Hakkari'de Kaya Düşmesi Kazası: 2 Ölü

(HAKKARİ) - Hakkari'de dağ yamacından kopan kayalardan kaçmaya çalışan aracın Zap Suyu'na yuvarlanması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Hakkari- Van karayolunun Sere Solan mevkisinde dağdan kopan kaya parçalarının yola düşmesi üzerine, seyir halindeki araç sürücüsü ani manevra yaparak kayalardan uzaklaşmak istedi. Ancak kar yağışında kayganlaşan zemin nedeniyle kontrolden çıkan araç Zap Suyu'na yuvarlandı.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, sağlık, jandarma ve Hakkari Belediyesi ekipleri sevk edildi. Zorlu arazi koşulları ve olumsuz hava şartlarına rağmen ekipler vinç, mikser pompa aracı ve Doğa Sporcusu Rampe ekibinin desteğiyle kurtarma çalışması yürüttü.

Yaklaşık bir saat süren operasyonun ardından araçtakilere ulaşıldı. Araçta bulunan Sıtkı Dayan ve Macit Dayan'ın hayatını kaybettiği belirlenirken, kazada yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.