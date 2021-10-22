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Restorasyonu tamamlanan Bodrum Kalesi'ni 150 bin turist ziyaret etti - Son Dakika

Restorasyonu tamamlanan Bodrum Kalesi'ni 150 bin turist ziyaret etti

22.10.2021 11:47

Restorasyonu tamamlanan Bodrum Kalesi'ni 150 bin turist ziyaret etti Muğla'nın Bodrum ilçesinde restorasyonu tamamlanan Bodrum Kalesi'ni bu yıl 150 bin yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

Restorasyonu tamamlanan Bodrum Kalesi'ni 150 bin turist ziyaret etti

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde restorasyonu tamamlanan Bodrum Kalesi'ni bu yıl 150 bin yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

600 yıl önce Sen Jan Şövalyeleri tarafından inşa edilen Bodrum Kalesi'nde 2017 yılında restorasyon çalışmaları başlatılmıştı. UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan ve dünyanın en önemli su altı arkeoloji müzesine ev sahipliği yapan kalede sur duvarları güçlendirildi, eserlerin bakımı yapıldı.

Restorasyon aşamasında bazı bölümleri geçtiğimiz yıl ziyarete açılan Bodrum Kalesi'ndeki çalışmalar bu yıl tamamen sona erdi, tüm salonlar görücüye çıktı. Pandeminin gölgesinde ziyaretçilerini ağırlayan tarihi mekanı bu yıl yerli ve yabancı 150 bin turist ziyaret etti.

Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi Müdürü Hüseyin Toprak, yaptığı açıklamada şunları dile getirdi:

"2017 yılında kapsamlı bir şekilde başlanan restorasyon çalışmaları sona erdi, bütün alanlarımız açıldı. Bodrum Kalesi 33 dönümlük bir alana inşa edilmiş. Ziyaret açılan salonlar bin 300 metrekarelik bir kapalı alandan oluşmakta. Birbirinden farklı 12 salon var. Bu salonların 6'sında su altından çıkan eserlerimiz sergilenmekte, 5'inde karadan çıkan eserlerimiz sergilenmekte, 1'inde de bilgilendirme yapmaktayız. Salonlarımız ciddi anlamda ziyaretçilerin ilgisini görüyor. Bu yıl pandemiye rağmen yerli ve yabancı ziyaretçilerin toplamı 150 bine yaklaştı. Bu rakam, ağırlıklı yabancı turist. Pandemi döneminde bu kadar ziyaretçiyi ağırlayabilmek bizi mutlu ediyor."

Kaleyi ziyaret eden Levent Serim, en son restorasyondan önce tarihi mekanı gezme fırsatını bulduğunu anlatarak "Son gelişmeleri görmek istedim. Geliştirilmiş, daha farklı bir boyuta getirilmiş, eksikler tamamlanmış. Benim çok hoşuma gitti. Gerçekten çok iyi bir çalışma yapılmış. Yapan arkadaşların eline koluna sağlık." diye konuştu.

İlk kez ülkesi ABD dışına çıkarak Türkiye'yi ziyaret eden Brad Michael isimli turist, kaleyi çok beğendiğini dile getirerek "Gerçekten muhteşem bir kale. Muhteşem taş işçiliği var. Su altından çıkarılan eserleri gördük. Gerçekten inanılmaz." dedi.

Restorasyonu tamamlanan Bodrum Kalesi'ni 150 bin turist ziyaret etti
Restorasyonu tamamlanan Bodrum Kalesi'ni 150 bin turist ziyaret etti
Restorasyonu tamamlanan Bodrum Kalesi'ni 150 bin turist ziyaret etti
Restorasyonu tamamlanan Bodrum Kalesi'ni 150 bin turist ziyaret etti

Restorasyon, Bodrum, turist, Muğla, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Restorasyonu tamamlanan Bodrum Kalesi'ni 150 bin turist ziyaret etti - Son Dakika


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