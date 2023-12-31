Hakkari\'de 4.4 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Hakkari'de 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

AFAD'dan alınan bilgilere göre, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde saat 19.37'de 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 7 kilometre olarak ölçüldü. - ANKARA