumhuriyet Konseri düzenlendi.

Kadın İşbirliğini Geliştirme Derneği (KİGDER) tarafından Cumhuriyetin 98. yılı nedeni ile öğrenciler yararına Cumhuriyet Konseri düzenlendi.

Kadir Has Kongre Merkezi'nde düzenlenen konsere KİGDER Başkanı Sema Karaoğlu, üyeler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Konserde yaptığı proje ile TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri Yarışması'nda Matematik Bölümü Siber Güvenlik Alanı'nda Türkiye birincisi olan Mehmet Fırat Dumlu'ya da 2 bin TL'lik ödül takdim edildi.

Konser gelirlerinin ihtiyacı olan öğrencilere verileceğini söyleyen KİGDER Başkanı Sema Karaoğlu, "Bugün Cumhuriyet Bayramı için bir konser yapacağız ve Cumhuriyet Bayramı'mızı kutlayacağız. Dün 29 Ekim 1923'de kurulan cumhuriyetimizin 98. Yılını kutladık. Tüm Türkiye'de coşkuyla kutlandı ama biz coşkusuna eremedik. Bugün tekrar kutlamaya devam edeceğiz. Biz bu bayramı kutlamayalım da kim kutlasın diyoruz. 1919 ve 1922 arasında dünya da bir antiemperyalist mücadele başarıya ulaştı. Mazlum ülkelere, Mısır'dan Hindistan'a, Afganistan'dan Irak'a kadar mazlum ülkelere umut olduk. Onun için biz Mustafa Kemal Atatürk'ün gözünde ki ışığa, onun enerjisine, onun inancına inandık ve şu salonda gördüğünüz insanların ecdadı, Türk milleti o inançla, o cesaretle Türkiye Cumhuriyeti'ni kurdu. Onlar ölmek uğruna 'ya istiklal ya ölüm' diyen Atatürk'ün peşinden bağımsızlığı tercih ettiler ve cumhuriyeti kurdular. Onun için bu bayram gerçekten kutlanmayı çok hak ediyor. Atatürk "Bu bizim en önemli bayramımız" diye söylemişti. Bizde bugün o bayramı kutlayacağız. Ayrıca biz bugün Kayseri'de 8. sınıfta TÜBİTAK birincisi olan ve matematik alanında, siber güvenlik kategorisinde birinci seçilen bir öğrencimize ödül vereceğiz. Çünkü cumhuriyet çocuklarını böyle özel günlerde onurlandırmak ve motive etmek gerekiyor. Projeyi yazan öğretmene de plaket vereceğiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, başöğretmenimiz başta olmak üzere ebediyete intikal etmiş öğretmenlerimize de rahmet diliyorum. Yaşasın cumhuriyet diyorum ve cumhuriyetten asla vazgeçmeyeceğimizi söylemek istiyorum. Bayramımız kutlu olsun. Konser sadece Kadın İşbirliğin Geliştirme Derneği'nin üyeleri ve derneğe gönül veren gönüllülerden oluşuyor. Ayrıca konserden toplamış olduğumuz bağışları da öğrenci yararına, burs şeklinde öğrencilere göndereceğiz. Çünkü bu cumhuriyetin eğitime ihtiyacı var. Eğitimin desteklenmesi gerekiyor"

KİGDER üyeleri ve gönüllülerinden oluşan koronun şefliğini Sema Karaoğlu yaptı. Konseri izleyen vatandaşlar da ellerindeki bayrakları sallayarak şarkılara eşlik etti. - KAYSERİ

KİGDER'den öğrenciler yararına 'Cumhuriyet Konseri'
KİGDER'den öğrenciler yararına 'Cumhuriyet Konseri'
KİGDER'den öğrenciler yararına 'Cumhuriyet Konseri'
KİGDER'den öğrenciler yararına 'Cumhuriyet Konseri'
KİGDER'den öğrenciler yararına 'Cumhuriyet Konseri'
KİGDER'den öğrenciler yararına 'Cumhuriyet Konseri'
KİGDER'den öğrenciler yararına 'Cumhuriyet Konseri'

Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel KİGDER'den öğrenciler yararına 'Cumhuriyet Konseri' - Son Dakika


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SON DAKİKA: KİGDER'den öğrenciler yararına 'Cumhuriyet Konseri' - Son Dakika
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