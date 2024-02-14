HAK-İŞ tarafından düzenlenen 7'inci Ulusal Gençlik Farkında Proje Yarışması 12 Şubat'ta başladı.
HAK-İŞ ile Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi işbirliğinde yapılan 'Ulusal Gençlik Farkında Proje Yarışması'nın bu yıl 7'incisi düzenleniyor. Yarışmanın bu yılki teması Türkiye Yüzyılı vizyonu dikkate alınarak, 'Gençlik bakış açısıyla Türkiye Yüzyılında emek ve gelecek' olarak belirlendi. Türkiye Yüzyılında gençlerin emek ve gelecek konularında ortaya koyacakları fikirlerin değerlendirilmesi amacıyla düzenlenen yarışmada, dijital dönüşüm ve yapay zeka, yeşil dönüşüm ve adil geçiş ve afet çağında emek mücadelesi gibi konu başlıklarında projeler geliştirilmesi bekleniyor. Yarışmada birinci olan projeye 25 bin lira, ikinci projeye 15 bin lira, üçüncü projeye 10 bin lira, mansiyon ödülü olarak ise 7 bin 500 lira ödül verilecek. Dereceye giren proje sahiplerine HAK-İŞ Konfederasyonu'nda staj imkanı da sağlanacak. Yarışmaya Türkiye'de ve KKTC'deki üniversitelerde lisans ve lisansüstü eğitim öğren öğrenciler başvurabilecek. Başvurular Türkçe ve İngilizce olarak iki dilde kabul edilecek.
Yarışma hakkında açıklamalarda bulunan HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, her yıl ilgiyle takip edilen yarışmanın gençlere ilham vermesi temennisinde bulunarak, yarışmada ortaya çıkacak projelerle çalışma hayatı hakkında toplumsal farkındalık oluşturmanın amaçlandığını belirtti. Arslan, üniversitelerde eğitim gören gençlerin emek ve gelecek bakış açısıyla çalışma hayatının geleceğine ilişkin farkındalıklarını, görüş ve önerilerini yansıtmasının Konfederasyon çalışmalarına katkı sağlayacağını ifade ederek, projede ödül alan gençlerin Konfederasyonda staj yapmasını gençlerle sendikal hareketin kaynaşması açısından önemli gördüklerini söyledi. Arslan, Türkiye ve KKTC'de lisans ve lisansüstü öğrenim gören öğrencilerin her yıl olduğu gibi bu yılda yoğun katılımını beklediklerini sözlerine ekledi. - ANKARA
Son Dakika › Yerel › HAK-İŞ, 7. Ulusal Gençlik Farkında Proje Yarışması'nı Düzenliyor - Son Dakika
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