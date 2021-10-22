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Vali Günaydın ve Başkan Büykkılıç'tan Pınarbaşı çıkarması - Son Dakika

Vali Günaydın ve Başkan Büykkılıç'tan Pınarbaşı çıkarması

22.10.2021 00:57
Vali Günaydın ve Başkan Büykkılıç'tan Pınarbaşı çıkarması

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Vali Şehmus Günaydın ile birlikte Pınarbaşı ilçesinde bir dizi ziyaretlerde bulundu.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Vali Şehmus Günaydın ile birlikte Pınarbaşı ilçesinde bir dizi ziyaretlerde bulundu. Büyükkılıç, ilçede restore edilerek yeniden ayağa kaldıracakları Melikgazi Türbesi'ni ve yapımı devam eden Pınarbaşı Millet Bahçesi'nde yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek, büyük bir uyum içerisinde çalıştıklarını ifade etti.

İlçe ziyaretleri kapsamında hem belediye başkanlarının, hem de ilçe sakinlerinin taleplerini ve isteklerini yüz yüze dinleyerek, birliğin, beraberliğin ve dayanışmanın en güzel örneğini sergileyen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ilçe ziyaretlerine devam ediyor. Bu kapsamda Başkan Büyükkılıç, Vali Şehmus Günaydın ile birlikte Pınarbaşı ilçesini ziyaret etti. Ziyaretlerde Büyükkılıç ve Günaydın'a Pınarbaşı Kaymakamı İbrahim Gökmen, Pınarbaşı Belediye Başkanı Menduh Uzunoğlu, Genel Sekreter Yardımcısı Bayar Özsoy, Kırsal Kalkınma Daire Başkanı Duran Safrantı, Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Mehmet Yücel, Kent Tarihi ve Tanıtımı Daire Başkanı Gürcan Senem ile AK Parti ve MHP ilçe başkanları eşlik etti. Günaydın ve Büyükkılıç ile beraberindeki heyet önce Melikgazi Türbesi'ni ziyaret etti. Mehmet Melikgazi Türbesi'nin restorasyon çalışmalarının vakıflarla görüşülerek, koruyucu bir şekilde yapılacağını ifade eden Başkan Büyükkılıç, Vali Şehmus Günaydın'ın da destekleri ve Pınarbaşı Belediye Başkanı Menduh Uzunoğlu ile dayanışma içerisinde Pınarbaşı için ne gerekiyorsa yapılacağını dile getirdi. Büyükkılıç, burada yaptığı konuşmasına şöyle devam etti:

"Valimiz Şehmus Günaydın ve Pınarbaşı Belediye Başkanımız Menduh Uzunluoğlu ile birlikte Melikgazi Türbesi'ni ziyaret ettik. Büyükşehir Belediyesi olarak tarihimizi korumaya, yaşatmaya ve anlatmaya, kültürel mirasımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz. Valizimizin de sahiplenmesi ve destek çıkmasıyla gerekli restorasyon çalışmalarını vakıflarımızda görüşerek, koruyucu bir şekilde bu çalışmayı yapacağız, yaptıracağız. Çevre düzenlemeyle ilgili de, sayın Pınarbaşı Belediye Başkanımız Menduh Başkanımla dayanışarak, yolla, çevre düzenlemesiyle ilgili ne gerekiyorsa burayı ayağa kaldıracağız. Pazarören beldemizi de ihmal etmeyip, ihya etmemiz gerektiğini de buradan hatırlatmak istiyorum."

Büyükşehir Belediyesi'nin gerekli çalışmaları yapacağını ifade eden Vali Günaydın ise, "Büyükşehir Belediye Başkanımızla Pınarbaşı'nı ziyaret ediyoruz. Ziyaret kapsamında da Melikgazi Türbesi'ne uğradık. Burada köy muhtarımızın, mahalle muhtarımızın, yetkililerin bizden taleplerini dinledik. İlgili kurumlarla süratle iletişime geçerek bu talepleri yerine getireceğiz. Bunun dışında mahallemizin diğer konularıyla ilgili Büyükşehir Belediyemiz gerekeni yapacaktır. Hizmetleri için Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz" diye konuştu. Daha sonra Başkan Büyükkılıç ve beraberindeki heyet, Pınarbaşı Millet Bahçesi'nde incelemelerde bulundu. Pınarbaşı ilçesinde yeşili koruduklarını ve daha güzel bir ilçe için canla başla çalıştıklarını vurgulayan Büyükkılıç, yapılan çalışmaları yerinde incelediklerini söyledi. Başkan Büyükkılıç, yaptığı açıklamada şunları söyledi;

"Burada yapılan çalışmaları yerinde inceleme anlamında Pınarbaşı'mızı geziyoruz. Melikgazi Hazretlerini ziyaret ettik. Orada yapılması gereken çalışmaları gözden geçirdik. Daha sonra bir özel sektörümüzün yapmış olduğu biyograf çalışmasıyla ilgili enerji çalışmalarını yerinde inceledik. Ekonomiye en büyük katkıyı sağlayan çevreci bir anlayış içerisinde ideal bir proje olarak yorumladık. Daha sonraki süreçte Pınarbaşı Millet Bahçesi gibi güzel bir çalışmayı yerinde inceledik. Burada görüldüğü gibi yaklaşık 30 dönümlük bir park çalışması yapmak suretiyle çalışmalar mevcut. Pınarbaşı'mıza ne yapsak az diyoruz her şey yakışır diyoruz. Çalışmalarımızı yeşili önemseyen bir yaklaşım içerisinde yine sosyal tesisiyle spor alanlarıyla önemli bir projeyi hayata geçiriyoruz. Daha sonraki süreçte şehir merkezine yapmış olduğumuz yine bir çalışmayı müftülüğümüze devretmek suretiyle o konuda destek olduk onu yerinde inceleyeceğiz inşallah. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın diyoruz. Üzerimize düşen ne varsa yapacağız. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum."

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın ise, "Büyükşehir Belediye Başkanımız ve çalışma arkadaşlarımızla birlikte Pınarbaşı ilçemize misafir olduk. Ev sahipliği için ilçe kaymakamımıza, ilçe belediye başkanımıza ve diğer arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Güzel bir ev sahipliği yapıyorlar. Biz ilçelerimizin sorunlarını yerinde tespit etmek amacıyla Büyükşehir Belediye Başkanımızla ziyaretlerde bulunuyoruz" dedi. Daha sonra ilçedeki bazı yatırımları da yerinde inceleyen Günaydın ve Büyükkılıç, COD Enerji Üretim A.Ş. tarafından organik atıklardan kullanılabilir gaz üretilmesini sağlayan biyogaz tesisini yerinde inceleyerek, iş insanı Cemil Demirel tarafından tesis hakkında bilgiler aldı.

Vali Günaydın ve Başkan Büyükkılıç, beraberindeki heyet ile birlikte Pınarbaşı Kaymakamı İbrahim Gökmen'i ve Pınarbaşı Belediye Başkanı Menduh Uzunluoğlu'nu makamında ziyaret etti. Ziyaretlerinin ardından esnafları dolaşan Büyükkılıç ve Günaydın esnaflara hayırlı işler temennisinde bulundu. - KAYSERİ

Memduh Büyükkılıç, Pınarbaşı, Hisarcık, Kayseri, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Vali Günaydın ve Başkan Büykkılıç'tan Pınarbaşı çıkarması - Son Dakika


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SON DAKİKA: Vali Günaydın ve Başkan Büykkılıç'tan Pınarbaşı çıkarması - Son Dakika
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