Seçimin iptal edildiği Kayseri Pınarbaşı'nda olay görüntü! MHP'li vekil hakime küfür etti - Son Dakika
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Politika

Seçimin iptal edildiği Kayseri Pınarbaşı'nda olay görüntü! MHP'li vekil hakime küfür etti

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Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde seçim MHP'nin itirazının ardından iptal edildi. CHP'nin uzun yıllar sonra kazandığı ilçede seçim kurulu kararına göre 2 Haziran'da tekrar sandık kurulacak. CHP Kayseri İl Başkanı Feyzullah Keskin yaşanan duruma tepki gösterirken, MHP Milletvekili Baki Ersoy'un ilçe seçim hakimine ağza alınmayacak sözler edip fiziksel müdahalede bulunduğunu iddia etti. Ersoy'un yaşanan tartışma anında hakime küfür ettiği görüntü de ortaya çıktı.

04.04.2024 08:34  Güncelleme: 08:38
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Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oy verme işleminin sona ermesinin ardından yapılan sayımlarda, CHP'li aday Deniz Yağan 5 bin 82 oyla seçimi önde bitirdi. MHP'nin adayı mevcut Belediye Başkanı Menduh Uzunluoğlu ise 4 bin 758 oy alarak 2'nci sırada yer aldı. Bunun üzerine MHP'li yetkililer, mühürsüz pusulaların olduğu iddiasıyla seçimin iptal edilmesi için İlçe Seçim Kurulu'na başvurdu. Yapılan başvuruyu değerlendiren İlçe Seçim kurulu, 6 'evet', 1 'ret' oyuyla seçimlerin yenilenmesine karar verdi. Seçimlerin ise 2 Haziran'da tekrarlanacağı öğrenildi.

"MHP'LİLER, İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANINI DARP ETTİ"

CHP'nin Kayseri il başkanlığından konu hakkında yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Pınarbaşı İlçe Seçim Kurulu tarafından 03.04.2024 tarihinde verilen karar ile Pınarbaşı ilçesinde, halkımızın helal oyları ile kazandığımız seçim iptal edilmiştir. Adliyeye kalabalık bir grupla gelerek, ilçe seçim kurulu başkanını darp eden, tehdit eden, hakaretler eden ve partimize iftiralar atan Milliyetçi Hareket Partisi'nin; itirazı her ne hikmetse aynı ilçe seçim kurulu başkanının vermiş olduğu karar ile iptal edilmiştir. Pınarbaşı'dan tüm Türkiye'ye haykırıyoruz. Hak, hukuk, adalet anlayışımızla Pınarbaşı'yı halkın helal oylarını asla yalnız bırakmayacağız. Verilen karara karşı yasal itiraz süreçlerini takip edeceğiz. Halkımızın hiç şüphesi olmasın! Pınarbaşı'yı yeniden biz kazanacağız."

Seçimin iptal edildiği Kayseri Pınarbaşı'nda olay görüntü! MHP'li vekil hakime küfür etti

"AHLAKİ DEĞERLERE SIĞMAYAN İPTAL KARARINI ÇIKARDILAR"

CHP Kayseri İl Başkanı Feyzullah Keskin de yaşananları şu ifadelerle anlattı; "Kayseri Pınarbaşı MHP için biraz kutsal saydıkları bir yer. Alparslan Türkeş'in baba ocağı olarak görüyorlar. Söğüt ve Pınarbaşı'na çok hassas davranıyorlar. Yıllar sonra Pınarbaşı'nı CHP kazandı, bunu kabullenemediler. Seçimlerin başlamasının ardından MHP vekilleri olabildiği kadar despot ve ahlaki değerlerin dışına çıkarak seçimle ilgili sıkıntılar yarattılar. Bugün de maalesef büyük baskılarla, genel merkezden gelen baskılarla, çok adaletsiz, hukuksuz, ahlaki değerlere sığmayan iptal kararı çıkardılar. İlçe seçim hakimine fiziki bir darbe, hakaretler MHP milletvekili tarafından yapılmıştır. Buna rağmen hakaret edilen, saldırılan hakim bile bugün onların lehine karar vermek zorunda kalmıştır. Biliyorsunuz ilçe seçim kurulu üyeleri, siyasi parti üyelerinden oluşturuluyor. İki gündür yapılan bütün baskılarla artık diğer partilerin üyelerinin de evet demesiyle seçimi yenileme kararı çıkmıştır. Tamamen siyasi, ahlaki değerlerin dışında bir karardır. Pınarbaşı halkının helal oylarıyla koymuş olduğu sandık yok sayılmıştır." Keskin, MHP'li vekilin hakime "ağza alınmayacak" ifadeler kullandığını ve fiziki müdahalede bulunduğunu kaydetti.

