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Nazilli'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Konseri düzenlendi - Son Dakika

Nazilli'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Konseri düzenlendi

30.10.2021 15:31

Nazilli'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Konseri düzenlendi Aydın'ın Nazilli ilçesinde Cumhuriyet'in ilanının 98. yıl dönümü nedeniyle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Konseri düzenlendi.

Nazilli'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Konseri düzenlendi

AYDIN - Aydın'ın Nazilli ilçesinde Cumhuriyet'in ilanının 98. yıl dönümü nedeniyle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Konseri düzenlendi. Düzenlenen konserde İzmir Devlet Klasik Türk Müziği Koro Sanatçısı Erdem Özgen birbirinden güzel eserleri Nazillililer için seslendirirken, Kuzeyin Uşakları ekibi ise Anadolu Ateşi gösterisi ile izleyicileri coşturdu.

Nazilli Şirinevler Mahallesi'nde bulunan Kültür Merkezinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Türk Sanat müziği konseri gerçekleştirildi. Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından düzenlenen programa AK Parti Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet Erim, Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Nazilli İlçe Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Cumhuriyet Başsavcısı Murat Dilsiz, Ağır Ceza Mahkemesi ve Adalet Komisyonu Başkanı Menduh Yalvaç, Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Umut Tuncer, siyasi parti temsilcileri ve sanatseverler katıldı.

Devlet Sanatçısı Erdem Özgen solistliğinde 10 kişiden oluşan saz heyeti, Türk sanat müziğinin herkes tarafından bilinen nadide yöresel eserlerini seslendirdi. Bir saat süren 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı konseri sanatseverlere müzik ziyafeti yaşatırken konserin ardından sahne alan Ankara'dan misafir olarak gelen Kuzeyin Uşakları adlı halk oyunları grubunun Anadolu Ateşi horon gösterisi, izleyenlerden büyük alkış aldı. Program, Vali Aksoy'un Solist Özgen'e ve Kuzeyin Uşaklarına çiçek takdimi ile sona erdi.

"Nazilli, kültür ve sanatta birikime sahip bir ilçe"

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, etkinlikte yaptığı konuşmada, "Cumhuriyetimizin 98. yılı hepimize kutlu olsun. Bu anlamlı günde Nazili Kültür Merkezimizde, Kültür ve Turizm Bakanlığımızın çok değerli solist ve saz heyeti ile birlikte olduk. Bizlere günün anlam ve önemine binaen çok eserler ortaya koydular. Sanatçılarımıza çok teşekkür ederim. Uzun süre önce yapımına başlanan ve uzun uğraşlarla açılışı ve bu noktaya gelmesini sağlayan milletvekilimiz Bekir Kuvvet Erim, Kaymakam Sedat Sırrı Arısoy'a, Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'a ve emeği geçen bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum. Nazillimiz için güzel bir kültür merkezi, ilçemiz kültür ve sanat alanında önemli bir birikime ve değerlere sahip bir yer. Sümerbank açıldığı zaman sineme ve tiyatro salonu ile 1937'lerde buluşan bir ilçe. Böylesine birikimleri olan bir yere kültür merkezimiz hayırlı olsun. Cumhuriyetimizin 98. yılında Cumhuriyetimizin kurucusu başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bütün şehitlerimiz rahmetle gazilerimizi şükranla anıyorum" dedi.

Nazilli'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Konseri düzenlendi
Nazilli'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Konseri düzenlendi
Nazilli'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Konseri düzenlendi
Nazilli'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Konseri düzenlendi

Cumhuriyet, Nazilli, Aydın, Türk, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Nazilli'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Konseri düzenlendi - Son Dakika


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