Hakkari Valisi Ali Çelik Çukurca\'da İncelemelerde Bulundu

Hakkari Valisi Ali Çelik, sınırın sıfır noktasında bulunan Çukurca ilçesinde yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek vatandaşlarla bir araya geldi.

Hakkari Valisi Ali Çelik, hafta sonu mesaisine Vali Yardımcısı Orçun Cüneyt Zor ile birlikte Çukurca ilçesine yaptığı ziyaretle başladı. Ziyaret kapsamında kamu hizmetlerinden turizm projelerine kadar birçok alanda incelemelerde bulunan Vali Çelik, ilçe halkıyla da bir araya geldi. Vali Ali Çelik'in Çukurca'daki ilk ziyareti Kaymakamlık oldu. Ziyaretçi defterini imzalayan Vali Çelik, Kaymakam Emre Cebeci'yi makamında ziyaret etti. Ziyarette; Köprülü Jandarma Komando Tabur Komutanı Binbaş Alpay Kaplan, Çukurca İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Şakir Şen ve İlçe Emniyet Müdür Vekili Buket Köpük de hazır bulundu. Vali Çelik, Kaymakam Cebeci'den ilçede yürütülen kamu hizmetleri ve genel asayiş hakkında bilgi aldıktan sonra görevli personele başarılar diledi.

Vali Çelik, Çukurca Kaymakamlığı ziyareti sırasında Hakkari Geleneksel El Sanatlarının Modernizasyonu ve Ekonomik Yaşama Entegrasyon Projesi kapsamında, hükümet konağında faaliyet gösteren kilim ve giyim atölyesini ziyaret etti. Çukurca Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde 30 usta öğretici ile hizmet veren atölyede incelemelerde bulunan Vali Çelik, bu çalışmaların kültürel mirasın korunmasına ve kadın istihdamına katkı sunduğunu vurguladı. Atölye çalışanlarına kolaylıklar dileyen Vali Çelik, üretilen ürünleri yakından inceledi.

Vali Ali Çelik, Çukurca programı kapsamında Çukurca Belediye Başkanı Nazmi Demir'i makamında ziyaret etti. Ziyarette; ilçede sürdürülen altyapı çalışmaları, belediye hizmetleri ve vatandaşların ihtiyaç duyduğu konular ele alındı. Vali Çelik, Başkan Demir'e misafirperverliği için teşekkür ederek, çalışmalarında kolaylıklar diledi. Vali Çelik ve beraberindeki heyet, Çukurca'ya bağlı Üzümlü köyünü de ziyaret etti. Köy sakinleriyle samimi bir atmosferde buluşan Vali Çelik, halkın istek ve taleplerini dinledi.

Özellikle içme suyu sorununa dikkat çeken köy halkı, sorunların çözümü için destek talep etti. Vali Çelik ise devletin imkanları doğrultusunda köyün ihtiyaçlarının karşılanması için çalışmaların süreceğini belirtti. Vatandaşlar, yerinde yapılan ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Vali Ali Çelik, Çukurca'daki turizm yatırımlarını da yerinde inceledi. Çınaraltı mevkiinde yapımı devam eden ve her biri 37 metrekarelik 5 adet bungalov evin bulunduğu projenin, bölgenin turizm potansiyeline katkı sağlaması hedefleniyor.

Vali Çelik, projenin doğa ile iç içe bir konaklama deneyimi sunacağını belirterek, "Bu proje Çukurca'nın kültürel tanıtımı açısından çok kıymetli. İlçemize hayırlı olsun" dedi.

Vali Çelik, Kazan Vadisi güzergahında devam eden yol yapım çalışmalarını yerinde inceledi ve yetkililerden çalışmaların geldiği aşamalar hakkında bilgiler aldı. Toplamda 24 kilometrelik yol genişletme, yol seviyesi yükseltme ve asfalt çalışmalarının planlandığı projede, bu yıl içerisinde 8 kilometrelik BSK sıcak asfalt yapımının tamamlandığı ve yol çalışmalarının tamamının 3 yıl içerisinde bitirilmesinin planladığı belirtildi.

Vali Çelik, daha sonra Akkaya köyünde vatandaşlarla bir araya gelerek sorun ve sıkıntılarını yerinde dinledi. Hafta sonunu sınır boylarında geçiren Vali Çelik, bölgedeki ziyaretlerini sürdürüyor. - HAKKARİ