Hafızlık Öğrenimi Gören Öğrencilere İstanbul ve Çanakkale Gezisi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Hafızlık Öğrenimi Gören Öğrencilere İstanbul ve Çanakkale Gezisi

Hafızlık Öğrenimi Gören Öğrencilere İstanbul ve Çanakkale Gezisi

Konya'nın Bozkır ilçesinde hafızlık öğrenimi gören öğrenciler, moral ve motivasyonlarını artırmak amacıyla İstanbul ve Çanakkale'ye düzenlenen üç günlük tarihi ve kültürel bir gezi ile ödüllendirildi. Bozkır İmam Hatip Lisesi Mezunları ve Gönüllüleri Derneği (BİMDER) tarafından gerçekleştirilen etkinlikte, öğrenciler önemli tarihi mekanları ziyaret ederek dolu dolu bir program geçirirken, geziye destek veren hayırseverlere teşekkürler iletildi.

05.09.2024 12:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'nın Bozkır ilçesinde hafızlık öğrenimi gören öğrenciler üç günlük İstanbul ve Çanakkale gezisiyle ödüllendirildi.

Bozkır ilçesinde faaliyet gösteren Bozkır İmam Hatip Lisesi Mezunları ve Gönüllüleri Derneği (BİMDER) ve Tevfik Bilge Kur'an Kursunda hafızlık öğrenimi gören öğrencilerin moral ve motivasyonlarının artırılması için İstanbul ve Çanakkale'ye tarihi ve kültürel geziler düzenlenerek öğrencilerin moral ve motivasyonlarının artırılması sağlandı. BİMDER Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Görür geziyle ilgili yaptığı açıklamada, "BİMDER ve Tevfik Bilge Kur'an kurslarımızda Hafızlık yapan öğrencilerimiz için düzenlemiş olduğumuz 3 günlük gezimizde Çanakkale Şehitliğimizi, İstanbul'da Sultanahmet Camisi, Ayasofya Camisi, Topkapı Sarayı Müzesi, Eyüp Sultan Camisi, Fatih Camisi ve Çamlıca Camisini ziyaret edip boğaz turu gerçekleştirdik. Hem Çanakkale'de hem İstanbul'da rehberlerimiz eşliğinde dolu dolu bir program oldu. Gezi süremiz boyunca bizleri iki gün misafir eden Sümbül Efendi Kur'an Kursu Vakfı başkanına, kurs yönetimine, kurs hocalarına ve personeline, bilgileriyle bizleri aydınlatan rehberlerimize, gezimize sponsor olan tüm hayırseverlerimize Bozkır İlçe Kaymakamımıza, Bozkır İlçe Müftümüze çok teşekkür ediyorum" dedi. - KONYA

Kaynak: İHA

Çanakkale, İstanbul, Bozkır, Kültür, Yerel, konya, Kültür, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Hafızlık Öğrenimi Gören Öğrencilere İstanbul ve Çanakkale Gezisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


02:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan OVP’ye destek açıklaması: Güvenimiz ve desteğimiz tam Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan OVP'ye destek açıklaması: Güvenimiz ve desteğimiz tam
21:59 İstanbul’u ayağa kaldıran gizemli cisim Balıkçı buldu, jandarma soluğu bölgede aldı İstanbul'u ayağa kaldıran gizemli cisim! Balıkçı buldu, jandarma soluğu bölgede aldı
21:44 THY uçağı türbülansa girmişti Olayın ardından kaydedilen görüntüler tüyler ürpertti THY uçağı türbülansa girmişti! Olayın ardından kaydedilen görüntüler tüyler ürpertti
21:17 Ürdün, İsrail’i açık açık uyardı: Filistinlileri ülkemize göçe zorlarsanız bunu savaş ilanı sayarız Ürdün, İsrail'i açık açık uyardı: Filistinlileri ülkemize göçe zorlarsanız bunu savaş ilanı sayarız
20:08 Kara kutu ’Mıstık’ konuştu: Polatlar sadece müşterimdi Kara kutu 'Mıstık' konuştu: Polatlar sadece müşterimdi
10:13 Eski erkek arkadaşının üzerine benzin döküp yaktığı maraton koşucusu hayatını kaybetti Eski erkek arkadaşının üzerine benzin döküp yaktığı maraton koşucusu hayatını kaybetti
10:13 2024 enflasyon beklentisi yüzde 41.5’e yükseltildi 2024 enflasyon beklentisi yüzde 41.5'e yükseltildi
10:07 Konvoyu görmeniz lazım Sisi’nin Türkiye’ye gelişi gibi gidişi de olay oldu Konvoyu görmeniz lazım! Sisi'nin Türkiye'ye gelişi gibi gidişi de olay oldu
10:00 68 yaşındaki adam, nehirde yüzdüğü sırada timsah tarafından feci bir şekilde öldürüldü 68 yaşındaki adam, nehirde yüzdüğü sırada timsah tarafından feci bir şekilde öldürüldü
09:59 Şeyma Subaşı’dan Acun Ilıcalı’nın evliliği sonrası dikkat çeken çıkış: Hayatımdaki tüm sorular cevap buldu Şeyma Subaşı'dan Acun Ilıcalı'nın evliliği sonrası dikkat çeken çıkış: Hayatımdaki tüm sorular cevap buldu
09:49 CMG raporları sızdırıldı Telefonların dinlendiği ortaya çıktı CMG raporları sızdırıldı! Telefonların dinlendiği ortaya çıktı!
09:46 Akaryakıtta büyük indirim Pompaya yansıyacak rakam araç sahiplerine nefes aldıracak Akaryakıtta büyük indirim! Pompaya yansıyacak rakam araç sahiplerine nefes aldıracak
09:39 Dolar ve Euro güne yükselişle başladı Dolar ve Euro güne yükselişle başladı
09:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan teğmenlerin kılıçlı ant içme törenine ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan teğmenlerin kılıçlı ant içme törenine ilk yorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.09.2024 07:52:32. #1.13#
SON DAKİKA: Hafızlık Öğrenimi Gören Öğrencilere İstanbul ve Çanakkale Gezisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement