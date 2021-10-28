Üye Girişi
Kuşadası'nda yeni bir mantar türü daha keşfedildi - Son Dakika

Kuşadası'nda yeni bir mantar türü daha keşfedildi

28.10.2021 10:13
Kuşadası'nda yeni bir mantar türü daha keşfedildi

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) Atabey Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Dr. Oğuzhan Kaygusuz, Kuşadası'ndan yeni bir mantar türü daha keşfederek bilim dünyasına tanıttı.

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) Atabey Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Dr. Oğuzhan Kaygusuz, Kuşadası'ndan yeni bir mantar türü daha keşfederek bilim dünyasına tanıttı.

Dünyada ilk defa ülkemizde Kuşadası'nda keşfedilen ve dünya literatüründe Türkiye'ye atfen, 'Volvariella turcica' adı verilen Türkiye isimli mantardan sonra, Kuşadası Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'nda ikinci bir mantar keşfedildi. Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) Atabey Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Dr. Oğuzhan Kaygusuz tarafından keşfedilen mantar, dünya literatürüne 'Pluteus lauracearum' olarak sunuldu. Türkçe ismine 'Defne Mantarı' adı verildi.

Öğretim Görevlisi Dr. Oğuzhan Kaygusuz yaptığı keşifle ilgili olarak verdiği bilgide, "2011-2020 yılları arasında Ege ve Akdeniz Bölgelerinde yaptığımız saha çalışmaları sırasında Kuşadası Milli Parkında Defne ağacının üzerinde yetişen ilginç bir mantar türü tespit ettik. Sonraki yıllarda Kuşadası'nın farklı alanlarında benzer mantar örneklerini toplayarak araştırmalarımızı derinleştirdik. Ülkemizde belirlenen bu örneği dünyadaki bazı herbaryumlarda kayıtlı olan benzer türler ile kıyasladık. 10 yıllık ortak araştırma süreci boyunca Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nden Prof. Dr. İbrahim Türkekul, Danimarka'nın Kopenhag Üniversitesi'nden Prof. Dr. Henning Knudsen, Kanada'nın New Brunswick Müzesi'nden Prof. Dr. Alfredo Justo ve Çek Cumhuriyeti'nin Moravian Müzesi'nden Dr. Hana Sevcioka ile birlikte ortak çalışmalar yürüttük. İlk kez Kuşadası yöresinde Defne ağacının üzerinde tespit edilen bu mantar türünün moleküler analizleri sonucunda Portekiz'in Madeira Adası'ndaki Defne Ormanlarında yetişen bir mantar ile aynı genetik özelliklere sahip olduğunu belirledik. Bu mantar türünün Defne ağacının üzerinden kaydedilmesinden dolayı, mantarın bilimsel ismini Defne ağacına atfen, 'Pluteus lauracearum' olarak isimlendirdik. Bilim dünyasına tanıtılan bu yeni mantar türü, Yeni Zelanda'nın taksonomi alanında yayın yapan 'Phytotaxa' isimli dünyanın önde gelen uluslararası dergisinde yayımlandı" dedi.

Kuşadası Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı Müdürü Koray Aşık, "Akdeniz-İran-Turan ve bu bölgelere has iklim kuşaklarındaki bitkilerin burada yetişmesi için Dilek Yarımadası'nda uygun koşullar oluşmuştur. Biyocoğrafik bölgelerin kesişmesinden dolayı zengin türlere ev sahipliği yapan Milli Parkta, yeni bir mantar türünün bulunması çeşitlilik açısından çok önemlidir. Yapılacak araştırmalarla daha birçok endemik ve nadir bulunan yeni türlerin tespit edileceğini umuyoruz. Milli Park Müdürlüğü olarak yapılan bilimsel çalışmalara her türlü katkıyı yapıyoruz" diye konuştu.

