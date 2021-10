Son dakika haberi: Şehit Uzm. Çvş. Durhan'ın ismi parkta yaşayacak - Son Dakika

İvrindi Belediyesi, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından geçen yıl Irak'ın kuzeyine düzenlenen operasyonda teröristlerce şehit edilen Piyade Uzman Çavuş Muhammet Fatih Durhan'ın adını İvrindi merkez Kurtuluş mahallesindeki parka verdi.

Kahraman Şehidimiz Her Zaman Kalbimizde Yaşayacak

Şehitler ölmez, daima kalplerimizde yaşar diyen İvrindi Belediye Başkanı Yusuf Cengiz " Vatanımızın birliği ve bütünlüğü için gözlerini kırpmadan şahadet şerbetini içen vatan evlatları için ne yapsak azdır. Irak'ın kuzeyine düzenlenen operasyonda teröristlerce şehit edilen Piyade Uzman Çavuş Muhammet Fatih Durhan ismi bundan sonda bu parkta yaşayacak. Parka gelen vatandaşlarımız şehidimize dua etsinler. Her zaman onların bizim duamıza ihtiyaçları var. Bu kutsal vatanımız için gözünü kırpmadan şehadet şerbeti içen tüm şehitlerimizin ruhları şad olsun. Şu an bizler rahat hareket edebiliyor, gezebiliyor ve dilediğimiz gibi özgürce yaşayabiliyorsak bedelini ödeyenler içindir. Anne ve babası da şu an yanımızda. Şu an tarifi olmayan duygular içindeyiz hepimiz. İlçemizdeki parklara vatan için can vermiş aziz şehitlerimizin isimlerini vermek isteriz. Bu konuda ilçe Meclis Üyelerimiz de hiç kuşkusuz buna evet diyeceklerdir. İnşallah bu bağlamda bizler İvrindi Belediyesi olarak ne gerekiyorsa elimizden gelenin daha fazlasını yapma gayretinde olacağız."

Başkanımıza sonsuz teşekkür ediyoruz

Bugün duygularımıza hakim olamadığımız, bir o kadar da mutlu olduğumuz günlerden birini yaşıyoruz diyen şehit Muhammed Fatih Durhan'ın anne ve babası "Önceki yıl evlat acısını yaşadık. Ama en güzel makam olan cennete uğurladık evladımızı. Vatan için, bayrak için can verdi bizim evladımız. Vatan sağolsun demekten başka elimizden gelen bir şey olmuyor. Başkanımız şehidimizin ismini parkta yaşayacağız ilelebet Kurtuluş mahallemizde ona ait bir yer olacak dedi. O kadar duygulandık sevindik ki. Rabbim Başkanımdan, vesile olanlardan, emeği geçenlerden razı olsun. Parka gelen yanından geçen dua etsin, amin desin başka bir şey istemeyiz. Tüm şehitlerimizin ruhları şad olsun. "

Kahraman şehit Deniz Piyade Uzman Çavuş Muhammed Fatih Durhan Parkı'nın açılış törenine Kaymakam Mevlana Kürkçü, Belediye Başkanı Yusuf Cengiz, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Önder, MHP İlçe Başkanı Özcan Akbaba şehidin ailesi, yakınları ile vatandaşlar katılırken dualar eşliğinde kurdela kesiminin ardından park açılışı gerçekleştirildi - BALIKESİR