Hakkari\'de Kaldırımı İşgal Eden İnşaat Sahibine Cezai İşlem

Hakkari'de kaldırıma inşaat malzemesi yığan bir bina sahibine, yapılan uyarılara rağmen kurallara uymadığı gerekçesiyle cezai işlem uygulandı.

Hakkari Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent genelindeki denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Kaldırımları işgal eden esnaf ve bina sahipleri tek tek uyarılırken, kurallara uymayanlar hakkında tutanak tutularak idari para cezası uygulanıyor. Son olarak Hakkari- Van yolu üzerindeki Halife Devriş Mahallesi'nde bir inşaatın sahibi olan S.K., kaldırıma inşaat malzemesi yığdı. Zabıta ekiplerinin uyarılarına rağmen işgale devam eden bina sahibine 15 bin 134 TL idari para cezası uygulandı.

Yetkililer, kamuya ait alanların işgal edilmesine kesinlikle müsaade edilmeyeceğini ve denetimlerin artarak devam edeceğini bildirdi. - HAKKARİ