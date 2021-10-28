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Korona virüse yenik düşen sağlıkçıların ismi Eskişehir'de yaşayacak - Son Dakika

Korona virüse yenik düşen sağlıkçıların ismi Eskişehir'de yaşayacak

28.10.2021 14:41

Korona virüse yenik düşen sağlıkçıların ismi Eskişehir'de yaşayacak Eskişehir Tepebaşı Belediyesi, korona virüs ile mücadelede hayatını kaybeden sağlıkçıları unutmayarak, 450 eserden oluşan anıtı açtı.

Korona virüse yenik düşen sağlıkçıların ismi Eskişehir'de yaşayacak

ESKİŞEHİR - Eskişehir Tepebaşı Belediyesi, korona virüs ile mücadelede hayatını kaybeden sağlıkçıları unutmayarak, 450 eserden oluşan anıtı açtı.

Tepebaşı Belediyesi'nin, Türkiye'de bir ilk olarak pandemi sürecinde yaşamını yitiren sağlık çalışanları için hayata geçirdiği, "Varlığınız Sağlığımız Anıtı"nın düzenlenen törenle açılışı yapıldı.

Açılış törenine, Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç'ın yanı sıra CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden ilk hekim "Hocaların hocası" Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu'nun eşi Didem Akal Taşcıoğlu, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Uludağ Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Kayıhan Pala ve yaşamını kaybeden sağlık çalışanlarının yakınları ile sağlıkçılar katıldı.

Törende konuşmaların ardından Başkan Ataç, Didem Akal Taşcıoğlu ile birlikte koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden ilk hekim Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu'nun isminin sırlandığı tuğlayı, anıtta ayrılan bölüme yerleştirdi. Anıtın açılışında hayatını kaybeden sağlık kahramanlarının aileleri de zaman zaman hüzünlenirken, daha sonra katılımcılar anıta karanfil bıraktı.

Sağlıkçılara vefa kentin simgesi ile birleşti

Varlığımız Sağlığımız Anıtı, başta Tepebaşı Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu'nda yer alan sanatçılar olmak üzere Türkiye'nin her yerinden seramik sanatçılarından gelen eserlerin birleşiminden oluşuyor. 57 sanatçının elinden çıkan 450 eser ile birlikte anıtın üzerinde pandemi nedeniyle yaşamını yitirmiş sağlık çalışanının ismi yer alıyor. Pandemiye özel yapılan "Varlığınız Sağlığımız Anıtı", Tepebaşı'nın kent kimliğinde en önemli yeri alan pişmiş toprak ile harmanlanmış bir eser olarak, baca formunda tasarlandı. Pandemi dolayısıyla düzenlenemeyen Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu ise şimdiye kadar 13 kez gerçekleştirildi. Üzerine yaşamını kaybeden sağlık çalışanlarının isimlerinin sırlandığı tuğlaların birleşerek bacayı oluşturması ise varlığımızın, fedakarlıklar üzerine inşa edilmesini simgeliyor.

"İnsanlık için yapılan fedakarlığı simgeliyor"

Törende konuşma yapan Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç ise, Türkiye'de bir ilk olan çalışmaya ilişkin, "Bu anıt, pandemide büyük fedakarlıklarla mücadele ederek hayatlarını kaybetmiş sağlık çalışanlarının onurlu anılarını yaşatmak için yapıldı. Sağlığımızı varlıklarına borçlu olduğumuz sağlık çalışanlarımızın isimleri tuğlalara sırlandı. Türkiye'de bu yönü ile bir ilk olan eserde, tuğlalar yaşamın da simgesi olan bir baca formu oluşturacak şekilde dizildi. Eser, insanlık için yapılan fedakarlığı simgeliyor. Canla başla insanlık için mücadele vermeye devam eden sağlıkçılarımızın alın terlerinin de toplumun devası olmasını diliyorum" dedi.

Korona virüse yenik düşen sağlıkçıların ismi Eskişehir'de yaşayacak
Korona virüse yenik düşen sağlıkçıların ismi Eskişehir'de yaşayacak
Korona virüse yenik düşen sağlıkçıların ismi Eskişehir'de yaşayacak
Korona virüse yenik düşen sağlıkçıların ismi Eskişehir'de yaşayacak

Koronavirüs, Eskişehir, Tepebaşı, Türkiye, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Korona virüse yenik düşen sağlıkçıların ismi Eskişehir'de yaşayacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Korona virüse yenik düşen sağlıkçıların ismi Eskişehir'de yaşayacak - Son Dakika
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