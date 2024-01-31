HAK-İŞ\'in Üye Sayısı 848 Bin 12\'ye Çıktı

Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) Genel Başkanı Mahmut Arslan, "HAK-İŞ'in toplam üye sayısı 845 bin 512 oldu. Bir önceki döneme göre üye sayısını 22 bin 204 artıran konfederasyonumuz HAK-İŞ'in üye sayısı, KKTC'de bulunan Kıbrıs Kamu-Sen Sendikamızın 2 bin 500 olan üye sayısı da eklendiğinde 848 bin 12'e çıktı" dedi.
HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, 2024 yılı birinci dönemi sendika istatistiklerini paylaştı. Arslan, HAK-İŞ Konfederasyonu'nun işçilerin takdirini ve güvenini kazanmaya devam ettiğini belirterek, bütün zorluklara rağmen istikrarlı büyümesini sürdürdüğünü söyledi. HAK-İŞ'in büyümesinin Türkiye'nin büyümesi anlamına geldiğini söyleyen Arslan, "Daha güçlü Türkiye ve daha güçlü HAK-İŞ için büyük bir azim ve kararlılıkla çalışıyor, Türkiye Yüzyılı vizyonu ışığında ülkemizin ikinci yüzyılının emeğin, üretimin ve alın terinin yüzyılı olmasını temenni ediyoruz. Sendikal hareketteki tüm zorluklara rağmen bu başarılara ulaşmamızda emeği geçen, HAK-İŞ'in onurlu, ilkeli ve kararlı mücadelesini omuzlayan HAK-İŞ teşkilatına gönülden teşekkür ediyoruz. HAK-İŞ'in gücünün Türkiye'nin gücü olduğu inancıyla sendikasız bütün işçileri HAK-İŞ çatısı altındaki sendikalarımızda örgütlenmeye davet ediyoruz" dedi.
İstatistiklere göre toplam 16 milyon 395 bin 275 işçinin yüzde 15,22'sine denk gelen 2 milyon 495 bin 423'ünün sendikalara üye olduğunu bildiren Arslan, "HAK-İŞ'in toplam üye sayısı 845 bin 512 oldu. Bir önceki döneme göre üye sayısını 22 bin 204 artıran konfederasyonumuz HAK-İŞ'in üye sayısı, KKTC'de bulunan Kıbrıs Kamu-Sen Sendikamızın 2 bin 500 olan üye sayısı da eklendiğinde 848 bin 12'e çıktı. HAK-İŞ Konfederasyonu olarak taşeron mücadelesinde olduğu gibi ev işçilerinin örgütlenmesi yolunda büyük mesafeler kaydettik. Ev işçilerinin sosyal haklarına kavuşabilmesi için başlattığımız mücadeleyi ilmek ilmek dokuyarak, 12 bin üye sayısına ulaştık. Sendikal istatistiklerde yer almamasına rağmen örgütlenme mücadelemizi tüm hızıyla devam ettiriyoruz. Ev işçilerinin örgütlenme sayıları da eklendiğinde HAK-İŞ'in üye sayısı 860 bin 12'e çıktı" açıklamasında bulundu.
HAK-İŞ'e bağlı sendikaların üye sayısını artırarak yoluna daha güçlü şekilde devam ettiğini vurgulayan Arslan, bu dönemde konfederasyona bağlı Hizmet-İş Sendikası'nın Türkiye'nin ve işkolunun en büyük sendikası, Öz Sağlık-İş Sendikası'nın ise Türkiye'nin üçüncü büyük sendikası ve işkolunun lideri olduğunu söyledi. HAK-İŞ'e üye altı sendikanın bulundukları işkollarında lider olduğunu belirten Arslan, HAK-İŞ ve üye sendikalarının örgütlenmede yaşanan zorluklara rağmen büyüklüğünden ve gücünden hiçbir şey kaybetmeden mücadelesine devam ettiğini dile getirdi. - ANKARA
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