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Son dakika haberi... Selinos Deresinden medeniyetlere yolculuk 2023'te - Son Dakika

Son dakika haberi... Selinos Deresinden medeniyetlere yolculuk 2023'te

11.10.2021 10:25
Son dakika haberi... Selinos Deresinden medeniyetlere yolculuk 2023'te

Gelen son dakika haberine göre 2 bin 400 yıllık Pergamon Antik Kenti'nin kalbi Selinos Deresi, yüzyıllar sonra yeniden gün yüzüne çıkıyor.

2 bin 400 yıllık Pergamon Antik Kenti'nin kalbi Selinos Deresi, yüzyıllar sonra yeniden gün yüzüne çıkıyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin özel talimatı ile başlatılan örnek projenin ilk kısmının 2023 yılında tamamlanacağını açıklayan DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, "Selinos Deresinden 6 medeniyetin izlerine yolculuk yapılacak" dedi.

İzmir'de binlerce yıl sonra Efes Antik Kentini denizle buluşturacak projenin inşaatı sürerken, İzmir turizmine büyük katkı sağlayacak bir başka proje de Bergama'da devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin özel talimatı ile başlatılan çalışmalar kapsamında "Pergamon" antik kentinin kalbi Selinos Deresi, DSİ Genel Müdürlüğü öncülüğünde yeniden düzenleniyor.

Bergama'da Türkiye'ye örnek olacak özel bir turizm alanı oluşturmayı hedeflediklerini ifade eden DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, "Selinos Deresi yatağında bin 400 metrelik bölümdeki bütün bitki örtüsünü temizledik. Araştırma kazılarını bitirdik. Ayrıca onay verilen örnek taş duvar inşaatını da bitirdik. İzmir 2 No'lu Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun görüşü doğrultusunda çalışmalarımıza hız vereceğiz. Şantiyemiz kış aylarında da kapanmayacak. Amacımız 2023 yılı içerisinde projenin ilk kısmını tamamlamak" diye konuştu.

"Bergama Antik Kenti Selinos Kanalı Restorasyonu ve Islahı 1. Kısım" inşaatı kapsamında bin 400 metre yeni kalgir duvar inşa edileceğinin altını çizen Yıldız, bin metrelik hatta da güçlendirme çalışmalarının yapılacağını belirtti.

Planlanan proje ile dere yatağının da yeniden düzenleneceğinin altını çizen Yıldız, tarihi dokunun korunacağını özellikle vurguladı. Selinos Deresinde Helen, Roma, Bizans, Selçuklu, Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti dönemlerine ait yapıların yeniden gün yüzüne çıkartılacağını belirten Yıldız, yerli ve yabancı turistlerin 6 medeniyetin izlerine aynı anda yolculuk yapabileceğini söyledi.

Türkiye'de ilk olacak

Kent merkezindeki bin 400 metrelik bölümü kapsayacak çalışmalar Kazancı Köprüsünden başlayacak; Ulu Cami, Tabaklar ve Üç Kemer Köprüsüne kadar devam edecek. Yeni inşa edilecek duvarların yüzeyi tarihi dokuyla uyumlu taşlarla kaplanacak ve yapılara zarar vermemek çalışmaların büyük bölümü insan gücüyle yürütülecek.

DSİ 2. Bölge Müdürlüğü öncülüğünde yürütülecek çalışmalara İzmir Valiliği Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı, Bergama Belediyesi, Bergama Müze Müdürlüğü, İzmir 2 No'lu Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu Müdürlüğü ve İZSU da destek veriyor. - İZMİR

Son dakika haberi... Selinos Deresinden medeniyetlere yolculuk 2023'te
Son dakika haberi... Selinos Deresinden medeniyetlere yolculuk 2023'te
Son dakika haberi... Selinos Deresinden medeniyetlere yolculuk 2023'te
Son dakika haberi... Selinos Deresinden medeniyetlere yolculuk 2023'te

Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haberi... Selinos Deresinden medeniyetlere yolculuk 2023'te - Son Dakika


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