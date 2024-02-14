HAK-İŞ, 7. Ulusal Gençlik Farkında Proje Yarışması'nı Düzenliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

HAK-İŞ, 7. Ulusal Gençlik Farkında Proje Yarışması'nı Düzenliyor

HAK-İŞ, 7. Ulusal Gençlik Farkında Proje Yarışması\'nı Düzenliyor

HAK-İŞ ve Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen 7'inci Ulusal Gençlik Farkında Proje Yarışması başladı. Yarışmanın teması, Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda 'Gençlik bakış açısıyla Türkiye Yüzyılında emek ve gelecek' olarak belirlendi. Yarışmada dijital dönüşüm ve yapay zeka, yeşil dönüşüm ve adil geçiş, afet çağında emek mücadelesi gibi konu başlıklarında projeler geliştirilmesi bekleniyor. Dereceye giren projelere ödüllerin yanı sıra HAK-İŞ Konfederasyonu'nda staj imkanı da sunulacak. Yarışmaya Türkiye ve KKTC'deki üniversitelerdeki lisans ve lisansüstü öğrenciler başvurabilecek.

14.02.2024 13:28  Güncelleme: 13:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

HAK-İŞ tarafından düzenlenen 7'inci Ulusal Gençlik Farkında Proje Yarışması 12 Şubat'ta başladı.

HAK-İŞ ile Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi işbirliğinde yapılan 'Ulusal Gençlik Farkında Proje Yarışması'nın bu yıl 7'incisi düzenleniyor. Yarışmanın bu yılki teması Türkiye Yüzyılı vizyonu dikkate alınarak, 'Gençlik bakış açısıyla Türkiye Yüzyılında emek ve gelecek' olarak belirlendi. Türkiye Yüzyılında gençlerin emek ve gelecek konularında ortaya koyacakları fikirlerin değerlendirilmesi amacıyla düzenlenen yarışmada, dijital dönüşüm ve yapay zeka, yeşil dönüşüm ve adil geçiş ve afet çağında emek mücadelesi gibi konu başlıklarında projeler geliştirilmesi bekleniyor. Yarışmada birinci olan projeye 25 bin lira, ikinci projeye 15 bin lira, üçüncü projeye 10 bin lira, mansiyon ödülü olarak ise 7 bin 500 lira ödül verilecek. Dereceye giren proje sahiplerine HAK-İŞ Konfederasyonu'nda staj imkanı da sağlanacak. Yarışmaya Türkiye'de ve KKTC'deki üniversitelerde lisans ve lisansüstü eğitim öğren öğrenciler başvurabilecek. Başvurular Türkçe ve İngilizce olarak iki dilde kabul edilecek.

Yarışma hakkında açıklamalarda bulunan HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, her yıl ilgiyle takip edilen yarışmanın gençlere ilham vermesi temennisinde bulunarak, yarışmada ortaya çıkacak projelerle çalışma hayatı hakkında toplumsal farkındalık oluşturmanın amaçlandığını belirtti. Arslan, üniversitelerde eğitim gören gençlerin emek ve gelecek bakış açısıyla çalışma hayatının geleceğine ilişkin farkındalıklarını, görüş ve önerilerini yansıtmasının Konfederasyon çalışmalarına katkı sağlayacağını ifade ederek, projede ödül alan gençlerin Konfederasyonda staj yapmasını gençlerle sendikal hareketin kaynaşması açısından önemli gördüklerini söyledi. Arslan, Türkiye ve KKTC'de lisans ve lisansüstü öğrenim gören öğrencilerin her yıl olduğu gibi bu yılda yoğun katılımını beklediklerini sözlerine ekledi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Türkiye Yüzyılı, Dijital Dönüşüm, Gençlik, Türkiye, Eğitim, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel HAK-İŞ, 7. Ulusal Gençlik Farkında Proje Yarışması'nı Düzenliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2024 15:22:17. #1.12#
SON DAKİKA: HAK-İŞ, 7. Ulusal Gençlik Farkında Proje Yarışması'nı Düzenliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement