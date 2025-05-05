Hakkari'de Trafik Haftası Etkinlikleri - Son Dakika
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Hakkari'de Trafik Haftası Etkinlikleri

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Hakkari'de Trafik Haftası kapsamında bilgilendirme ve eğitim etkinlikleri düzenleniyor.

05.05.2025 13:08
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Hakkari'de Trafik Haftası etkinlikleri

HAKKARİ - Hakkari'de Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında emniyet ve jandarma ekiplerinin işbirliğiyle bilgilendirme faaliyetleri yürütülüyor.

Türkiye genelinde her yıl mayıs ayının ilk haftasında kutlanan Trafik Haftası, bu yıl 3-9 Mayıs 2025 tarihleri arasında "Bir Kural, Bir Ömür" sloganıyla gerçekleştiriliyor. Hakkari'de Trafik Haftası kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı işbirliğiyle farkındalık etkinlikleri düzenlenmeye başlandı. Hakkari Valiliği önünde kurulan bilgilendirme standında İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından vatandaşlara trafik güvenliğiyle ilgili broşürler dağıtılarak bilgilendirme yapıldı.

Stant çalışmalarının ardından etkinlikler, il genelindeki ilk ve ortaokullarda düzenlenen trafik eğitimleriyle devam etti. Öğrencilere yönelik sunumlar ve interaktif etkinliklerle küçük yaşlardan itibaren trafik bilincinin kazandırılması amaçlandı.

Trafik Haftası etkinliklerinin dikkat çeken bir diğer ayağı ise uygulamalı eğitimler oldu. Çevre yolunda düzenlenen farkındalık uygulamasında trafik polisleri yayalarla birlikte karşıdan karşıya geçerek yaya önceliğine dikkat çekti. Aynı noktada durdurulan sürücülere hem bilgilendirme yapıldı hem de el broşürleri dağıtıldı.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, sadece trafik değil, aynı zamanda telefon dolandırıcılığı ve siber suçlara karşı da vatandaşları bilgilendirdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Hakkari'de Trafik Haftası Etkinlikleri - Son Dakika

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