Dilek Yarımadası Milli Parkı'nın Batı Anadolu'nun ender doğa alanlarından biri olduğunu belirten Kuşadası Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, "1966 yılından beri koruma altında bulunan önemli doğa alanıdır. Orman, deniz ve sulak alan ekosistemlerini bünyesinde barındıran Milli Parkın, sadece denize girilen ve piknik yapılan yer olarak görülmemesi gerekir. Türkiye'nin gözde turizm merkezlerinden biri olan Kuşadası'nda yılın 12 ayında turizm yapılabileceği ve ekoturizm faaliyetleri için zengin olanakların bulunduğu bilinmelidir. Bunlardan birisi de dünyada oldukça yaygın olan botanik turizmidir. Milli Parkın sahip olduğu endemik türlere, bilim dünyasına tanıtılan yeni bir mantar türünün de eklenmesi çeşitlilik açısından çok önemlidir. Bitki çeşitliliği açısından başta Dilek Yarımadası Milli Parkı olmak üzere, Kuşadası ve çevresi zengin türlere ev sahipliği yapmaktadır. Bu türlerin ve yaşam alanlarının korunması ve tanıtılması için EKODOSD olarak tüm kurumlarla işbirliğini sürdürüyoruz. Bilim danışmanımız Dr. Oğuzhan Kaygusuz tarafından da yeni bir mantar türünün keşfedilmesinden dolayı mutluyuz" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Kuşadası'nda yeni bir mantar türü daha keşfedildi
Kuşadası'nda yeni bir mantar türü daha keşfedildi
Kuşadası'nda yeni bir mantar türü daha keşfedildi
Kuşadası'nda yeni bir mantar türü daha keşfedildi
Kuşadası'nda yeni bir mantar türü daha keşfedildi

Öğretim Görevlisi, Kuşadası, Isparta, Mantar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kuşadası'nda yeni bir mantar türü daha keşfedildi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Şebnem Şirin'i boğazını keserek öldüren katil zanlısının ilk ifadesi ortaya çıktı: Ne olduysa sabah oldu, hiçbir şey hatırlamıyorum 11:16 Şebnem Şirin'i boğazını keserek öldüren katil zanlısının ilk ifadesi ortaya çıktı: Ne olduysa sabah oldu, hiçbir şey hatırlamıyorum Hande Erçel, Amerika'daki pozlarıyla beğeni yağmuruna tutuldu 11:12 Hande Erçel, Amerika'daki pozlarıyla beğeni yağmuruna tutuldu Son dakika! Altının gram fiyatı 555 lira seviyesinden alıcı buluyor 11:06 Son dakika! Altının gram fiyatı 555 lira seviyesinden alıcı buluyor
Grip vakaları arttı! Prof. Dr. Tufan Tükek uyardı: Günlük PCR test sayımız da ikiye katlandı 10:42 Grip vakaları arttı! Prof. Dr. Tufan Tükek uyardı: Günlük PCR test sayımız da ikiye katlandı Vatandaşlar etkilendikleri dizi karakterlerinin soyadlarını almak istiyor 10:28 Vatandaşlar etkilendikleri dizi karakterlerinin soyadlarını almak istiyor Beren Saat ön dişlerini yaptırdı, takipçileri ikiye bölündü 10:15 Beren Saat ön dişlerini yaptırdı, takipçileri ikiye bölündü
Zam öncesi akaryakıt almak isteyen vatandaşlar fırsatçılarla karşılaştı 09:54 Zam öncesi akaryakıt almak isteyen vatandaşlar fırsatçılarla karşılaştı Mustafa Sarıgül'den açıklama: Biden'dan para alan muhalefet partisini ifşa edeceğim 09:20 Mustafa Sarıgül'den açıklama: Biden'dan para alan muhalefet partisini ifşa edeceğim

