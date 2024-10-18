Hacılar'da Depreme Dayanıklı Konut Projeleri Devam Ediyor - Son Dakika
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Hacılar'da Depreme Dayanıklı Konut Projeleri Devam Ediyor

Hacılar\'da Depreme Dayanıklı Konut Projeleri Devam Ediyor

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, ilçede yürütülen kentsel dönüşüm ve TOKİ projeleriyle depreme dayanıklı konut üretiminin öncelikli hedefleri arasında olduğunu vurguladı. Başkan, güvenli yapıların önemine değinirken yeni projelerle ilçe halkının güvenliğini artırmayı amaçladıklarını belirtti.

18.10.2024 16:35  Güncelleme: 16:36
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Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan; ilçede yürütülen kentsel dönüşüm ve TOKİ projelerine dikkat çekerek, depreme dayanıklı konut üretiminin öncelikli hedefleri arasında olduğunu vurguladı.

Hacılar'da modern ve depreme dayanıklı konut üretildiğini hatırlatan Başkan Özdoğan; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve TOKİ iş birliğiyle yürütülen projelerin, güvenli yapılaşmanın temel unsuru olduğunu belirtti. Başkan Özdoğan; "İlçemizde devam eden kentsel dönüşüm projeleri ve TOKİ tarafından yapılan konutlarla, depreme dayanıklı ve modern yaşam alanları inşa ediyoruz. İmar çalışmalarımız ve ruhsatlı konut üretimimizle güvenli yapıların üretimine destek sağlıyoruz. Bu projeler, halkımızın güvenliğini en üst düzeye çıkarmak adına büyük önem taşıyor" diye konuştu. Yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Özdoğan, "Üçüncü etap kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında 547 konutun inşaatını yapıyoruz. Bu projede konutların yanı sıra altyapı ve çevre düzenleme çalışmaları da gerçekleştiriliyor. Böylece ilçemizi daha güvenli ve depreme dayanıklı hale getirmek için önemli bir adım attık" ifadelerini kullandı.

Başkan Özdoğan, Türkiye'nin aktif fay hatları üzerinde yer alması, ülkenin sürekli olarak deprem riskiyle karşı karşıya kalmasına neden olduğunu söyleyerek; "Uzmanlar özellikle Kuzey Anadolu, Doğu Anadolu ve Batı Anadolu fay hatları, büyük deprem potansiyeli taşıyan bölgeler arasında yer aldığını söylüyor. 1999 Gölcük, 2011 Van ve 2023 Kahramanmaraş depremleri nedeniyle de, bizleri yapı güvenliği konusunda önemli adımlar atmamız gerekiyor" şeklinde konuştu. Depremin Türkiye için kaçınılmaz bir gerçek olduğunu hatırlatan Başkan Özdoğan, toplumun ve yerel yönetimlerin bu konuda daha bilinçli hareket etmesi gerektiğini vurgulayarak, şunları söyledi;

"Aşağı Mahalle'de başlayacağımız yeni bir kentsel dönüşüm projesiyle, ilçemizde depreme dayanıklı modern evler inşa etmeye devam edeceğiz. Bu sayede ilçemizin güvenliğini ve yaşam kalitesini artırma hedefliyle yolumuza devam ediyoruz."

Bu çalışmaların bölge halkının güvenliği açısından kilit rol oynadığını belirten Başkan Özdoğan, Hacılar Belediyesi olarak depreme dayanıklı konut üretimini bir öncelik olarak ele aldıklarını, bu sayede ilçede meydana gelebilecek depremlere karşı daha dayanıklı hale getirmeyi amaçladıklarını ifade etti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Hacılar'da Depreme Dayanıklı Konut Projeleri Devam Ediyor - Son Dakika

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