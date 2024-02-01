Hakkari Esendere Sınır Kapısı\'nda 3. kontuvar gişesi kuruldu

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bulunan Esendere Sınır Kapısı'nda İran tarafından gelen yolcular için 3. kontuvar gişesi kuruldu.
Yıllardır bölgede 2 ülke arasında büyük hizmetler veren Esendere Sınır Kapısı'na, yolcu sayısındaki artış nedeniyle 3. kontuvar gişesi de kuruldu. Geçtiğimiz günlerde Esendere Belde Belediyesi Başkanı Dırbaz Büyüksu'nun Hakkari Valisi Ali Çelik ve Hakkari İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz'la yaptığı görüşmelerin ardından harekete geçen Yüksekova İlçe Emniyet Müdürlüğü, Esendere Sınır Kapısı'na İran tarafından gelen yolcular için 3. kontuvar girişini kurdu.
"Amacımız işlemlerin daha kısa sürede tamamlanmasıdır"
Esendere Kara Hudut Kapısı Şube Müdürlüğü Bürolar Amiri Komiser Mehmet Yüzgeç, İran'dan Türkiye'ye giriş yapmak için gelenlerin işlemlerini en kısa sürede tamamlayabilmeleri için 2 olan kontuvar sayısını 3'e yükselttiklerini belirterek, "Buradaki temel amacımız, vatandaşların daha kısa sürede işlemlerini tamamlayıp ülkemize güvenli şekilde giriş yapabilmelerini sağlamaktır. Özellikle son zamanlarda İranlı yolcu sayısında yüzde 50-60'lık bir artış meydana geldi. Amacımız işlemlerini en kısa sürede tamamlayıp yolcuların mağduriyet yaşamamasını sağlamak" dedi.
"Vali Çelik ve Emniyet Müdürü Yılmaz'a teşekkür ediyoruz"
Esendere Belde Belediyesi Başkanı Dırbaz Büyüksu ise geçtiğimiz haftalarda Hakkari Valisi Ali Çelik'i makamında ziyaret ettiğini hatırlatarak, "Esendere Sınır Kapımızda yığılmanın olduğunu kendisine ileterek, bu konu da vatandaşlarımızın daha rahat geçmeleri için mevcut 2 kontuvarın 3'e çıkarılması talebinde bulunduk. Valimiz, Emniyet Müdürümüzü arayarak kontrol merkezinin 3'e çıkarılması talimatını verdi. Vatandaşlarımızın sınır kapısından daha erken çıkmaları için kurulan 3'üncü kontuvarın hayırlı olmasını diliyor, emeği geçen Hakkari Valimiz Ali Çelik ve İl Emniyet Müdürümüz İdris Yılmaz'a teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. - HAKKARİ
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