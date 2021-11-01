Üye Girişi
Uluslararası opera ve bale festivali gala konseri yapıldı - Son Dakika

Uluslararası opera ve bale festivali gala konseri yapıldı

01.11.2021 12:57
Uluslararası opera ve bale festivali gala konseri yapıldı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Valiliği ve Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) destekleri ile Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen 3'üncü Uluslararası Gaziantep Opera ve Bale Festivali'nin son gününde "Cumhuriyet Bayramı Gala Konseri" verildi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Valiliği ve Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) destekleri ile Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen 3'üncü Uluslararası Gaziantep Opera ve Bale Festivali'nin son gününde "Cumhuriyet Bayramı Gala Konseri" verildi.

Cumhuriyet'in ilan edilişinin 98'inci yıl dönümü kutlamaları kapsamında opera ve bale festivalinin son gününde gerçekleştirilen gala konseri vatandaşların yoğun ilgisini gördü. GAÜN Mavera Kültür ve Sanat Merkezi'nde Orkestra Şefi Aytuğ Ülgen yönetiminde Mersin Devlet Opera ve Balesi Orkestrası'nın verdiği konserde, "Çökertme", "İzmir'in Kavakları", "Sarı Gelin", "Yemen Türküsü", "Selanik Türküsü" başta olmak üzere sevilen birçok yerli ve yabancı şarkılar söylendi. Solist sopranolar Sevinç Demirağ, Saliha Aktaş, mezzosoprano Nihan Çetin Aydın, tenorlar Hakan Bölükbaşı ve Onur Polat ile bas Serkan Sevinç'in sahne aldığı konserin sonunda, izleyiciler Türk Bayrakları'nı sallayarak sanatçılarla birlikte "10'uncu Yıl", "Vatan", "Hoş Gelişler Ola", "Dağ Başını Duman Almış" ve diğer marşları okudu, Cumhuriyet Bayramı'nın sevincini yaşadılar. Konsere Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Sezer Cihan, GAÜN Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, Gaziantep İl Kültür ve Turizm Müdürü Bülent Öztürk, Kent Konseyi Başkanı Dr. Samet Bayrak, il protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü adına Mersin Devlet Opera ve Balesi Müdürü Serbülent Biçer, Genel Sekreter Sezer Cihan ve Rektör Arif Özaydın'a teşekkür plaketi verdi.

"Etkinlikler düzenlemeye devam edeceğiz"

Genel Sekreter Cihan, vatandaşların 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayarak, "Bugün bu konser çok anlamlı bir günde gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin'in önderliğinde Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak sanata ve sanatçıya destek vermeye, etkinlikler düzenlemeye devam edeceğiz. 2 yıl sonra Cumhuriyetimizin yüzüncü yılını kutlayacağız. Bu senenin Gaziantep için ayrı bir önemi var çünkü Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü. Sanatçılarıma çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Rektör Özaydın ise anlamlı günler arasında Cumhuriyet Bayramı'nın en önemlilerinden biri olduğunu vurguladı, sanatçıları cumhuriyet için ne kadar önemli olduğunu aktardı. - GAZİANTEP

Uluslararası opera ve bale festivali gala konseri yapıldı
Uluslararası opera ve bale festivali gala konseri yapıldı
Uluslararası opera ve bale festivali gala konseri yapıldı
Uluslararası opera ve bale festivali gala konseri yapıldı

Cumhuriyet, Gaziantep, Opera, Bale, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Uluslararası opera ve bale festivali gala konseri yapıldı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Edis, Zeynep Bastık'la sarmaş dolaş dansıyla ilgili ilk kez konuştu: Performans sergiledik 12:46 Edis, Zeynep Bastık'la sarmaş dolaş dansıyla ilgili ilk kez konuştu: Performans sergiledik Alkol kullananlara kötü haber! Biraya yeni zam geldi 12:29 Alkol kullananlara kötü haber! Biraya yeni zam geldi Son Dakika! Türkiye ve ABD savunma bakanlığı heyetleri, F-35'lerle ilgili ikinci toplantıyı Washington'da yapacak 12:17 Son Dakika! Türkiye ve ABD savunma bakanlığı heyetleri, F-35'lerle ilgili ikinci toplantıyı Washington'da yapacak
Sakatlandı sanılan kaleciyi arı sokmuş 12:05 Sakatlandı sanılan kaleciyi arı sokmuş Allahyar, performansıyla beğeni topladı! Satın alma ücreti çok gülünç 11:57 Allahyar, performansıyla beğeni topladı! Satın alma ücreti çok gülünç Berdan Mardini'nin konserinde hayranı tam 29 bin TL saçtı 11:40 Berdan Mardini'nin konserinde hayranı tam 29 bin TL saçtı
Zamlar devam ediyor! LPG oto gazın fiyatı 48 kuruş artacak 10:42 Zamlar devam ediyor! LPG oto gazın fiyatı 48 kuruş artacak Beytikan Aşireti'nden 200 kişilik bir grup CHP'ye katıldı: Geçişimizin nedeni partinin Kürt sorununa bakışı 10:30 Beytikan Aşireti'nden 200 kişilik bir grup CHP'ye katıldı: Geçişimizin nedeni partinin Kürt sorununa bakışı

