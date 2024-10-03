Hafriyat Kamyonu Seyir Halindeyken Yandı

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Hafriyat kamyonu alev alev yandı

HATAY - Hatay'da seyir halindeyken yanmaya başlayan hafriyat kamyonu alevlere teslim oldu.

Yangın, Antakya - İskenderun yolu Kıcı Mahallesi mevkiinde yaşandı. Seyir halindeki tır alevlere teslim oldu. Yangını fark eden araç sürücüsü durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye intikal eden Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri alevlere kontrol altına aldı. Yangında araç kullanılmaz hale geldi.