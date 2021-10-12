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Manisa CBÜ'de 2021-2022 Akademik Yılı açılış töreni gerçekleştirildi - Son Dakika

Manisa CBÜ'de 2021-2022 Akademik Yılı açılış töreni gerçekleştirildi

12.10.2021 18:50

Manisa CBÜ'de 2021-2022 Akademik Yılı açılış töreni gerçekleştirildi Manisa CBÜ Rektörü Prof. Dr. Ataç: "Üniversitemiz sadece bir eğitim kurumu değil, şehrin markalarından biri" Manisa Celal Bayar Üniversitesi 2021-2022 Akademik Yılı açılış töreni Uncubozköy Kampüsünde bulunan Süleyman...

Manisa CBÜ'de 2021-2022 Akademik Yılı açılış töreni gerçekleştirildi

Manisa CBÜ Rektörü Prof. Dr. Ataç: "Üniversitemiz sadece bir eğitim kurumu değil, şehrin markalarından biri"

MANİSA - Manisa Celal Bayar Üniversitesi 2021-2022 Akademik Yılı açılış töreni Uncubozköy Kampüsünde bulunan Süleyman Demirel Kültür Merkezinde gerçekleştirildi. Yüksek Öğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ın çevrimiçi olarak katıldığı törende konuşan Manisa CBÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç, üniversitenin sadece bir eğitim kurumu olmadığını aynı zamanda Manisa'nın da marka değerlerinden biri olduğunu söyledi.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi 2021-2022 Akademik Yılı Açılış Töreni gerçekleştirildi. Törene, Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı Nursel Ustamehmetoğlu, Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Şule Uygur, İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Derman Küçükaltan, kamu kurum amirleri, akademik personel ve çok sayıda davetli katıldı. Yüksek Öğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar da törene çevrimiçi olarak katıldı.

Manisa CBÜ Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen açılış töreni, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından üniversitenin tanıtım filminin izlenmesi ile başladı.

Tüm konukları selamlayarak konuşmasına başlayan Rektör Prof. Dr. Ahmet Ataç, "Manisa Celal Bayar Üniversitesi yeni eğitim-öğretim yılına, yeni umutlarla başlıyor. Üniversitemiz, bir yandan taşıdığı değerlere ve geleneklere sahip çıkarken diğer yandan kendini yenilemeye devam ediyor. Manisa Celal Bayar Üniversitesi büyüyen, gelişen, şehre değer ve vizyon katan bir üniversite. Sadece akademik bir eğitim kurumu değil. Tarım, sanayi ve idari birimlerde desteğini esirgemeyerek şehrin markaları arasında yerini alıyor." dedi.

Rektör Ataç konuşmasının devamında "Üniversitemiz, modern eğitim ve öğretim yaklaşımıyla, akademik başarılarıyla, üniversite ile toplum iş birliğine önem veren tutumu, milli ve manevi değerlere duyduğu bağlılıkla ülkemizin saygın üniversiteleri arasında yer almayı hedeflemektedir." ifadelerini kullandı.

Törene çevrimiçi olarak katılan Yüksek Öğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, çevrimiçi dahi olsa akademik açılışa katılımdan fevkalade memnuniyet duyduğunu dile getirerek Manisa'da yüz yüze bulunmak arzusunu ifade etti. Yeni akademik yılın öğrenciler, akademisyenler ve idari personel için hayırlı olmasını dileyen Özvar, "Bir yılı aşkın süredir özlemini çektiğimiz yüz yüze eğitime kavuşmamız çok önemli. Öğrencilerimizin derslik ortamına erişimi akademik eğitimin çok kritik bir parçası." dedi.