Son Dakika Haberleri
12:57 Hangi parti seçmeni nereden alışveriş yapıyor? Bu araştırma ilk kez yapıldı, işte sonuçlar
12:45 Edis, Zeynep Bastık'la sarmaş dolaş dansıyla ilgili ilk kez konuştu: Performans sergiledik
12:29 Alkol kullananlara kötü haber! Biraya yeni zam geldi
12:18 Rekabet Kurumu'nun kestiği "fahiş fiyat" cezaları borsayı etkiledi! Zincir marketler değer kaybetti
12:16 Son Dakika! Türkiye ve ABD savunma bakanlığı heyetleri, F-35'lerle ilgili ikinci toplantıyı Washington'da yapacak
12:06 Doktorların teşhis koyamadığı 29 yaşındaki genç, bir ayda yatağa mahkum oldu
12:04 Sakatlandı sanılan kaleciyi arı sokmuş
12:00 Yemek Sepeti CEO'su Nevzat Aydın'ın yerine yeni isim belli oldu
11:58 Erdoğan'a Glasgow ziyaretini iptal ettiren krizin gerçek yüzü! Ayrımcılığa izin verilmedi
11:39 Yaban keçisi avlamak için Kahramanmaraş'a geldi! ABD'li adam, av için 500 bin lira harcadı
Hangi parti seçmeni nereden alışveriş yapıyor? Bu araştırma ilk kez yapıldı, işte sonuçlar Hangi parti seçmeni nereden alışveriş yapıyor? Bu araştırma ilk kez yapıldı, işte sonuçlar         
12:57
300 km hızla giden motosiklet sürüsü bariyerlere çarparak yaşamını yitirdi! O anlar saniye saniye kamerada 300 km hızla giden motosiklet sürüsü bariyerlere çarparak yaşamını yitirdi! O anlar saniye saniye kamerada         
12:37
Rekabet Kurumu'nun kestiği Rekabet Kurumu'nun kestiği "fahiş fiyat" cezaları borsayı etkiledi! Zincir marketler değer kaybetti         
12:18
Doktorların teşhis koyamadığı 29 yaşındaki genç, bir ayda yatağa mahkum oldu Doktorların teşhis koyamadığı 29 yaşındaki genç, bir ayda yatağa mahkum oldu         
12:06
Erdoğan'a Glasgow ziyaretini iptal ettiren krizin gerçek yüzü! Ayrımcılığa izin verilmedi Erdoğan'a Glasgow ziyaretini iptal ettiren krizin gerçek yüzü! Ayrımcılığa izin verilmedi         
11:58
Yaban keçisi avlamak için Kahramanmaraş'a geldi! ABD'li adam, av için 500 bin lira harcadı Yaban keçisi avlamak için Kahramanmaraş'a geldi! ABD'li adam, av için 500 bin lira harcadı         
11:40
Aşı olmamak için kendisine ve kızına korona buluşturan kadın öldü, 9 yaşındaki kızı ise entübe Aşı olmamak için kendisine ve kızına korona buluşturan kadın öldü, 9 yaşındaki kızı ise entübe         
11:00
Yol verme kavgasında silahlar konuştu! Başından vurulan adam yaşam mücadelesi veriyor Yol verme kavgasında silahlar konuştu! Başından vurulan adam yaşam mücadelesi veriyor         
10:36
Çocuk parkında bir grup genç kız, tartıştığı kızı tekme tokat dövdü Çocuk parkında bir grup genç kız, tartıştığı kızı tekme tokat dövdü         
10:24
Mehmet Dinçer ile aşk yaşamaya başlayan Hadise, sahne kıyafetlerini değiştirdi Mehmet Dinçer ile aşk yaşamaya başlayan Hadise, sahne kıyafetlerini değiştirdi         
09:54
Kumarda kazandığı parayı almak isteyen hostes, kurye kılığında arkadaşının evine girip kabusu yaşattı Kumarda kazandığı parayı almak isteyen hostes, kurye kılığında arkadaşının evine girip kabusu yaşattı         
08:39
Bakan Soylu'ya Bülent Arınç'tan Kürşat Ayvatoğlu eleştirisi: Ben olsam partinin yanına yaklaştırmam Bakan Soylu'ya Bülent Arınç'tan Kürşat Ayvatoğlu eleştirisi: Ben olsam partinin yanına yaklaştırmam         
08:21
Uzun zaman beklenen TOGG'un üretim bandından ilk görüntüler Uzun zaman beklenen TOGG'un üretim bandından ilk görüntüler         
08:20
Biden, G20 Liderler Zirvesi'ni değerlendirdi: Çin ve Rusya devlet başkanları gelmediği için hayal kırıklığı yaşadım Biden, G20 Liderler Zirvesi'ni değerlendirdi: Çin ve Rusya devlet başkanları gelmediği için hayal kırıklığı yaşadım         
08:16
Çok Güzel Hareketler Bunlar ile ünlenen Ayça Erturan anne oldu! Kızına verdiği isim dikkat çekti Çok Güzel Hareketler Bunlar ile ünlenen Ayça Erturan anne oldu! Kızına verdiği isim dikkat çekti         
21:27
Kadın ve erkek sporcuyu dövüştürdüler! Ortaya çıkan görüntüler büyük tepki topladı Kadın ve erkek sporcuyu dövüştürdüler! Ortaya çıkan görüntüler büyük tepki topladı         
17:57
Kocası, en yakın arkadaşını hamile bıraktı! Genç kadın bebeğin bakımına yardım etmiş Kocası, en yakın arkadaşını hamile bıraktı! Genç kadın bebeğin bakımına yardım etmiş         
16:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2021 13:05:10. #1.13#
SON DAKİKA: Uluslararası opera ve bale festivali gala konseri yapıldı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement