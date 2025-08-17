Hakkari Valisi Ali Çelik Çukurca'da İncelemelerde Bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Hakkari Valisi Ali Çelik Çukurca'da İncelemelerde Bulundu

Hakkari Valisi Ali Çelik Çukurca\'da İncelemelerde Bulundu
17.08.2025 11:17  Güncelleme: 11:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hakkari Valisi Ali Çelik, Çukurca ilçesinde kamu hizmetleri ve turizm projelerini yerinde inceleyerek vatandaşlarla bir araya geldi. Ziyareti sırasında kadın istihdamı ve kültürel mirasa yönelik projeleri değerlendirdi.

Hakkari Valisi Ali Çelik, sınırın sıfır noktasında bulunan Çukurca ilçesinde yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek vatandaşlarla bir araya geldi.

Hakkari Valisi Ali Çelik, hafta sonu mesaisine Vali Yardımcısı Orçun Cüneyt Zor ile birlikte Çukurca ilçesine yaptığı ziyaretle başladı. Ziyaret kapsamında kamu hizmetlerinden turizm projelerine kadar birçok alanda incelemelerde bulunan Vali Çelik, ilçe halkıyla da bir araya geldi. Vali Ali Çelik'in Çukurca'daki ilk ziyareti Kaymakamlık oldu. Ziyaretçi defterini imzalayan Vali Çelik, Kaymakam Emre Cebeci'yi makamında ziyaret etti. Ziyarette; Köprülü Jandarma Komando Tabur Komutanı Binbaş Alpay Kaplan, Çukurca İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Şakir Şen ve İlçe Emniyet Müdür Vekili Buket Köpük de hazır bulundu. Vali Çelik, Kaymakam Cebeci'den ilçede yürütülen kamu hizmetleri ve genel asayiş hakkında bilgi aldıktan sonra görevli personele başarılar diledi.

Vali Çelik, Çukurca Kaymakamlığı ziyareti sırasında Hakkari Geleneksel El Sanatlarının Modernizasyonu ve Ekonomik Yaşama Entegrasyon Projesi kapsamında, hükümet konağında faaliyet gösteren kilim ve giyim atölyesini ziyaret etti. Çukurca Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde 30 usta öğretici ile hizmet veren atölyede incelemelerde bulunan Vali Çelik, bu çalışmaların kültürel mirasın korunmasına ve kadın istihdamına katkı sunduğunu vurguladı. Atölye çalışanlarına kolaylıklar dileyen Vali Çelik, üretilen ürünleri yakından inceledi.

Vali Ali Çelik, Çukurca programı kapsamında Çukurca Belediye Başkanı Nazmi Demir'i makamında ziyaret etti. Ziyarette; ilçede sürdürülen altyapı çalışmaları, belediye hizmetleri ve vatandaşların ihtiyaç duyduğu konular ele alındı. Vali Çelik, Başkan Demir'e misafirperverliği için teşekkür ederek, çalışmalarında kolaylıklar diledi. Vali Çelik ve beraberindeki heyet, Çukurca'ya bağlı Üzümlü köyünü de ziyaret etti. Köy sakinleriyle samimi bir atmosferde buluşan Vali Çelik, halkın istek ve taleplerini dinledi.

Özellikle içme suyu sorununa dikkat çeken köy halkı, sorunların çözümü için destek talep etti. Vali Çelik ise devletin imkanları doğrultusunda köyün ihtiyaçlarının karşılanması için çalışmaların süreceğini belirtti. Vatandaşlar, yerinde yapılan ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Vali Ali Çelik, Çukurca'daki turizm yatırımlarını da yerinde inceledi. Çınaraltı mevkiinde yapımı devam eden ve her biri 37 metrekarelik 5 adet bungalov evin bulunduğu projenin, bölgenin turizm potansiyeline katkı sağlaması hedefleniyor.

Vali Çelik, projenin doğa ile iç içe bir konaklama deneyimi sunacağını belirterek, "Bu proje Çukurca'nın kültürel tanıtımı açısından çok kıymetli. İlçemize hayırlı olsun" dedi.

Vali Çelik, Kazan Vadisi güzergahında devam eden yol yapım çalışmalarını yerinde inceledi ve yetkililerden çalışmaların geldiği aşamalar hakkında bilgiler aldı. Toplamda 24 kilometrelik yol genişletme, yol seviyesi yükseltme ve asfalt çalışmalarının planlandığı projede, bu yıl içerisinde 8 kilometrelik BSK sıcak asfalt yapımının tamamlandığı ve yol çalışmalarının tamamının 3 yıl içerisinde bitirilmesinin planladığı belirtildi.

Vali Çelik, daha sonra Akkaya köyünde vatandaşlarla bir araya gelerek sorun ve sıkıntılarını yerinde dinledi. Hafta sonunu sınır boylarında geçiren Vali Çelik, bölgedeki ziyaretlerini sürdürüyor. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Politika, Ekonomi, hakkari, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Hakkari Valisi Ali Çelik Çukurca'da İncelemelerde Bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2 yaşında içtiği yağ çözücü hayatını kararttı 70 defa ameliyat oldu 2 yaşında içtiği yağ çözücü hayatını kararttı! 70 defa ameliyat oldu
Heyecanlandıran keşif Dünyanın en eski parası o ilimizde bulundu Heyecanlandıran keşif! Dünyanın en eski parası o ilimizde bulundu
Memur-Sen, 81 ilde toplu sözleşme tekliflerini protesto için çadır kurdu Memur-Sen, 81 ilde toplu sözleşme tekliflerini protesto için çadır kurdu
Karayollarındaki hız sınırlamaları yeniden düzenlenecek Karayollarındaki hız sınırlamaları yeniden düzenlenecek
Cezayir’de otobüs dere yatağına uçtu, 18 kişi boğularak can verdi Ulusal yas ilan edildi Cezayir'de otobüs dere yatağına uçtu, 18 kişi boğularak can verdi! Ulusal yas ilan edildi
Trump ve Putin zirvesinden barış çıkmadı Sonraki toplantı için Moskova ihtimali Trump ve Putin zirvesinden barış çıkmadı! Sonraki toplantı için Moskova ihtimali
Anfield’da hüzünlü gece: Muhammed Salah hüngür hüngür ağladı Anfield'da hüzünlü gece: Muhammed Salah hüngür hüngür ağladı
Yok artık daha neler Ronaldo’dan çocuklarının annesine servet değerinde hediye Yok artık daha neler! Ronaldo'dan çocuklarının annesine servet değerinde hediye
29 ilde FETÖ operasyonu 49 şüpheli yakalandı 29 ilde FETÖ operasyonu! 49 şüpheli yakalandı
Lale Onuk ve Berkan Karabulut mutluluğa ’’evet’’ dedi Lale Onuk ve Berkan Karabulut mutluluğa ''evet'' dedi
İstediği profili açıkladı Okan Buruk’tan transfer sözleri İstediği profili açıkladı! Okan Buruk'tan transfer sözleri

09:03
AK Parti’ye geçen Özlem Çerçioğlu iddialar sonrası sessizliğini bozdu
AK Parti'ye geçen Özlem Çerçioğlu iddialar sonrası sessizliğini bozdu
08:09
Çanakkale’de yangın Alevler Gelibolu’dan Eceabat’a sıçradı, 5 köy tahliye edildi
Çanakkale'de yangın! Alevler Gelibolu'dan Eceabat'a sıçradı, 5 köy tahliye edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2025 11:20:23. #7.11#
SON DAKİKA: Hakkari Valisi Ali Çelik Çukurca'da İncelemelerde Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.