Son Dakika Haberleri
11:17 Instagram'da yenilik! Link verme özelliğini herkese açılıyor
11:16 Şebnem Şirin'i boğazını keserek öldüren katil zanlısının ilk ifadesi ortaya çıktı: Ne olduysa sabah oldu, hiçbir şey hatırlamıyorum
11:13 Van Gölü'nde yüzen canlıyı canavar sanan vatandalar hayal kırıklığına uğradı
11:12 Son Dakika: Merkez Bankası 2021 ve 2022 yıl sonu enflasyon tahminini yükseltti
11:11 Hande Erçel, Amerika'daki pozlarıyla beğeni yağmuruna tutuldu
11:06 Son dakika! Altının gram fiyatı 555 lira seviyesinden alıcı buluyor
10:59 Dolar kaç TL? Dolar ne kadar?
10:40 Son dakika! Güne yükselişle başlayan dolar 9,56'dan alıcı buluyor
10:33 5 büyük market fahiş fiyat artışlarını beraber organize etmişler
10:31 Son dakika gündem haberleri! Dünyada ve Türkiye'de yaşanan güncel olaylar
Instagram'da yenilik! Link verme özelliğini herkese açılıyor Instagram'da yenilik! Link verme özelliğini herkese açılıyor         
11:18
Van Gölü'nde yüzen canlıyı canavar sanan vatandalar hayal kırıklığına uğradı Van Gölü'nde yüzen canlıyı canavar sanan vatandalar hayal kırıklığına uğradı         
11:14
Son Dakika: Merkez Bankası 2021 ve 2022 yıl sonu enflasyon tahminini yükseltti Son Dakika: Merkez Bankası 2021 ve 2022 yıl sonu enflasyon tahminini yükseltti         
11:12
Dolar kaç TL? Dolar ne kadar? Dolar kaç TL? Dolar ne kadar?         
11:00
5 büyük market fahiş fiyat artışlarını beraber organize etmişler 5 büyük market fahiş fiyat artışlarını beraber organize etmişler         
10:34
Öldürdüğü sevgilisini taksiyle İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürdü Öldürdüğü sevgilisini taksiyle İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürdü         
10:21
Türkiye, Suriye çağrısı yapan Çin'e sert tepki gösterdi: İnsan haklarını ihlal edenlerden ders alacak değiliz Türkiye, Suriye çağrısı yapan Çin'e sert tepki gösterdi: İnsan haklarını ihlal edenlerden ders alacak değiliz         
10:01
Taksici isyan etti: Beşiktaş'a gitmem 40 dakika, bana yazık değil mi? Taksici isyan etti: Beşiktaş'a gitmem 40 dakika, bana yazık değil mi?         
09:45
25 yaşındaki genç kız, otel odasında erkek arkadaşı tarafından karnından bıçaklandı 25 yaşındaki genç kız, otel odasında erkek arkadaşı tarafından karnından bıçaklandı         
09:13
Sosyal medyada çok konuşulan muz yeme videosunu çeken 7 şahıs sınır dışı edilecek Sosyal medyada çok konuşulan muz yeme videosunu çeken 7 şahıs sınır dışı edilecek         
07:36
31 Aralık'a kadar sağlık çalışanlarına toplu taşıma ücretsiz olacak 31 Aralık'a kadar sağlık çalışanlarına toplu taşıma ücretsiz olacak         
07:34
Belediye personeli, onlarca köpeği diri diri gömdü Belediye personeli, onlarca köpeği diri diri gömdü         
00:43
Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen makyajsız yakalandı! Görenler gözlerine inanamadı Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen makyajsız yakalandı! Görenler gözlerine inanamadı         
21:26
Mısır tarlasında yürüyen çobanlar, cenini kordon bağıyla birlikte buldu Mısır tarlasında yürüyen çobanlar, cenini kordon bağıyla birlikte buldu         
17:49
Boğazı kesilerek öldürülen Şebnem Şirin, iş insanı Fevzi Tokat'ın torunu çıktı Boğazı kesilerek öldürülen Şebnem Şirin, iş insanı Fevzi Tokat'ın torunu çıktı         
17:47
Devlet kanalında çalışan spikerden skandal! Anında kovuldu Devlet kanalında çalışan spikerden skandal! Anında kovuldu         
17:12
Evine sığınan kadınla uyurken zorla ilişkiye girdi, Evine sığınan kadınla uyurken zorla ilişkiye girdi, "Azgındım" savunması şaşkınlık yarattı         
14:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.10.2021 11:24:10. #1.11#
SON DAKİKA: Kuşadası'nda yeni bir mantar türü daha keşfedildi - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement