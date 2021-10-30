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Kırklareli'nde 29 Ekim kutlamaları - Son Dakika

Kırklareli'nde 29 Ekim kutlamaları

30.10.2021 00:58
Kırklareli'nde 29 Ekim kutlamaları

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 98. yıl dönümü, Kırklareli'nde düzenlenen törenle coşkuyla kutlandı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 98. yıl dönümü, Kırklareli'nde düzenlenen törenle coşkuyla kutlandı.

Cumhuriyet'in 98. yılı kapsamında bir dizi etkinlik düzenlendi. İlk olarak Kırklareli Valisi Osman Bilgin makamında tebrikleri kabul etti. Etkinlikler Özgürlük ve Demokrasi Meydanında düzenlenen tören ile devam etti. Vali Osman Bilgin, Garnizon Komutanı Piyade Albay Tahir Savran ve Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu askeri araç ile vatandaşları selamladı. Daha sonra saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim kutlama mesajı okundu.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Vali Osman Bilgin yaptı. Bilgin konuşmasında, "Her zaman olduğu gibi özellikle korona virüs sonrası özlediğimiz ve Kırklareli'ne yakışan güzellikte ve kalabalıkta birlikte 98. yılında cumhuriyetimizin 98. yılını kutlamak için buraya toplanan herkesi saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Mazinin bize yüklediği onur ve sorumluluk bağlamında geçmişte olduğu gibi bu gün de mazlumlara gün ışığı olan ay yıldızlı şanlı bayrağımız kutsal vatan torağının üzerinde tereddütsüz dalgalanmaktadır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere 1 asırlık şanlı geçmişe sahip İstiklal Harbimizin zafere ulaşmasında ve yeni devletimizin kuruluşunda vazife üstlenen kahramanlarımızı ve aziz şehitlerimizi saygı ile yad ediyorum. Bundan 100 sene önce bir araya gelen ve yurdumuzun tüm değerlerine karşı amansız bir saldırı başlatarak bütün direnç noktalarımızın zayıfladığı o zamanlarda bizi ve değerlerimizi bu coğrafyadan silebileceği zanneden odaklar bugün çok iyi bilmelilerdir ki bu millet gücünü ve iradesini tanktan, tüfekten ve modern tesisatlarından değil, kendisine geçmişine miras kalan aziz ve kutsal bilincinden almıştır" dedi.

Konuşmanın ardından tören öğrencilerin şiir okuması, halk oyunları gösterileri ile devam etti.

Kutlama programı resmi geçit töreni ile sona erdi. - KIRKLARELİ

Türkiye Cumhuriyeti, Osman Bilgin, Kırklareli, 29 Ekim, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kırklareli'nde 29 Ekim kutlamaları - Son Dakika


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