Prof. Dr. Erol Özvar, "Yükseköğretimde alınan sağlık tedbirlerinin, üniversitelerle tam bir uyum ve iş birliği ile yürütülmesi, yüz yüze eğitimin kampüslerde kesintiye uğramadan sürdürülmesi için önem arz ediyor. Bu noktada gereken tedbirleri sizlerle birlikte alıyoruz; devam ettirme noktasında da kararlıyız. Öğrencilerimize ve öğretim elemanlarımıza bir mesaj vermek istiyorum. Öğrencilerimiz bizim mesai arkadaşlarımız, geleceğimiz." dedi.

"Pandemi sürecinde olduğumuzu unutmayın"

Konuşmasını öğrencilere yönelik olarak devam ettiren Özvar, "Üniversitelerde size verilen standart eğitimin ötesine geçmeniz gerekiyor. Öğretim elemanlarının sizler için yaptıkları fedakarları, gayreti biz buradan takdir ediyoruz. Size verilen bu emeği göz ardı etmeyiniz; başta yabancı dil olmak üzere çağın gerekleri olan dijital okuryazarlık konusunda kendinizi donatmalısınız. Sosyalleşirken pandemi sürecinde olduğumuzu bilhassa unutmamanızı sizden rica ediyorum." şeklinde konuştu.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, "Değerli öğretim elemanlarımızdan istirhamım da sağlık koşullarına dikkat etmeleridir. Bu süreçte çok büyük fedakarlıklar ortaya koydunuz, ders materyallerini hızlıca dijital hale getirdiniz; öğrencilerin eğitim öğretimi aksamasın kaygısıyla daha önce alışık olmadıkları bir ortamda ders yürütme becerisini geliştirdiniz. Siz değerli mesai arkadaşlarımdan, geçirdiğimiz zorlu günlerin ardından eğitim öğretimde kaliteden taviz vermemenizi istiyorum. Yeni usullerle derslerinizi zenginleştirmenizi hem eğitim öğretim hem yayın performansı anlamında çıtayı yükseltmenizi bekliyoruz." ifadelerine yer verdi.

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz ise, "İlimizin üretim altyapısını geliştirmek, ihtiyaç duyulan eleman yetiştirilmesi açısından iş olarak Manisa Celal Bayar Üniversitesi'ne muhtacız. Valilik olarak sizlerle yaptığımız iş birlikleri, sizin bilginizden istifade etmek bizim için çok kıymetli. Çalışmalarınızın, ilimizin ve ülkemizin sorunlarının çözümüne büyük katkı sunacağı inancındayım. ve gençler, alacağınız eğitim ve diploma her şeyin sonu değil; aranan eleman olmak için kendinizi çok iyi yetiştiriniz. Üniversite yıllarınız dolu dolu geçirdiğinizde Manisa'da işiniz hazır" diyerek yeni akademik yılın hayırlı olmasını diliyorum ifadelerini kaydetti.

Törende konuşmaların ardından, Manisa CBÜ Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Müzik Bölümü öğretim üyeleri ve öğrencilerinin Müzik Dinletisi, akademik yıl açılış törenine katılan misafirlere keyifli anlar yaşattı.

Vali Yaşar Karadeniz'in Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Müzik Bölümü Öğretim üyeleri Doç. Dr. Nihat Ozan Köroğlu ve Öğretim Görevlisi Harun Baki'ye Teşekkür Belgesi takdiminin ardından toplu fotoğraf çekimi ile tören sona erdi.

Manisa CBÜ'de 2021-2022 Akademik Yılı açılış töreni gerçekleştirildi
Manisa CBÜ'de 2021-2022 Akademik Yılı açılış töreni gerçekleştirildi
Manisa CBÜ'de 2021-2022 Akademik Yılı açılış töreni gerçekleştirildi
Manisa CBÜ'de 2021-2022 Akademik Yılı açılış töreni gerçekleştirildi

Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Açılış Töreni, Erol Özvar, Manisa, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Manisa CBÜ'de 2021-2022 Akademik Yılı açılış töreni gerçekleştirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Manisa CBÜ'de 2021-2022 Akademik Yılı açılış töreni gerçekleştirildi - Son Dakika
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