Hakkari Valisi Ali Çelik: Cilo Dağı huzur, güven, kardeşlik ve sevgidir

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Hakkari Valisi Ali Çelik, Cilo Dağı'nın huzur, güven, kardeşlik ve sevgi olduğunu belirterek, "Hakkari, insanların mutlaka görmesi gereken bir yer" dedi.

Vali Ali Çelik, Hakkari Valiliği tarafından bu yıl 6'ncısı düzenlenen Türkiye'nin en yüksek festivali olan Cilo Fest'in binlerce doğaseverin katılımıyla tamamlandığını söyledi. Vali Çelik, "Yüksekova ilçesinde bulunan İkiyaka Dağları'ndaki 3 bin 400 rakımlı Sat Buzul Gölleri ve çevresinde gerçekleşen festival, Türkiye'nin dört bir yanından gelen binlerce doğaseveri bir araya getirdi. Binlerce doğasever, Hakkari'nin eşsiz doğasında kamp kurarak 2 gün boyunca doğayla iç içe unutulmaz anlar yaşadı. Yaklaşık 30 bin misafirimizi en güzel şekilde ağırladık. Türkiye'nin dört bir yanından gelerek festivale katılan yaklaşık 30 bin doğaseveri huzurun ve dağların şehri Hakkari'de en güzel şekilde ağırladık. Bizleri yalnız bırakmayan, Hakkari'mize güç veren, umut veren, başta İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya olmak üzere tüm katılımcılara, adrenalin tutkunlarına, dağcılara kalben teşekkür ediyorum. Cilo Dağı; huzurdur, güvendir, kardeşliktir, sevgidir. Cilo Dağı, sadece taş ve buz değildir; bu dağ ve bu coğrafya festivalimize katılan tüm misafirlerimiz, hemşehrilerimiz, gençlerimiz için Hakkari'nin hayali ve umududur. Huzurdur, güvendir, kardeşliktir, sevgidir, geçmiştir, gelecektir. Hakkari, insanların mutlaka görmesi gereken bir yer. Hakkari'nin bir insanın hayatında mutlaka görmesi gereken yerler arasındadır. Hakkari coğrafyasında; Cennet Cehennem Vadisi, Cilo Buzulları, Zap Vadisi, Kaval Şelasi, Sümbül Dağı, Megabütan gibi zirvelerde olmak, Nehri- Şemdinli'de bulunmak, bir insanın yaşarken yapması gerekenler listesinin en başında yer almalıdır" dedi.

Festival boyunca alanın temizliğine büyük özen gösterildiğini de belirten Vali Çelik, "Festivalin ilk gününden itibaren temizlikle görevli ekip arkadaşlarım alanda yoğun bir çaba gösterdi. Her birine emek ve gayretlerinden dolayı minnettarım. Festival süresince çevremizi, doğamızı temiz tutarak saygısını gösteren tüm misafirlerimize de ayrıca teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - HAKKARİ