MHP'Lİ ERSOY: BUGÜN BENİM DOĞUM GÜNÜM

Seçimlerin iptali sonrası yazılı açıklama yapan MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy da "Yaptığımız itirazlar sonucunda İlçe Seçim Kurulu Pınarbaşı Belediye Seçimleri ve Meclis Üyesi seçimlerinin iptali ve yeniden yapılmasına 6 kabul oyu ve 1 red oyu ile karar vermiştir. Sayın Kılıçdaroğlu yanlış yönlendirmeler ile yine boşa düştünüz. Ben size genel başkanlık yapmış birisi olarak sizin üslubunuzla cevap vermeyeceğim. Ama şunu bilin ki beni de sizi de tüm Türkiye artık daha iyi tanıyor. Bugün benim doğum günüm, kutlu olsun" ifadelerine yer verdi.

Pınarbaşı Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın adayı Menduh Uzunluoğlu da herkesin büyük bir heyecanla katıldığı yerel seçim sürecinde beklenmedik gelişmelerle dolu bir dönemin geride bırakıldığını öne sürdü. Pınarbaşı'nın geleceğini şekillendirecek bu önemli karar anında, ortaya çıkan usulsüzlüğün tespit edildiğini savunan Uzunluoğlu, "Bunların sonucunda alınan yeniden seçim kararı, demokratik değerlerimizi ve birlikte yaşama arzumuzu sınamıştır. Ancak unutmayalım ki her zorluk, aynı zamanda yeni bir başlangıcın kapısını aralar. 2 Haziran'da yeniden yapılmasına karar verilen seçimler, Pınarbaşı için birlik, beraberlik ve ortak karar verme ruhumuzu yeniden pekiştirme fırsatı sunmaktadır" ifadelerini kullandı.

Seçimin iptal edildiği Kayseri Pınarbaşı'nda olay görüntü! MHP'li vekil hakime küfür etti

ERSOY'DAN İLÇE SEÇİM HAKİMİNE KÜFÜR

Öte yandan CHP Kayseri İl Başkanı Feyzullah Keskin'in MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy ile ilgili görüntüler de internete düştü. Sosyal medyada çok sayıda kişi tarafından paylaşılan videoda Ersoy'un ilçe seçim hakimine tepki gösterip ağır küfürler sıraladığı anlar yer aldı.

Seçimin iptal edildiği Kayseri Pınarbaşı\'nda olay görüntü! MHP\'li vekil hakime küfür etti

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Son Dakika Politika Seçimin iptal edildiği Kayseri Pınarbaşı'nda olay görüntü! MHP'li vekil hakime küfür etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • elmas bulut: işte oy verdiğiniz vekil. adalet temsilcisine böyle davranıyor. 72 7 Yanıtla
  • serdar olus: Şaşırdık mı tabiyki de hayır az kaldı game over 23 5 Yanıtla
  • Gencer Guney: ahmak dedi diye ceza veren yargı, yüzüne küfrettigi iddia edilen bu şahsa ne yapacak merak ediyoruz. 24 4 Yanıtla
  • Fatih Aydın: MEMLEKETİN ABİLERİ OLMUŞ BUNLAR 11 2 Yanıtla
  • mustafa çamlıbel: işte tamda bu yüzden kaybediyorsunuz 1 0 Yanıtla

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