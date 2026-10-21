HAK-İŞ Diyarbakır İl Başkanı Aküzüm, basını demokrasinin dayanağı saydı

HAK-İŞ Konfederasyonu Diyarbakır İl Başkanı ve Öz Sağlık İş Sendikası Şube Başkanı Mehmet Aküzüm, basın mensuplarının 21 Ekim Dünya Gazeteciler Gününü kutladı.

Aküzüm, demokrasinin güçlenmesi, toplumsal bilincin gelişmesi ve milletin doğru bilgiye ulaşması adına büyük bir özveriyle görev yapan basın mensuplarımızın 21 Ekim Dünya Gazeteciler Gününü kutladığını söyledi. Aküzüm, "Basın, yalnızca haber aktaran bir meslek alanı değil, aynı zamanda toplumun vicdanı, milletin ortak hafızası ve demokrasinin en önemli dayanaklarından biridir. Kalemini hakikatten, sözünü doğruluktan, duruşunu ise meslek ilkelerinden yana kullanan gazetecilerimiz, toplumun bilinçlenmesine, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesine ve toplumsal dayanışmanın güçlenmesine eşsiz katkılar sunmaktadır. Zaman zaman zorlu şartlar altında, büyük bir sorumluluk bilinciyle görev yapan gazetecilerimiz; kimi zaman bir kentin sevincine, kimi zaman bir ailenin hüznüne kimi zaman da insanlığın ortak vicdanını ilgilendiren olaylara tanıklık ederek tarihe not düşmektedir. Gece gündüz demeden sürdürülen bu emek, yalnızca haber üretmekten ibaret olmayıp aynı zamanda kamu yararını gözeten, toplumsal sorumluluk taşıyan ve gelecek nesillere güvenilir bir bilgi mirası bırakan kıymetli bir hizmettir. Özellikle yerel basınımız, şehirlerimizin nabzını tutan, vatandaşlarımızın sesini duyuran, kamu kurumları ile toplum arasında güçlü bir iletişim köprüsü kuran ve kent kültürünün yaşatılmasına katkı sunan önemli bir değerdir. Diyarbakır'ımızın sosyal, kültürel ve ekonomik gelişimine katkıda bulunan, şehrimizin sorunlarını ve beklentilerini kamuoyuna taşıyan yerel basın mensuplarımızın emeklerini ayrıca takdir ediyorum. Ayrıca ulusal basın mensuplarımızı da özverili çalışmaları dolayısıyla yürekten tebrik ediyorum. İnanıyoruz ki özgür, tarafsız, bağımsız, ilkeli ve sorumlu bir basın, güçlü bir demokrasinin, adaletli bir toplumun ve sağlıklı bir kamusal hayatın vazgeçilmez unsurudur. Gazeteciliğin temelinde yer alan hakikati arama iradesinin, meslek etiğine bağlılığın ve insan onuruna duyulan saygının her şartta korunması büyük önem taşımaktadır. Bu anlamlı gün vesilesiyle, mesleğini büyük bir fedakarlıkla icra eden tüm gazetecilerimize, muhabirlerimize, foto muhabirlerimize, kameramanlarımıza, editörlerimize ve basın emekçilerimize teşekkür ediyor, görevleri başında hayatını kaybeden basın mensuplarını rahmet ve saygıyla anıyorum" dedi.